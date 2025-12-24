Kubixเปิด3แนวทางธุรกิจปี69-แย้มมีบ.เอกชนสนออกTokenเกือบ30ราย

คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท (Kubix)สรุปภาพรวมความสำเร็จปี 2568 หลังนำร่องแปลงคาร์บอนเครดิตเป็นโทเคนดิจิทัลภายใต้ Regulatory Sandbox ได้สำเร็จ เผยมีบริษัทสนออก Investment Token เกือบ 30 ราย คาดทยอยออกได้ปีหน้า พร้อมเปิดแนวทางการดำเนินงานปี 2569 มุ่งสร้างระบบนิเวศการลงทุนโทเคนดิจิทัลที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ผลักดันแนวคิด Digital Wealth for All อย่างเป็นรูปธรรม
นายปฐมชัย แตงน้อย รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (Kubix)ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)ของไทย เปิดเผยว่า ในปี 2568 ตลาดการระดมทุนผ่านการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO) ในประเทศไทยยังคงมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าตลาดสะสมกว่า 5,515 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับทิศทางในตลาดโลกถือว่าตลาดไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมหาศาล โดยในปีนี้มีบริษัทเอกชนให้ความสนใจเข้าหารือแนวทางการออก Investment Token กับ Kubix ตลอดทั้งปีเกือบ 30 ราย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจต่อการระดมทุนรูปแบบใหม่ ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี 2569 จะเห็นโครงการคุณภาพในกระบวนการทยอยเปิดตัวเพื่อสร้างโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ให้แก่นักลงทุนไทยอย่างต่อเนื่องแน่นอน
สำหรับในปี 2568 Kubix ถือเป็นผู้นำนวัตกรรม Green Tokenization และมาตรฐานเทคโนโลยีระดับประเทศ ผ่านความสำเร็จในโครงการนำร่องการแปลงคาร์บอนเครดิตเป็นโทเคนดิจิทัล ภายใต้ Regulatory Sandbox ของ ธปท. ซึ่งเป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับ KBank มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ อบก. โดยการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาสร้างมาตรฐานใหม่ด้านความโปร่งใสและการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เพื่อเป็นรากฐานระบบนิเวศคาร์บอนเครดิตโทเคนและสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย อีกทั้ง ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Provider) สำหรับโครงการ G-Token โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งและมาตรฐานความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ควบคู่ไปกับการเดินหน้าสร้างเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพในการร่วมผลักดันตลาด RWA Tokenization ในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
"ปี 2568 คือปีที่นวัตกรรมด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนดิจิทัล (Real-World Asset Tokenization) ก้าวข้ามจากการทดลองสู่การใช้งานจริงในระดับสถาบันการเงินทั่วโลก ส่งผลให้มูลค่าตลาดโลกพุ่งสูงกว่า 18.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 5.8 แสนล้านบาท ซึ่งนับว่าเติบโตกว่า 300% จากปีก่อน โดยมีการนำสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพสูง เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Funds) และพันธบัตรรัฐบาล มาแปลงเป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชำระราคาแบบ Real-time ซึ่งทิศทางนี้สอดรับกับการขับเคลื่อนในประเทศไทยที่กระทรวงการคลัง ธปท. และ ก.ล.ต. ได้ร่วมกันวางรากฐานทางกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างเข้มข้น"
สำหรับในปี 2569 Kubix มุ่งมั่นที่จะต่อยอดบทบาทการเป็นผู้บุกเบิก สู่การเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันระบบนิเวศการเงินดิจิทัลของไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยแนวคิด ‘Digital Wealth for All’ ที่มีแนวทางการดำเนินงานใน 3 ด้านสำคัญ คือ
Carbon Credit Ecosystem: สนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มออกและซื้อขายโทเคนคาร์บอนเครดิต เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการระดมทุนสีเขียว (Green Capital) และขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
Seamless Interoperability: พัฒนาระบบให้รองรับการทำงานร่วมกับพันธมิตรและตัวกลางทางการเงินอย่างไร้รอยต่อ ทั้งในส่วนของระบบซื้อขายและโซลูชันสำหรับองค์กร เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในนิเวศดิจิทัล
RWA Investment Opportunities: คัดสรรสินทรัพย์คุณภาพที่มีมาตรฐานสากล เพื่อทลายข้อจำกัดและช่วยให้ผู้ลงทุนรายย่อยเข้าถึงสินทรัพย์รูปแบบใหม่ได้ง่ายขึ้น ตามแนวคิดการสร้างความเท่าเทียมในโลกการลงทุน (Investment Democratization)
วิสัยทัศน์ของ Kubix คือการสร้างสะพานเชื่อมที่ทำให้การลงทุนในโทเคนดิจิทัลเข้าถึงได้จริงสำหรับทุกคน ด้วยความพร้อมด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง โดยมั่นใจว่าในปี 2569 จะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับตลาดการระดมทุนไทย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสู่การขับเคลื่อนตลาดทุนดิจิทัลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ
นอกจากนี้ Kubix ยังได้จัดแคมเปญพิเศษส่งท้ายปี ชวนนักลงทุนเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการใหม่ ๆ ในปีหน้า เพียงดาวน์โหลดแอป Kubix เปิดบัญชีและสร้างวอลเลตให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 31 ธ.ค. 68 รับฟรี! สิทธิพิเศษแลกรับเครื่องดื่ม 1 แก้ว (มูลค่า 110 บาท) ที่ร้าน Pacamara Coffee Roasters