ATLAS–PTG สนับสนุนทหารไทย–ประชาชนที่ชายแดน

นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) ผู้จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้แบรนด์ “ก๊าซหุงต้มพีที” ร่วมกับ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) ตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านพลังงาน พร้อมส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจแก่ทหารไทย เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ และพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย
โดย ATLAS Energy และ PTG ได้สนับสนุนก๊าซหุงต้มพีทีรวมทั้งสิ้น 2,880 กิโลกรัม แก๊สกระป๋องพีที จำนวน 6,000 กระป๋อง พร้อมเตาแก๊สพีทีแบบพกพา 200 ชิ้น เพื่อใช้ในการประกอบอาหารสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ช่วยเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและกองทัพในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้ ได้จัดสรรให้แก่หน่วยงานทางทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
• สนับสนุนก๊าซหุงต้มพีทีให้กับ โรงครัวศูนย์อพยพ จังหวัดบุรีรัมย์ และมูลนิธิเพชรเกษม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชน
• สนับสนุนแก๊สกระป๋องพีทีและเตาแก๊สพีทีแบบพกพา ให้แก่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา, กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 และกองบัญชาการกองทัพบก จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ทั้งนี้ ATLAS Energy และ PTG ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพไทย เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารและเจ้าหน้าที่ทุกนาย พร้อมส่งความปรารถนาดีให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความปลอดภัย และประสบความสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
พร้อมยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมยืนเคียงข้างทหารไทยและประชาชน เพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน