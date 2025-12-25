ทิสโก้นำเสนอ4ประกันจาก3พันธมิตร-แนะสะสมในพอร์ต

ทิสโก้แนะตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก่อนเลือกซื้อประกันแม้เป็นประกันประเภทเดียวกัน แต่รายละเอียดต่างกันมาก หากไม่ตรวจสอบอาจเกิดช่องว่างความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัว พร้อมคัด 4 ผลิตภัณฑ์จาก 3 บริษัทประกัน ได้แก่ 1. ประกันสุขภาพ TISCO My Care Health FIT จาก Thai Life 2. ประกันโรคร้ายแรง TISCO CI Extra Care จาก BLA 3. ประกันชีวิตแบบบำนาญ My Wish Retirement Par จาก BLA และ 4. ประกันชีวิตเพื่อเป็นมรดก TISCO My Gift Prestige จาก AIA
นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ CFP Head of Wealth Advisory ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)(TISCO) เปิดเผยว่า การวางแผนการเงินที่ดีไม่ใช่เพียงการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน แต่ต้องวางแผนปกป้องความมั่งคั่งควบคู่กัน โดยการปกป้องความมั่งคั่งนั้นควรวางแผนผ่านผลิตภัณฑ์ประกันที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสม ตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์ให้ถี่ถ้วน ไม่ใช่ดูเพียงชื่อแบบประกันหรือทุนประกัน เพราะหลายผลิตภัณฑ์ยังมีข้อจำกัดด้านความคุ้มครอง เงื่อนไขการเคลม หรือระยะเวลาความคุ้มครอง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และส่งผลต่อแผนการเงินในระยะยาว
ทั้งนี้ จากการที่ธนาคารทิสโก้ไม่มีบริษัทประกันในเครือ และไม่จำเป็นต้องสนับสนุนบริษัทประกันใดเป็นพิเศษ จึงมีอิสระในการใช้ความเชี่ยวชาญของนักวางแผนการเงินมืออาชีพ (CFP) ในการ “คัดเลือก” หรือ “ร่วมพัฒนา” ผลิตภัณฑ์ประกันจาก 8 พันธมิตรบริษัทประกันชั้นนำ เพื่ออุดจุดอ่อน ลดความซ้ำซ้อน และปรับโครงสร้างความคุ้มครองให้ตอบโจทย์การวางแผนการเงินของลูกค้าอย่างรอบด้านและคุ้มค่าในระยะยาว
ล่าสุดได้คัด 4 ผลิตภัณฑ์ประกัน จาก 3 พันธมิตรบริษัทประกัน เพื่อแนะนำให้ลูกค้ามีไว้ในพอร์ต ดังนี้ 1. ประกันสุขภาพ TISCO My Care Health FIT รับประกันโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (Thai Life) 2. ประกันโรคร้ายแรง TISCO CI Extra Care รับประกันโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (BLA) 3. ประกันชีวิตแบบบำนาญ My Wish Retirement Par จาก BLA และ 4. ประกันชีวิตเพื่อเป็นมรดก TISCO My Gift Prestige รับประกันโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด (มหาชน) (AIA)
**แนะแนวทางเลือกก่อนซื้อ**
สำหรับข้อแนะนำก่อนพิจารณาซื้อประกันแต่ละประเภทนั้น ธนาคารทิสโก้แนะนำให้พิจารณา ดังนี้
ประกันสุขภาพ :ประกันสุขภาพแม้มีวงเงินสูง และเป็นแบบ New Health Standard แล้ว แต่ยังมีช่องว่างสำคัญ เช่น ไม่ครอบคลุมค่ารักษาด้วยเทคโนโลยีใหม่ เช่น Targeted Therapy, Immunotherapy ซึ่งเป็นการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 3-15 ล้านบาท และค่าล้างไตที่ต้องทำต่อเนื่องปีละ 300,000–400,000 บาท ซึ่งประกันสุขภาพหลายแผนยังคุ้มครองไม่เพียงพอ อีกทั้งการต่ออายุความคุ้มครองก็ไม่ครอบคลุมถึงอายุ 99 ปี ไม่สอดคล้องกับเทรนด์ของคนไทยที่มีอายุยืนกว่าในอดีต ธนาคารทิสโก้แนะนำให้เลือกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่ารักษาเทคโนโลยีใหม่ โรคเรื้อรัง และความคุ้มครองที่รองรับชีวิตยืนยาว เพื่อให้ประกันสุขภาพทำงานได้จริง และคุ้มค่าตลอดทุกช่วงชีวิต
ประกันโรคร้ายแรง :ประกันโรคร้ายแรงควรจ่ายเงินก้อนตั้งแต่ตรวจพบในระยะเริ่มต้น และควรจ่ายข้ามกลุ่มโรคได้ เพราะโรคร้ายแรงอาจเกิดมากกว่าหนึ่งกลุ่มโรคตลอดชีวิต แผนที่ดีควรให้เคลมต่อได้หลายกลุ่มโรคโดยไม่ต้องรอระยะเวลา และจ่ายเงินก้อนสูงตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อเข้าถึงนวัตกรรมการรักษา ลดผลกระทบทางการเงิน และเพิ่มโอกาสหายขาด
ประกันบำนาญ :ประกันบำนาญต้องเน้นให้ผู้เอาประกันได้กระแสเงินสดไว้ใช้สำหรับหลังเกษียณ ไม่ใช่เน้นผลประโยชน์เมื่อเสียชีวิต นอกจากนี้ แผนที่ดีควรให้เงินบำนาญสูงและสม่ำเสมอ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายจริง และจ่ายต่อเนื่องยาวนานจนถึงอายุ 99 ปี รองรับแนวโน้มคนไทยที่มีโอกาสอายุยืนถึง 100 ปี
ประกันชีวิตเพื่อเป็นมรดก: ประกันชีวิตเพื่อเป็นมรดกช่วยส่งต่อทรัพย์สินอย่างชัดเจน ลดภาระภาษีและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย พร้อมทำให้ผู้รับได้รับมรดกรวดเร็ว และต้องซื้อประกันที่ทุนประกันให้เหมาะสมกับเป้าหมาย ค่าเบี้ยที่ต้องชำระในแต่ละปีต้องไม่สูงเกินจนกระแสเงินสดมีปัญหา และควรมีเงื่อนไขยกเว้นเบี้ยเมื่อเจ็บป่วยร้ายแรง เพื่อรักษาความคุ้มครองต่อเนื่องและแผนมรดกไม่สะดุด