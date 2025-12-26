ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.05- ปรับตัวในกรอบแคบๆท่ามกลางธุรกรรมเบาบาง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(26 ธ.ค.68) ปิดตลาดที่ระดับ 31.05 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.09 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาท ปรับตัวในกรอบแคบๆ ท่ามกลางธุรกรรมที่เบาบาง เนื่องจากตลาดต่างประเทศปิดทำการในช่วงเทศกาลคริสต์มาส อย่างไรก็ดี เงินบาทยังคงมีทิศทางแข็งค่าซึ่งยังคงสอดคล้องกับทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก แม้ในวันนี้ (26 ธ.ค.) ธปท. ออกหนังสือเวียน เรื่อง การซักซ้อมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกับลูกค้า โดยขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 5 แห่ง ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับซื้อหรือรับฝากเงินตราต่างประเทศที่มาจากต่างประเทศของลูกค้าที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident) โดยเฉพาะ 1) กรณีเงินตราต่างประเทศที่ไม่เกี่ยวกับค่าทองคำและธนบัตรเงินตราต่างประเทศที่มีจำนวนตั้งแต่ 2 แสนดอลลาร์ฯ หรือเทียบเท่า 2) กรณีเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวกับค่าทองคำทุกจำนวนรายธุรกรรม และ 3) กรณีธนบัตรเงินตราต่างประเทศที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 15,000 ดอลลาร์ฯ หรือเทียบเท่า
สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1,124.30 ล้านบาท แต่ขายสุทธิพันธบัตรไทย 28 ล้านบาท
สัปดาห์กรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า (29 ธ.ค. 2568-2 ม.ค. 2569) ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 30.90-31.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนพ.ย. ของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก รวมถึงสถานการณ์ระหว่างไทย-กัมพูชา ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนพ.ย. ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนธ.ค. และบันทึกการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 9-10 ธ.ค. นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนธ.ค. ของจีน ญี่ปุ่น และยูโรโซนด้วยเช่นกัน