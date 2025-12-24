EXIM BANK แต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สายงานปฏิบัติการ-สายงานรับประกัน

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวเข็มจริยา ธีรพงษ์ เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานปฏิบัติการ คลอบคลุมงานด้านธุรกิจธนาคาร การวิเคราะห์สินเชื่อ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย งานปฏิบัติการของธนาคาร และการบริหารหนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป และ ดร.มีนา ภัทรนาวิก เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานรับประกัน ครอบคลุมการพัฒนาบริการ ช่องทางการตลาด และกระบวนการด้านการประกันการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ส่งออก ผู้ซื้อ และธนาคารผู้ซื้อในต่างประเทศ เพื่อกำหนดทุนประกัน อัตราเบี้ยประกัน วงเงินผู้ซื้อและธนาคารผู้ซื้อ เงื่อนไขการชำระเงิน และเงื่อนไขการรับประกันให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนดูแลการจัดตั้งและการดำเนินงานของสำนักงานในต่างประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
นางสาวเข็มจริยา จบการศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเนติบัณฑิตไทย เข้าร่วมงานกับ EXIM BANK ตั้งแต่ปี 2555 เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน EXIM BANK ในปี 2558 2561 และ 2567 ตามลำดับ
ดร.มีนา จบการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยม และดุษฎีนิพนธ์ระดับดีมาก) ปริญญาโท และปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานกับ EXIM BANK ในปี 2560 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ก่อนจะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี EXIM BANK ในปี 2563 2565 และ 2567 ตามลำดับ