บล.พาย ชี้หุ้นไทยปี 69 ยังต้องลุ้น เหตุ Upside-Downside ไม่มากแล้ว

บล.พาย ระบุ หุ้นไทยปีนี้ ยังมีเสน่ห์จากราคาถูก และการจ่ายปันผลของหุ้นในกลุ่ม SET50 ที่สูงมากระดับ 4-7% ส่วนปี69 ยังต้องลุ้นว่าจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ หลังยังมีข้อจำกัดเรื่อง Upside และ Downside ที่ไม่มากแล้ว มองอาจไม่ได้เห็นหุ้น Growth Stock ในช่วง 2-3 ปีจากนี้ อีกทั้งหุ้นไทยยังไร้ S-curve ใหม่ๆ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ขณะที่ประเมินเศรษฐกิจอยู่ในภาวะโตต่ำ และอาจจะโตต่ำถาวร แนะกระจายความเสี่ยง จัดสมดุลพอร์ตลงทุน
นายกวี ชูกิจเกษม ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริหารพอร์ตการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยยังคงผันผวน และปรับตัวลดลงต่อเนื่อง 3 ปีติด ซึ่งถือว่าเป็นการให้ผลตอบแทนติดลบติดต่อกันนานที่สุด หากไม่นับช่วงวิกฤติต้มยำกุ้ง สาเหตุอาจจะมาจากการที่ประเทศไทยไม่ได้มีหุ้นเทคโนโลยีหรือหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรม Semiconductor หรือ Data Center อีกทั้งไม่ได้อยู่ใน Supply Chain ของกระแส AI ซึ่งเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติ
ด้านเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะโตต่ำและอาจจะเป็นการโตต่ำถาวร จากปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภาวะหนี้สินครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และการเข้าสู่ภาวะ aging society โดยเศรษฐกิจไทยปี 2025 โตเพียง 2% และคาดว่าจะลดเหลือ 1.7% ในปีหน้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตลาดหุ้นไทยไม่มี S-curve ใหม่ๆ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ประกอบกับปัจจัยด้านการเมืองของไทยที่ขาดเสถียรภาพ ทำให้นักลงทุนต่างประเทศไม่กลับเข้ามาลงทุน แต่ทั้งนี้ความหวังของตลาดหุ้นไทยยังมีอยู่
หุ้นไทยยังมีเสน่ห์ แต่อาจไม่เห็น Growth Stock แล้วในช่วง 2-3 ปีนี้
แม้ว่าความหวังของตลาดหุ้นไทยยังมีอยู่ แต่เราอาจจะไม่ได้เห็นหุ้นที่เป็น Growth Stock แล้วในช่วง 2-3 ปีนี้ อย่างไรก็ตาม การที่หุ้นไทยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ Valuation ของหุ้นบางอุตสาหกรรมถูกลงมากเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หุ้นในกลุ่มบริการ ได้แก่ ค้าปลีก ท่องเที่ยว สื่อสาร ที่เคยพาหุ้นไทยไปแตะ 1,850 จุดในปี 2561 ปัจจุบันหลายบริษัทในกลุ่มเหล่านี้ทำกำไร New High แต่ราคาหุ้นไม่ปรับตัวขึ้น เพราะตลาดถูกกดดันจากปัจจัยภายนอก
"หากจะตอบคำถามที่ว่าเสน่ห์ของหุ้นไทยในตอนนี้คืออะไร เราอาจจะมองไปถึงเรื่องราคาที่เหมาะสมและเงินปันผลที่มีการจ่ายในระดับที่สูงมากที่ 4-7% โดยเฉพาะหุ้นใน SET50 ดังนั้นในปี 2569 ตลาดหุ้นไทยจะสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ เรามองว่ายังมีข้อจำกัดหรือมี Upside ที่ไม่เยอะ ในทางกลับกัน Downside ก็ไม่ได้เยอะเช่นกัน" นายกวีกล่าว
เชื่อหุ้นไทยสะท้อนข่าวร้ายหมดแล้ว - โอกาสใหม่Data Center - S-Curve
สำหรับดัชนีหุ้นไทยที่ปัจจุบันเกิน 1,000 จุด หากตัด DELTA ที่เป็นผู้นำตลาดออกไป หุ้นได้กลับไปซื้อขายกันที่ 1,000 จุดแล้ว ทำให้ราคาหุ้นขนาดใหญ่ พื้นฐานแข็งแกร่งหลายตัว กลับไปซื้อขายใน valuation ที่เคยทำเอาไว้ตอนที่ดัชนี 1,000 จุด สะท้อนให้เห็นว่าตลาดหุ้นไทยได้รับรู้ข่าวร้ายไปหมดแล้ว และ Valuation จะเป็นจุดที่ดึงให้นักลงทุนกลับเข้ามาเพื่อรับปันผล
สิ่งที่นักลงทุนจะต้องติดตามในปี 2569 คือการก้าวสู่ S-Curve ใหม่ ในเรื่องของการเป็น Supply Chain ของ Data Center เนื่องจากไทยมีศักยภาพทั้งระบบอำนวยความสะดวกพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า พลังงานทดแทน การสื่อสารและการขนส่ง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่จะดึงดูดเม็ดเงินและการลงทุนเข้ามาในอีก 2-3 ปีข้างหน้า
"ผมเชื่อว่าในปี 2569 ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่จะเกิดความท้าทาย โลกของการลงทุนทั้งหมดจะเจอความท้าทายที่น่าจะมากกว่าในปี 2568 หรือ 2-3 ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านั้น เพราะฉะนั้นการที่จะอยู่รอดในตลาดแบบนี้ การจัดพอร์ตลงทุนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักลงทุน เพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ ไม่ว่าเศรษฐกิจเติบโตหรือหดตัว โลกจะมีความขัดแย้งหรือมีสงครามอะไรเกิดขึ้น การหาความรู้เพิ่มเติม การบริการพอร์ต การกระจายความเสี่ยงเป็นการรักษาสมดุลของการลงทุนที่จะทำให้เราได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจในช่วงที่ตลาดผันผวนได้” นายกวีกล่าว