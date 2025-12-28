14 หุ้นเกรด A ยับสุดแห่งปี 2568 อ่วมหนักร่วงสุดกู่ติดลบ 40-70%

ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในปี 2568 ไม่สดใส เพราะต้องเผชิญกับปัจจัยลบรอบด้าน ทั้งนโยบายการค้าโลก และเหตุการณ์ภายในประเทศ รวมไปถึงการสู้รบกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ดัชนีมีการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และถ้าโฟกัสที่หุ้นเกรดA อย่าง SET 100 พบ 14 หุ้นยับสุดแห่งปี 2568 ราคาปรับลงติดลบ -40% ถึงมากกว่า -70% เลยทีเดียว
1.VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาหุ้น YTD ปี 68 อยู่ที่ -73.03%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ -2.04% ,ผลตอบแทนราคาหุ้น 1 เดือน อยู่ที่ -9.43%,ราคา ณ 26 ธ.ค.68 อยู่ที่ 0.96 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.68/0.94 บาท,ค่า P/E 41.87 เท่า,ผลตอบแทนปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 1.28%,มาร์เก็ตแคป 20,257.23 ล้านบาท
2.BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาหุ้น YTD ปี 68 อยู่ที่ -63.28% ,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ -3.45%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 1 เดือนอยู่ที่ -11.11%,ราคา ณ 26 ธ.ค.68 อยู่ที่ 2.24 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 6.40/2.24 บาท,ค่า P/E 12.75 เท่า,ผลตอบแทนปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ -%,มาร์เก็ตแคป 36,050.12 ล้านบาท
3.SISB บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาหุ้น YTD ปี 68 อยู่ที่ -62.67% ,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ -1.75% ,ผลตอบแทนราคาหุ้น 1เดือน อยู่ที่ -8.94%,ราคา ณ 26 ธ.ค.68 อยู่ที่ 11.20 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 31.50/11.10 บาท,ค่าP/E 10.69 เท่า,ผลตอบแทนปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 3.75%,มาร์เก็ตแคป 10,528.00 ล้านบาท
4.DOHOME บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาหุ้น YTD ปี68 อยู่ที่ -59.28%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ -3.37%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 1 เดือน อยู่ที่ -5.49%,ราคา ณ 26 ธ.ค.68 อยู่ที่ 3.44 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.02/2.26 บาท,ค่าP/E 17.52 เท่า,ผลตอบแทนปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 0.15%,มาร์เก็ตแคป 11,638.50 ล้านบาท
5.AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาหุ้น YTD ปี 68 อยู่ที่ -59.06%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ -8.87% ,ผลตอบแทนราคาหุ้น 1เดือน อยู่ที่ +6.60%,ราคา ณ 26 ธ.ค.68 อยู่ที่ 1.13 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.76/0.95 บาท,ค่าP/E 13.40 เท่า,ผลตอบแทนปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ -%,มาร์เก็ตแคป 14,520.50 ล้านบาท
6.CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาหุ้น YTD ปี 68 อยู่ที่ -54.85% ,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ +1.33%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 1 เดือน อยู่ที่ -2.15%,ราคา ณ 26 ธ.ค.68 อยู่ที่ 4.56 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 10.50 / 4.40 บาท,ค่า P/E 21.32 เท่า,ผลตอบแทนปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 4.39%,มาร์เก็ตแคป 47,652.01 ล้านบาท
7.GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาหุ้น YTD ปี 68 อยู่ที่ -53.31%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ +2.46%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 1 เดือน อยู่ที่ -3.85%,ราคา ณ 26 ธ.ค.68 อยู่ที่ 6.25 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 13.87/4.16 บาท,ค่า P/E 16.41 เท่า,ผลตอบแทนปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 2.84%, มาร์เก็ตแคป 33,762.03 ล้านบาท
8.JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาหุ้น YTD ปี 68 อยู่ที่ -52.75%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ +1.18%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 1 เดือน อยู่ที่ +3.61%,ราคา ณ 26 ธ.ค.68 อยู่ที่ 8.60 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 18.70/7.35 บาท,ค่าP/E 10.39 เท่า,ผลตอบแทนปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 7.67%,มาร์เก็ตแคป 12,553.76 ล้านบาท
9.JMART บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาหุ้น YTD ปี 68 อยู่ที่ -48.48%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ +0.74%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 1 เดือน อยู่ที่ -2.16%,ราคา ณ 26 ธ.ค.68 อยู่ที่ 6.80 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 13.40/5.20 บาท,ค่า P/E 15.46 เท่า,ผลตอบแทนปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 3.53%,มาร์เก็ตแคป 10,007.64 ล้านบาท
10.KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาหุ้น YTD ปี 68 อยู่ที่ -46.50% ,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ 0.00%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 1 เดือน อยู่ที่ -1.83%,ราคา ณ 26 ธ.ค.68 อยู่ที่ 26.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 52.25/21.80 บาท,ค่าP/E 9.08 เท่า,ผลตอบแทนปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 4.93%,มาร์เก็ตแคป 68,970.44 ล้านบาท
11.CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาหุ้น YTD ปี 68 อยู่ที่ -46.47%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ +1.11% ,ผลตอบแทนราคาหุ้น 1 เดือน อยู่ที่ -5.70%,ราคา ณ 26 ธ.ค.68 อยู่ที่ 18.20 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 36.00/15.80 บาท,ค่าP/E 15.7 เท่า,ผลตอบแทนปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 3.30%,มาร์เก็ตแคป 109,764.20 ล้านบาท
12.CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาหุ้น YTD ปี 68 อยู่ที่ -44.27%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ +2.34%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 1 เดือน อยู่ที่ -2.78%,ราคา ณ 26 ธ.ค.68 อยู่ที่ 43.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 81.00/40.00 บาท,ค่าP/E 14.78เท่า,ผลตอบแทนปันผลYTD ปี 68 อยู่ที่ 2.97%,มาร์เก็ตแคป 43,750.00 ล้านบาท
13.PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาหุ้นYTD ปี68 อยู่ที่-44.23% ,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ -0.50%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 1 เดือน อยู่ที่ -1.98% ,ราคา ณ 26 ธ.ค.68 อยู่ที่ 3.96 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 7.55/3.94 บาท,ค่า P/E 16.93 เท่า,ผลตอบแทนปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 2.75%,มาร์เก็ตแคป 18,217.11 ล้านบาท
14.AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาหุ้น YTD ปี 68 อยู่ที่ -42.96%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ +4.46%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 1 เดือน อยู่ที่ -2.38%,ราคา ณ 26 ธ.ค.68 อยู่ที่ 16.40 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 29.25/11.20 บาท,ค่าP/E 6.02 เท่า,ผลตอบแทนปันผลYTD ปี68อยู่ที่ 4.88%,มาร์เก็ตแคป 18,860.00 ล้านบาท