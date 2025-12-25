ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.07- อ่อนค่าลงเล็กน้อยตามการปรับตัวลงของราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(25 ธ.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 31.07 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.02 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงเล็กน้อยตามการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลกและทิศทางฟันด์โฟลว์ ซึ่งในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 787 ล้านบาท และ 72 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นที่ 31.00-31.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา