ทิสโก้จัดโครงการ 'โลหิตของเรา ช่วยผู้กล้าชายแดน'

กลุ่มทิสโก้ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองสำหรับช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมบริจาคได้รับปริมาณโลหิตรวม 275,200 ซีซี จำนวน 262 ยูนิต สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยได้ 786 ราย โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่, สำนักงานภคินทร์ และสาขาในภูมิภาค ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิต โรงพยาบาลในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้ตลอดทั้งปี 2568 ที่ผ่านมา กลุ่มทิสโกhได้สมทบปริมาณโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย จำนวนทั้งสิ้น 6,041 ยูนิต คิดเป็นปริมาณโลหิตรวมสูงถึง 2,416,400 ซีซี
อนึ่ง กลุ่มทิสโก้ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2532 โดยใช้สถานที่ของ อาคารสำนักงานใหญ่ สาทรเหนือ และอาคารภคินท์ รัชดาภิเษก เป็นหน่วยบริการโลหิตเคลื่อนที่ พร้อมสนับสนุนให้สาขาในภูมิภาคดำเนินกิจกรรมคู่ขนานไปด้วยกัน ทำให้รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ปี 2532 – 2568 สามารถระดมยอดโลหิตจากการบริจาคได้ถึง 68,439 ยูนิต คิดเป็นปริมาณโลหิตรวม 27,306,100 ซีซี ซึ่งสามารถนำไปช่วยผู้ป่วยได้ถึง 205,317 ราย (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และรายงานกิจกรรมสาขาต่างจังหวัด) นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ยังได้ใช้กิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นโอกาสในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร และกิจการเพื่อสังคมภายใต้เครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชน มอบเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคโลหิตทุกรายอีกด้วย