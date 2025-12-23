VanEck ฟันธง! Hashrate ร่วง 4% คือสัญญาณเข้าซื้อ-บิทคอยน์จ่อพุ่งแรง

ตลาดคริปโตฯ เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์! ‘VanEck’ กางสถิติจับสัญญาณชีพ Bitcoin หลังพบตัวเลข Hashrate ดิ่งลง 4% ในเดือนธันวาคม ชี้ชัดนี่คือสัญญาณ ‘Bullish’ ตามตำราประวัติศาสตร์ ย้ำเมื่อใดที่คนขุด ‘ยอมจำนน’ (Capitulation) จนต้องปิดเครื่องหนีตาย เมื่อนั้นคือจุดต่ำสุดที่ราคามักจะดีดตัวกลับแรงเฉลี่ยถึง 72% ใน 6 เดือนข้างหน้า ท่ามกลางกระแสการปิดเหมืองในจีนเพื่อโยกพลังงานไปซบ AI
ในขณะที่ราคา Bitcoin กำลังซึมและสร้างความอึดอัดให้กับนักลงทุน VanEck บริษัทจัดการการลงทุนระดับโลก กลับมองเห็น “โอกาสทอง” ที่ซ่อนอยู่ในวิกฤตเมื่อ แมตต์ ซีเกล (Matt Sigel) และ แพทริก บุช (Patrick Bush) สองนักวิเคราะห์มือฉมัง ออกบทวิเคราะห์ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ชี้เป้าไปที่การลดลงของ Hashrate (กำลังการขุดรวมของเครือข่าย) ถึง 4% ในช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคม
ทฤษฎี ‘เหมืองแตก’ ส่งสัญญาณซื้อ
นักวิเคราะห์ระบุว่า การที่ Hashrate ลดลงสะท้อนถึงภาวะ “บีบคั้น” (Compression) ของผู้ประกอบการเหมืองขุด ที่แบกรับต้นทุนไม่ไหวจนต้องถอดปลั๊ก ซึ่งในอดีตเหตุการณ์นี้มักเป็นลางดีของขาขึ้นรอบใหม่
1.สถิติตั้งแต่ปี 2557 ชี้ชัด : หาก Hashrate ลดลงในช่วง 30 วัน โอกาสที่ราคา Bitcoin จะให้ผลตอบแทนเป็นบวกในอีก 90 วันข้างหน้า มีสูงถึง 65% (เทียบกับ 54% ในช่วงที่ Hashrate เพิ่ม)
2.มองยาว 6 เดือน ยิ่งแม่น : หาก Hashrate ติดลบต่อเนื่องในรอบ 90 วัน โอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นในอีก 180 วันข้างหน้า พุ่งสูงถึง 77% โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังระดับ 72% เลยทีเดียว
เบื้องหลังวิกฤต : จีนปิดสวิตช์-ราคาดิ่ง 30%
สาเหตุหลักของการ “ยอมแพ้” ของเหล่านักขุด มาจากราคา Bitcoin ที่ร่วงลงมาเทรดแถวระดับ 88,400 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาล (All-Time High) ที่ 126,080 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ถึงเกือบ 30% ผสมโรงกับต้นทุนค่าไฟที่พุ่งสูง
รายงานระบุว่า การลดลงของ Hashrate ครั้งนี้รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 โดยมีปัจจัยสำคัญจากการปิดตัวของเหมืองใน “จีน” คิดเป็นกำลังไฟกว่า 1.3 กิกะวัตต์ (GW) ซึ่งส่วนหนึ่งคาดว่าถูกโยกย้ายทรัพยากรไปใช้ประมวลผลด้าน AI แทน ซึ่งเทรนด์นี้อาจดึงกำลังขุดหายไปจากระบบได้มากถึง 10% ในระยะยาว
รัฐบาลทั่วโลกเดินเครื่องขุดไม่สนโลก
แม้ผู้ประกอบการรายย่อยจะบาดเจ็บล้มตายแต่ในระดับ “รัฐชาติ” (State-Backed) กลับเป็นหนังคนละม้วน VanEck ประเมินว่าปัจจุบันมีถึง 13 ประเทศที่ให้การสนับสนุนหรือลงมาเล่นในสนามขุด Bitcoin เอง ไม่ว่าจะเป็น รัสเซีย, ฝรั่งเศส, ภูฏาน, อิหร่าน, เอลซัลวาดอร์ ไปจนถึง ญี่ปุ่น และ อาร์เจนตินา
อย่างไรก็ดีการเทขายของเหมืองขุดบิทคอยน์ (Miner Capitulation) คือกระบวนการคัดกรองตามธรรมชาติเพื่อสร้างฐานราคาใหม่ สอดคล้องกับมุมมองของ K33 Research ที่มองว่าแรงเทขายจากผู้ถือระยะยาว (Long-term Holders) ใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้ว ดังนั้น การร่วงลงของ Hashrate ในครั้งนี้ จึงอาจเป็นสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายก่อนที่กระทิงตัวจริงจะกลับมาวิ่งอีกครั้ง