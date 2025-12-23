นักลงทุนสถาบันเทขาย Bitcoin-Ethereum หนีตาย เงินไหลออก 952 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์เดียว

สัญญาณเตือนภัยดังลั่น! นักลงทุนสถาบันกดปุ่มขายหนีตาย ดึงเงินออกจากกองทุนสินทรัพย์ดิจิทัลรวมกว่า 952 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์เดียว หยุดสถิติเงินไหลเข้าต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ลงอย่างสิ้นเชิง พบ ‘Ethereum’ และ ‘Bitcoin’ เลือดสาดหนักสุด ในขณะที่เม็ดเงินส่วนหนึ่งโยกไปหาสินทรัพย์ทางเลือกอย่าง ‘Solana’ และ ‘XRP’ ท่ามกลางความกังวลกฎหมายสหรัฐฯ สะดุดขาตัวเอง
รายงานล่าสุดจาก CoinShares บริษัทจัดการการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำ เผยให้เห็นภาพการเคลื่อนย้ายเงินทุน (Fund Flow) ที่น่าตกใจ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดคริปโทเคอร์เรนซีต้องเผชิญกับแรงเทขายจากนักลงทุนสถาบันครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง โดยมียอดเงินไหลออกสุทธิ (Net Outflows) สูงถึง 952 ล้านดอลลาร์ (ราว 3.2 หมื่นล้านบาท) ซึ่งถือเป็นการไหลออกครั้งแรกในรอบเดือน
กฎหมายสะดุด-วาฬเทขายทิ้งลดเสี่ยง
สาเหตุหลักของแรงเทขายมหาศาลนี้ ถูกระบุว่ามาจากความผิดหวังต่อความล่าช้าของร่างกฎหมาย “US Clarity Act” ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้นักลงทุนสถาบันเกิดความไม่มั่นใจในความชัดเจนของกฎระเบียบ ประกอบกับกระแสความกังวลเรื่อง “วาฬ” (Whale Investors) รายใหญ่ที่เริ่มเทขายทำกำไร กดดันบรรยากาศการลงทุนให้ตึงเครียด
Ethereum อาการหนักสุด - Bitcoin กอดคอร่วง
เมื่อเจาะไส้ในของเม็ดเงิน พบว่าเหรียญใหญ่โดนถล่มหนักที่สุด ได้แก่
- Ethereum (ETH) : กลายเป็นเป้ากระสุนหลัก ถูกถอนเงินออกมากถึง 555 ล้านดอลลาร์
- Bitcoin (BTC) : ตามมาติด ๆ ด้วยยอดไหลออก 460 ล้านดอลลาร์
สวนกระแส! Solana-XRP กลายเป็นหลุมหลบภัย
ท่ามกลางเลือดที่นองตลาด กลับมี “ดาวรุ่ง” ที่นักลงทุนสถาบันแห่เข้าซื้อสวนทางตลาดใหญ่
- XRP : โกยเงินไหลเข้า 62.9 ล้านดอลลาร์ สะท้อนความเชื่อมั่นที่เริ่มฟื้นตัว
- Solana (SOL) : ยังคงเนื้อหอม ดึงดูดเม็ดเงินได้ 48.5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ตัวการใหญ่เทขาย - เยอรมัน-แคนาดา ช้อนซื้อ
ในเชิงภูมิศาสตร์สหรัฐอเมริกาคือต้นตอของแรงเทขายครั้งนี้ โดยมียอดเงินไหลออกถล่มทลายถึง 990 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนความอ่อนไหวต่อนโยบายในประเทศอย่างชัดเจน
ในทางตรงกันข้าม ตลาดอื่นๆ กลับมองเป็นโอกาสในการเข้าสะสม พบว่า
- แคนาดา : มีเงินไหลเข้าสวนกระแส 46.2 ล้านดอลลาร์
- เยอรมนี : เข้าเก็บของเพิ่ม 15.6 ล้านดอลลาร์
จับตาสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) หดตัว
แรงเทขายครั้งนี้ฉุดให้มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ของกองทุนดิจิทัลลดลงเหลือ 46.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าระดับ 48.7 พันล้านดอลลาร์ของปีที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม เมื่อมองภาพรวมตั้งแต่ต้นปี (YTD) กระแสเงินทุนยังคงมีความน่าสนใจ ได้แก่
- Bitcoin : มียอดไหลเข้าสะสมปีนี้อยู่ที่ 2.72 หมื่นล้านดอลลาร์ (ลดลงจาก 4.16 หมื่นล้าน ดอลลาร์ในปี 2567 )
- Ethereum : แม้สัปดาห์นี้จะโดนเท แต่ยอดสะสมปีนี้พุ่งแตะ 1.27 หมื่นล้านดอลลาร์ (เพิ่มขึ้นก้าวกระโดดจาก 5.3 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว)
ทั้งนี้การเคลื่อนไหวครั้งนี้ชี้ให้เห็นการ “Rotation” หรือการโยกย้ายเงินทุนของสถาบัน ที่เริ่มลดน้ำหนักในสินทรัพย์หลักอย่าง BTC และ ETH เพื่อกระจายความเสี่ยงและหาโอกาสใหม่ใน Altcoins ศักยภาพสูงอย่าง SOL และ XRP ขณะเดียวกันก็ส่งสัญญาณเตือนว่า ตลาดกำลังจับตามองความชัดเจนทางกฎหมายจากวอชิงตันอย่างไม่กระพริบตา