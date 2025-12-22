Metaplanet ไฟเขียวระดมทุนซื้อบิทคอยน์เพิ่ม จ่ายปันผลรายเดือนไม่กระทบผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ‘Metaplanet’ เทคะแนนท่วมท้น! ไฟเขียวแผนระดมทุนรูปแบบใหม่ ‘แจกปันผลรายเดือน’ แลกเงินสดไปช้อป Bitcoin เพิ่ม โดยไม่ทำให้นักลงทุนเดิมกระเป๋าฉีก (Dilution) เดินรอยตามลูกพี่ใหญ่ ‘MicroStrategy’ อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมเปิดประตูรับนักลงทุนมะกันผ่านกระดาน ADR หวังดึงเม็ดเงินดอลลาร์เข้าเสริมทัพ หลังโชว์ป๋าถือครอง BTC แล้วกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวอย่าง Metaplanet กำลังยกระดับเกมการเงินขึ้นไปอีกขั้น เมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มีมติเอกฉันท์อนุมัติ 5 ข้อเสนอสำคัญ ปูทางสู่การออกหุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Shares) คลาสใหม่ เพื่อระดมทุนไปซื้อ Bitcoin โดยเฉพาะ
งัดโมเดล ‘MARS’ & ‘Mercury’ ชูการเงินวิศวกรรมฉบับ ‘ก๊อปเกรด A’
กลยุทธ์นี้เรียกได้ว่าถอดแบบมาจาก MicroStrategy (Strategy) ของสหรัฐฯ แทบทุกกระเบียดนิ้ว โดยแบ่งหุ้นออกเป็น 2 ประเภทเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการ Cash Flow
1.Class A (ระบบ MARS) : ย่อมาจาก Metaplanet Adjustable Rate Security จ่ายปันผลผันแปรทุกเดือน กลไกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาหุ้น (Price Stability) หากราคาหุ้นต่ำกว่าเกณฑ์ ปันผลจะเพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูดใจ แต่หากราคาสูงเกินไป ปันผลจะลดลง คล้ายกับโมเดล STRC ของ MicroStrategy ที่จ่ายปันผลราว 10.75% ต่อปี
2.Class B (รหัส Mercury) : เน้นขายให้นักลงทุนสถาบันต่างชาติ จ่ายปันผลคงที่ 4.9% ต่อปี (จ่ายรายไตรมาส) ทีเด็ดคือมี “Option แปลงสภาพ” เป็นหุ้นสามัญได้ หากราคาหุ้น Metaplanet พุ่งขึ้นเป็น 3 เท่าจากปัจจุบัน ซึ่งเฉพาะตัวนี้ระดมทุนไปได้แล้วถึง 2.12 หมื่นล้านเยน (ราว 135 ล้านดอลลาร์) ในเดือนพฤศจิกายน
แก้เกม Dilution ระดมทุนโดยไม่ ‘เชือด’ ผู้ถือหุ้นเดิม
ไซมอน เกโรวิช (Simon Gerovich) ซีอีโอของ Metaplanet ประกาศชัดเจนว่า โครงสร้างการเงินแบบนี้มีเป้าหมายเพื่อ “ลดผลกระทบจากการเจือจางหุ้น” (Minimize Dilution) ซึ่งเป็นยาขมของนักลงทุนรายย่อย การใช้วิธีนี้ทำให้บริษัทมีเงินไปตุน Bitcoin เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยที่มูลค่าหุ้นเดิมไม่ถูกลดทอนลง
นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการอนุมัติให้โยกย้ายทุนสำรองไปเป็นส่วนเกินทุน (Capital Surplus) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายปันผลและซื้อหุ้นคืน (Buybacks) ในอนาคต
บุกถิ่นลุงแซม! เปิดกระดาน ADR ดึงเงินดอลลาร์
ไม่เพียงแต่ระดมทุนในบ้าน Metaplanet ยังรุกคืบเข้าสู่ตลาดทุนสหรัฐฯ ด้วยการเปิดโครงการ American Depositary Receipt (ADR) ระดับ Level I ภายใต้สัญลักษณ์ MPJPY โดยมี Deutsche Bank เป็นผู้ดูแล
การขยับตัวครั้งนี้ช่วยให้นักลงทุนสหรัฐฯ ทั้งรายย่อยและสถาบัน สามารถเข้าซื้อหุ้น Metaplanet ได้ด้วยเงินดอลลาร์ ตัดปัญหาความยุ่งยากเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและกฎระเบียบข้ามพรมแดน ซึ่งเกโรวิชระบุว่า เป็นการตอบสนองความต้องการของนักลงทุนสหรัฐฯ ที่อยากมีส่วนร่วมใน “MicroStrategy แห่งเอเชีย” รายนี้
สถานะ ‘วาฬญี่ปุ่น’ กุมคลังแสง 2.7 พันล้านดอลล์
ปัจจุบัน Metaplanet นั่งแท่นผู้ถือครอง Bitcoin รายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ด้วยจำนวน 30,823 BTC มูลค่ารวมกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ (ราว 9 หมื่นล้านบาท) แม้จะมีการชะลอการซื้อไปบ้างในช่วงกันยายนที่ตลาดผันผวน แต่ล่าสุดเพิ่งได้รับวงเงินกู้ 130 ล้านดอลลาร์ที่มี Bitcoin ค้ำประกัน สะท้อนให้เห็นว่า “Metaplanet” ยังหิวกระหายและพร้อมจะกลืนกิน Bitcoin เข้าท้องอีกมหาศาลผ่านกลไกการเงินใหม่ที่เพิ่งได้รับไฟเขียว