HA Group ผนึกพันธมิตรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group ดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย สะท้อนบทบาทขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพันธมิตร และเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยอย่างครอบคลุมในทุกมิติ
WHA Group นำโดย จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง พนักงาน ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม บรรจุ และจัดเตรียม “ถุงปันสุข” (ถุงยังชีพ) จำนวน 1,000 ถุง ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท โลตัส เอเชีย แปซิฟิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด ร่วมแรงร่วมใจกันจัดเตรียมสิ่งของจำเป็น เพื่อส่งมอบให้แก่ สภากาชาดไทย จำนวน 800 ถุง และ สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร จำนวน 200 ถุง เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และตรงตามความต้องการเร่งด่วนของพื้นที่
นอกจากนี้ WHA Group ยังได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย โดยส่งมอบข้าวสารน้ำหนักรวม 1,500 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการดูแลสัตว์เลี้ยง ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ โดยได้ส่งมอบ อาหารสัตว์สำหรับสุนัขและแมว น้ำหนักรวม 1,500 กิโลกรัม ผ่านคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อใช้ในการดูแลและเยียวยาสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ประสบภัย
อีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือการดูแลกลุ่มเปราะบาง โดย WHA Group ได้ส่งมอบผ้าอ้อมและของใช้จำเป็นรวมกว่า 250 ลัง ผ่านความร่วมมือกับกองทัพอากาศ ประกอบด้วย ผ้าอ้อมสำหรับเด็ก ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ และแผ่นรองซึมซับอเนกประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงที
การดำเนินงานช่วยเหลือในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร พนักงาน และพันธมิตรของ WHA Group ในการส่งต่อความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งประชาชน สัตว์เลี้ยง และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ประสบภัย พร้อมตอกย้ำบทบาทขององค์กรในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่พร้อมยืนเคียงข้างกันในยามวิกฤต ซึ่งการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ WHA Group ในการขับเคลื่อนองค์กรตามพันธกิจ “WHA: WE SHAPE THE FUTURE” ที่มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าต่อสังคม พร้อมยืนเคียงข้างประเทศไทยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกสถานการณ์