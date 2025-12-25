สินทรัพย์ดิจิทัลปี 68 ร้อนแรง ดีล M&A ทุบสถิติประวัติการณ์ 8.6 พันล้านดอลล์ รับยุค ‘ทรัมป์’

วงการสินทรัพย์ดิจิทัลโลกปิดฉากปี 2568 อย่างยิ่งใหญ่! ยอดควบรวมกิจการ (M&A) พุ่งกระฉูดแตะจุดสูงสุดประวัติการณ์ 8.6 พันล้านดอลลาร์ รับอานิสงส์ ‘โดนัลด์ ทรัมป์’ คัมแบ็ก ปลดล็อกกฎระเบียบ-ยุติคดีความ ปูพรมแดงให้ยักษ์ใหญ่การเงินและบิ๊กคริปโตฯ เดินหน้าช้อปของถูก นำโดยดีลประวัติศาสตร์ ‘Coinbase’ ควัก 2.9 พันล้านดอลลาร์ ฮุบกระดานเทรดอนุพันธ์ ‘Deribit’ ขณะที่ตลาด IPO ฟื้นชีพ กวาดเม็ดเงินระดมทุนกว่า 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ สวนทางกราฟราคา Bitcoin ที่ปรับฐานแรงส่งท้ายปี
รายงานล่าสุดจาก Financial Times เปิดเผยข้อมูลสถิติของอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซีในปี 2568 ที่ผ่านมา โดยระบุว่า มูลค่าการทำธุรกรรมควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (M&A) ในปีนี้ ได้สร้างสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 8.6 พันล้านดอลลาร์ (ราว 3 แสนล้านบาท) ซึ่งปัจจัยขับเคลื่อนหลักไม่ได้มาจากราคาเหรียญ แต่มาจาก “ความเชื่อมั่น” ที่ฟื้นกลับมาอย่างเต็มเปี่ยมภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่มีนโยบายเป็นมิตรต่อสินทรัพย์ดิจิทัล
ปีแห่งการช้อปปิ้งดีลธุรกิจพุ่ง 300%
ตัวเลขสถิติชี้ชัดถึงความร้อนแรง โดยมีการปิดดีลไปแล้วกว่า 267 รายการ (เพิ่มขึ้น 18% จากปี 2567 ) แต่ที่น่าตกใจคือมูลค่ารวมของดีลที่กระโดดขึ้นเกือบ 300% จากปีก่อนที่ทำได้เพียง 2.17 พันล้านดอลลาร์
3 บิ๊กดีลสะท้านโลก
1.Coinbase : สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเข้าซื้อ Deribit แพลตฟอร์มเทรด Options ชื่อดัง ด้วยมูลค่ามหาศาล 2.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการเข้าซื้อกิจการที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วงการคริปโตฯ
2.Kraken : ไม่น้อยหน้า ทุ่มเงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์เข้าครอบครอง NinjaTrader แพลตฟอร์มเทรดฟิวเจอร์ส เพื่อขยายฐานลูกค้า
3.Ripple : เดินเกมรุกซื้อ Hidden Road โบรกเกอร์ชั้นนำที่เป็นมิตรกับคริปโตฯ ด้วยมูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์
‘ทรัมป์เอฟเฟกต์’ กุญแจปลดล็อกโซ่ตรวน
นักวิเคราะห์ฟันธงตรงกันว่า ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้เพราะนโยบาย Deregulation (การผ่อนปรนกฎระเบียบ) ของทรัมป์ ที่สั่งยุติคดีความทางกฎหมายต่างๆ ที่เคยเป็นชะนักติดหลังภาคธุรกิจ ส่งผลให้สถาบันการเงินดั้งเดิม (Traditional Finance) กล้าที่จะขนเงินเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเปิดเผย
IPO ฟื้นคืนชีพ ระดมทุน 1.46 หมื่นล้าน
ไม่ใช่แค่ตลาด M&A แต่ตลาดหุ้นกู้และ IPO ก็คึกคักไม่แพ้กัน ปี 2568 มีบริษัทคริปโตฯ ตบเท้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถึง 11 แห่ง กวาดเม็ดเงินระดมทุนรวม 14.6 พันล้านดอลลาร์ (เทียบกับปีที่แล้วที่ระดมได้เพียง 310 ล้านดอลลาร์)
- Bullish : บริษัทแม่ของ CoinDesk ระดมทุนได้ 1.1 พันล้านดอลลาร์
- Circle : ผู้ออกเหรียญ USDC ระดมทุนได้กว่า 1 พันล้านดอลลาร์
- Gemini : ระดมทุนได้ 425 ล้านดอลลาร์
เกมล่าใบอนุญาต "ยุทธศาสตร์ใหม่แห่งปี 2569"
Charles Kerrigan จากสำนักงานกฎหมาย CMS และ Diego Ballon Ossio จาก Clifford Chance วิเคราะห์ตรงกันว่า เกมการเข้าซื้อกิจการในระยะต่อไป จะมุ่งเน้นไปที่การ “ซื้อใบอนุญาต” (Buying for Licences) โดยเฉพาะบริษัทที่มีใบอนุญาตตามมาตรฐาน MiCA ของสหภาพยุโรป และมาตรฐานใหม่ของสหรัฐฯ และอังกฤษ เพื่อให้สอดรับกับกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้น
สวนทางราคาบิทคอยน์สถาบันมองเกมยาว
ความเคลื่อนไหวของเม็ดเงินลงทุนระดับโครงสร้างนี้ เกิดขึ้นสวนทางกับภาวะตลาดเก็งกำไรในช่วงปลายปี ที่ราคาบิทคอยน์ร่วงลงกว่า 30% จากจุดสูงสุดที่ 126,000 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคม มาทรงตัวอยู่แถวระดับ 88,000 ดอลลาร์
ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า ในขณะที่แมงเม่าตื่นตระหนกกับราคาหน้ากระดาน “Smart Money” หรือเงินทุนสถาบัน กลับมองข้ามความผันผวนระยะสั้น และกำลังเร่งวางรากฐานเพื่อกินรวบตลาดในระยะยาว ภายใต้โครงสร้างกฎหมายใหม่ที่เอื้ออำนวยที่สุดในรอบทศวรรษ