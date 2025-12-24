ศึกชิงเจ้าแห่งจอใหญ่ Ultra Large TV ใครคือที่สุดของ Ultra TV Lifestyle

ในยุคที่เทคโนโลยีการรับชมพัฒนาไปไกลกว่าที่เคย “ทีวีจอใหญ่” ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของความหรูหราภายในบ้านอีกต่อไป แต่กลายเป็นการเปิดประสบการณ์ความบันเทิงยุคใหม่ ที่เชื่อมโยงทุกความรู้สึกเข้าด้วยกัน ทั้งภาพ เสียง และอารมณ์ เพราะ “จอใหญ่” คือการเปิดพื้นที่ของภาพให้สมจริงยิ่งขึ้น ทุกฉากของภาพยนตร์จะเต็มอารมณ์ ทุกเกมจะเต็มตา และทุกแมตช์การแข่งขันจะเร้าใจราวกับนั่งอยู่ข้างสนาม ความละเอียดระดับ 4K หรือแม้แต่ 8K ที่มาพร้อมเทคโนโลยีการแสดงผลขั้นสูง ทำให้รายละเอียดแต่ละเฟรมมีชีวิตชีวา สร้างมิติการรับชมที่เหนือกว่าการดูผ่านจอขนาดทั่วไปอย่างชัดเจน
แนวโน้มของผู้บริโภคทั่วโลกยังชี้ให้เห็นว่า ขนาดจอใหญ่กว่า 75 นิ้วขึ้นไปกำลังเป็น “มาตรฐานใหม่” ของห้องนั่งเล่นยุคดิจิทัลโดยเฉพาะในบ้านที่เน้นการตกแต่งสไตล์มินิมอลหรือสมาร์ทโฮม ทีวีจอใหญ่ไม่เพียงทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์บันเทิง แต่ยังเป็น “จุดศูนย์กลางของการใช้ชีวิต” ที่ผสานดีไซน์ เทคโนโลยี และความสุนทรียเข้าไว้ด้วยกัน จากสถิติของตลาดทีวีในประเทศไทยปี 2568 กลับมาเติบโตเป็นบวกโดยมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 21,100 ล้านบาท เติบโต 2% เมื่อเทียบกับปีก่อน การฟื้นตัวนี้ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการทีวีพรีเมียมและจอใหญ่ ขนาด 75 นิ้วขึ้นไปที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2567 เป็น 3,000 ล้านบาท เติบโต 10% ส่งผลให้แบรนด์ชั้นนำต่างเห็นความสำคัญของเทรนด์นี้ ไม่ว่าจะเป็น TCL, LG และ Sony ที่ต่างเร่งพัฒนาเทคโนโลยีจอภาพใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในทุกระดับ
TCL เจ้าแห่งจอใหญ่ นิยามใหม่ของประสบการณ์รับชมที่เหนือกว่า
TCL ในฐานะ "เจ้าแห่งจอใหญ่" ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงจากตลาดทีวีไทยจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีภาพระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น TCL จึงเป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้นำในการนำเสนอทีวีจอใหญ่พิเศษที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีภาพระดับพรีเมียม อย่าง Mini LED QLED ในราคาที่คุ้มค่า เพื่อมอบประสบการณ์โฮมเธียเตอร์ที่สมบูรณ์แบบให้กับทุกครอบครัว ได้แก่ P8K และ C Series (C6K, C7K, C8K) ที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีภาพและเสียงล้ำสมัย
TCL P8K ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองผู้ที่หลงใหลในการรับชมภาพที่สมจริงและสีสันสดใส ด้วยขนาดจอ 85 และ 98 นิ้ว มาพร้อมเทคโนโลยี QLED มอบรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ได้อย่างชัดเจนและประสบการณ์การรับชมที่สมจริงเหมือนหลุดเข้าไปในภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยี Quantum Dot ถ่ายทอดสีสันสดใสและแม่นยำมากกว่าหนึ่งพันล้านเฉดสี ครอบคลุมขอบเขตสีสูงสุดถึง 93% ตามมาตรฐาน DCI-P3 ผสานเทคโนโลยีปรับแต่งสีอัจฉริยะบนพื้นฐานความชอบของมนุษย์ TCL วิเคราะห์และปรับแต่งโทนสีในฉากต่าง ๆ ด้วยความแม่นยำสูงเพื่อความสมจริงที่เหนือกว่าด้วย Bionic color optimization technology และ 144Hz Native Refresh Rateให้ภาพคมชัด เคลื่อนไหวลื่นไหลยิ่งขึ้น วิ่ง ซิ่ง หรือยิง ก็ไม่มีสะดุด ระบบเสียง ONKYO 2.1 Hi-Fi ให้เสียงชัดเจน มีมิติเต็มอารมณ์ เพิ่มความสมจริงในการรับชม ภาพยนตร์หรือคอนเทนต์โปรด มอบภาพที่คมชัด มีคอนทราสต์สูง สีดำลึก พร้อมกับ มุมมองภาพที่กว้างขึ้นด้วย HVA Panel กับเทคโนโลยีถนอมสายตาระดับสูง Multiple Eye Care ไม่ว่าจะเป็นการลดแสงสีฟ้า การปรับแสงแบบธรรมชาติ การลดการกระพริบของหน้าจอ ถนอมสายตา เพื่อการรับชมอย่างต่อเนื่อง และระบบชดเชยภาพเคลื่อนไหว ช่วยให้คุณรับชมภาพยนตร์หรือเล่นเกมได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ล้าตารุ่น 98P8K ที่ถือเป็นจอใหญ่ที่สุดในซีรีส์นี้ ทำให้ทุกฉากเต็มตา รายละเอียดภาพคมชัด และสีสันสมจริงเกินกว่าที่เคยสัมผัส
TCL C Series ผู้นำตลาด QD-Mini LED ประกอบด้วย C6K ประตูสู่โลก QD-Mini LED ขนาด 55–98 นิ้ว ขนาด ใหญ่สูงสุด 75 นิ้ว ใช้ HVA Panel รุ่นล่าสุด ส่วน 85–98 นิ้ว เป็น Matte HVA Panel ลดแสงสะท้อน รองรับ 4K สีดำลึก คอนทราสต์สูง พร้อมเสียง ONKYO 2.1 Hi-Fi และ144Hz Native Refresh Rate เหมาะทั้งคอเกมและคอบอล
C7K ขนาดจอใหญ่ได้ถึง 85 นิ้ว สำหรับคอหนังและเกมเมอร์ เทคโนโลยี Precise Dimming 1,568 โซน ความสว่างสูงสุด 3,000 nits พร้อม AiPQ Pro Processor ปรับภาพเรียลไทม์ แผง CrystGlowHVA Panel ให้สีสด รายละเอียดชัด และเสียง Bang & Olufsen Beosonic รองรับรีเฟรช 144Hz และ AMD FreeSync Premium ProC8K สมาร์ททีวีระดับพรีเมียม ดีไซน์ไร้ขอบ ZeroBorder™ ขยายมุมมองเต็มตา ความสว่างสูงสุด 5,000 nits ด้วย CrystGlowWHVA Panel รองรับ Dolby Vision IQ/HDR10+ AiPQ Pro Processor ปรับภาพ-เสียงเรียลไทม์ ระบบเสียง Bang & Olufsen พร้อม Up-firing Speakers ยกระดับประสบการณ์การฟังจากระบบเสียงเซอร์ราวด์แบบดั้งเดิมไปสู่ ระบบเสียงโอบล้อมสามมิติสำหรับ Dolby Atmos โดยทั้ง 3 รุ่นมาพร้อม Google TV และควบคุมด้วยเสียง AI ใช้งานง่าย เหมาะกับผู้ที่ต้องการ เทคโนโลยีล้ำสมัย ดีไซน์สวย และจอขนาดใหญ่ 65–98 นิ้ว
LG ราชาแห่ง OLED มาตรฐานใหม่ของความดำสนิทและความสมจริง
ในฐานะผู้นำ OLED LG ได้ผลักดันขนาดของ OLED TV ไปถึงขีดสุดเพื่อมอบประสบการณ์ภาพที่สมจริงด้วย "ความดำสนิท" อันเป็นเอกลักษณ์ของ OLED ในขนาดจอที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ขนาดจอใหญ่ที่สุดในไลน์อัพ OLED TV ของ LG อย่างรุ่นพรีเมียม LG Signature OLED (เช่น G Series หรือ M Series) ที่มาพร้อมขนาด 97 นิ้ว ในรุ่นใหม่ล่าสุด ตอกย้ำความเป็น "ราชาแห่ง OLED" ของ LG ด้วยคุณสมบัติความดำสนิทระดับพิกเซล ควบคุมแสงได้ในระดับพิกเซลดีไซน์ที่หรูหรา ความบางเฉียบและสามารถติดตั้งแนบไปกับผนังได้อย่างสวยงาม ทำให้ทีวี 97 นิ้ว กลายเป็นงานศิลปะชิ้นเอกในห้องนั่งเล่น
SONY ผู้นำพลังแห่งความสมจริงเหนือขอบเขต
Sony ยังคงตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีภาพและเสียงด้วยตระกูล BRAVIA XR ซึ่งผสานนวัตกรรม Cognitive Processor XR™ ที่วิเคราะห์ภาพและเสียงเหมือนสมองมนุษย์ มอบประสบการณ์รับชมที่ “สมจริงทุกมิติ” ทั้งสีสัน แสงเงา และเสียงที่มีทิศทางเป็นธรรมชาติ รุ่นจอใหญ่ในไลน์อัพล่าสุด อย่างรุ่น BRAVIA มาพร้อมขนาดหน้าจอ 55 – 85 นิ้ว มอบความละเอียด 4K HDR และเทคโนโลยี XR Contrast Booster ที่ควบคุมความสว่างและความดำได้อย่างแม่นยำ สร้างมิติภาพลึกสมจริงเหนือระดับ
นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยระบบเสียง Acoustic Surface Audio+™ ที่เปลี่ยนทั้งหน้าจอให้กลายเป็นลำโพง ให้เสียงออกจากตำแหน่งเดียวกับภาพจริง เพิ่มอรรถรสในการดูหนัง ฟังเพลง หรือเล่นเกม ขณะที่ดีไซน์ของ BRAVIA ยังคงความหรูหราแบบมินิมัล โครงสร้างบางเฉียบ ขอบจอเรียบเนียนไร้รอยต่อ กลมกลืนกับทุกพื้นที่ในบ้านอย่างลงตัว ถือเป็นทีวีที่รวมความงดงามของภาพและเสียงเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบศึก Ultra Large TV จะเป็นมาตรฐานใหม่ของการมอบประสบการณ์การรับชมที่สมจริงในทุกมิติ การพัฒนาเทคโนโลยีจอภาพขั้นสูงจากแบรนด์ชั้นนำ ทำให้ทีวีจอใหญ่กลายเป็นมากกว่าอุปกรณ์บันเทิง แต่คือ การลงทุนในคุณภาพชีวิต การรับชมบนจอขนาดใหญ่ยังช่วยถนอมสายตาให้การรับชมต่อเนื่องยาวนานเต็มอิ่มยิ่งขึ้น ถือเป็นการผสานอย่างลงตัวของเทคโนโลยีล้ำสมัยกับสุขภาพการมองเห็นในยุคดิจิทัล