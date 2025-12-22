Fundstrat เสียงแตก เอกสารหลุดเตือน Bitcoin ร่วง 60000 สวนทาง Tom Lee

วงการคริปโตฯ งงเป็นไก่ตาแตก! เกิดศึกเกาเหลาทางความคิดในค่าย ‘Fundstrat’ หลังมีเอกสารภายในหลุดว่อนเน็ต เตือนนักลงทุนเตรียมรับแรงกระแทกจาก ‘ขาลงครั้งใหญ่’ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 โดยปักหมุด Bitcoin อาจร่วงลงไปกองที่ 60,000 ดอลลาร์ สวนทางกับบิ๊กบอส ‘Tom Lee’ ที่เพิ่งขึ้นเวทีประกาศศักดาว่าตลาดกำลังเข้าสู่ Supercycle และ Ethereum ราคาถูกเหมือนได้เปล่า!
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนกำลังถูกทดสอบอย่างหนัก เมื่อเกิดกระแสข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับ “รายงานกลยุทธ์ลับปี 2569 ” ของ Fundstrat Global Advisors บริษัทวิจัยการลงทุนชื่อดัง ที่ถูกมือดีนำมาเผยแพร่บนโลกโซเชียล (X) โดยเนื้อหาข้างในกลับตาลปัตรจากภาพลักษณ์กระทิงดุที่ผู้บริหารระดับสูงอย่าง ทอม ลี (Tom Lee) พยายามสื่อสารมาโดยตลอด
หลุดเอกสารลับ "สัญญาณเตือนภัยระดับสีแดง"
รายงานฉบับดังกล่าว ซึ่งคาดว่าเขียนโดย ฌอน ฟาร์เรล (Sean Farrell) หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินทรัพย์ดิจิทัลของ Fundstrat ระบุคำเตือนที่ทำให้นักลงทุนต้องขนลุก โดยคาดการณ์ว่าจะเกิด “การปรับฐานอย่างมีนัยสำคัญ” (Meaningful Drawdown) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026
ตัวเลขเป้าหมายขาลง (Downside Targets) ที่ระบุไว้ถือว่าโหดร้ายสำหรับคนที่ติดดอยอยู่ โดยประเมินว่า
- Bitcoin (BTC) อาจร่วงลงสู่ระดับ 60,000 - 65,000 ดอลลาร์
- Ethereum (ETH) เสี่ยงดิ่งลงไปที่ 1,800 - 2,000 ดอลลาร์
- Solana (SOL) อาจทรุดหนักเหลือเพียง 50 - 75 ดอลลาร์
แม้ Fundstrat จะยังไม่ออกมายืนยันความถูกต้องของเอกสารนี้ แต่สื่อคริปโตฯ ชั้นนำอย่าง Wu Blockchain อ้างว่านี่คือเอกสารที่แจกจ่ายให้ลูกค้าภายในจริงๆ ซึ่งหากเป็นจริง เท่ากับว่า Fundstrat กำลังมองเห็น “หลุมอากาศ” ขนาดใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้า ก่อนที่จะกลับมาเป็นโอกาสซื้ออีกครั้งในช่วงปลายปี
Tom Lee แทงสวนดุไม่สนโลก
ในทางตรงกันข้าม ทอม ลี หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพาร์ทเนอร์ของ Fundstrat กลับแสดงวิสัยทัศน์ที่ต่างกันราวฟ้ากับเหว บนเวที Binance Blockchain Week ที่ดูไบเมื่อต้นเดือน เขาเพิ่งประกาศลั่นว่า Bitcoin มีโอกาสพุ่งแตะ 250,000 ดอลลาร์ ในไม่กี่เดือนข้างหน้า
ที่น่าสนใจคือมุมมองต่อ Ethereum ที่ Tom Lee ย้ำนักย้ำหนาว่าราคาแถว 3,000 ดอลลาร์นั้น “Undervalued” หรือต่ำกว่ามูลค่าจริงอย่างน่าเกลียด โดยเขามองว่าหาก ETH กลับไปสู่อัตราส่วนราคาต่อ Bitcoin (ETH/BTC Ratio) ในระดับค่าเฉลี่ย 8 ปี ราคา ETH ควรจะอยู่ที่ 12,000 ดอลลาร์ และหากเกิด Supercycle เหมือนปี 2017 จริง เราอาจได้เห็นราคาพุ่งไปถึง 60,000 ดอลลาร์ ด้วยซ้ำ!
BitMine เดินหน้าเก็บของ ไม่สนดราม่า
ท่ามกลางความสับสนของข้อมูล บริษัท BitMine (ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ Tom Lee) เลือกที่จะเชื่อในทิศทางขาขึ้น โดยยังคงเดินหน้า “กวาดซื้อ” Ethereum อย่างบ้าคลั่ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม มีรายงานว่าบริษัทถือครอง ETH แล้วกว่า 3.9 ล้านเหรียญ (คิดเป็น 3.2% ของอุปทานทั้งโลก) หลังเพิ่งช้อปเพิ่มไปอีก 1.38 แสนเหรียญในสัปดาห์เดียว
อย่างไรก็ดีสถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึง “ความเห็นต่าง” ในระดับโครงสร้างของบริษัทวิจัยชั้นนำ ฝั่งหนึ่งมองด้วยความระมัดระวังตามปัจจัยพื้นฐานและวัฏจักร (Farrell) อีกฝั่งมองด้วยวิสัยทัศน์ระยะยาวและโมเดลเปรียบเทียบ (Lee) นักลงทุนจึงต้องชั่งน้ำหนักให้ดีว่า จะเลือกเชื่อ “เอกสารหลุด” ที่เตือนให้ระวังภัย หรือเชื่อ “วาจาบิ๊กบอส” ที่บอกให้กล้าลุย!