ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.10-ผันผวนแตะระดับแข็งค่าสุดรอบ4 ปีครึ่ง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(20 ธ.ค.68)ปรับตัวผันผวน ก่อนจะปิดตลาดที่ระดับ 31.10 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.18 บาทต่อดอลลาร์ฯ...เงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 4 ปีครึ่งที่ 31.09 บาทต่อดอลลาร์ฯ ก่อนจะพลิกอ่อนค่าไปเคลื่อนไหวใกล้ ๆ แนว 31.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในระหว่างวันก่อนการแถลงข่าวเรื่องสถานการณ์เงินบาทของกระทรวงการคลัง ธปท. และ ก.ล.ต.
อย่างไรก็ดี เงินบาทล้างช่วงอ่อนค่าทั้งหมดและพลิกแข็งค่ากลับมาอีกครั้ง หลังการแถลง 3 แนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ค่าเงินบาท เนื่องจากยังต้องรอรายละเอียดของแต่ละมาตรการอีกครั้ง ซึ่งทำให้เงินบาทกลับมาเคลื่อนไหวในกรอบแข็งค่า โดยมีแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก การแข็งค่าของสกุลเงินเอเชียและเงินเยน รวมถึงทิศทางฟันด์โฟลว์ ซึ่งในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 1,857 ล้านบาท และ 293 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.00-31.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา และตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ