MTC คว้า ESG Ratings ระดับ ‘AA’ สะท้อนแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนมาตรฐานระดับโลก

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ได้รับการยอมรับด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 พร้อมได้รับการจัดอันดับ SET ESG Ratings ระดับ AA ประจำปี 2568 ในกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials)
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance : ESG) ครอบคลุมการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการติดตามผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว
นายปริทัศน์ เพชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ผลการประเมิน SET ESG Ratings ระดับ AA สะท้อนแนวทางการดำเนินธุรกิจของ MTC ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG อย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการขยายโอกาสทางการเงินอย่างรับผิดชอบแก่ผู้ประกอบการรายย่อย MSMEs และผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกระบบ เราเชื่อว่าการสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง จะเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว พร้อมเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และสนับสนุนการพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และได้รับการจัดอันดับจาก MSCI Index ในระดับ AA ซึ่งตอกย้ำบทบาทของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ของประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานระดับสากล (World-class Thai Microfinance)
การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือกับสถาบันการเงินระดับโลก อาทิ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) รัฐบาลเยอรมนี (KfW DEG) และบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation : IFC) ซึ่งเป็นสถาบันในกลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) ผ่านการลงทุนในหุ้นกู้เพื่อสังคมของบริษัทฯ และล่าสุดได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบกิจการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ที่ดำเนินกิจการโดยสตรีในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย
ทั้งนี้ การจัดอันดับ SET ESG Ratings ถือเป็นหนึ่งในมาตรฐานสำคัญของตลาดทุนไทยในการคัดเลือก “หุ้นยั่งยืน” โดยหุ้น MTC ได้รับการบรรจุอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ Thai ESG หมวดธุรกิจการเงิน (Financials) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนสถาบันและกองทุนรวมที่มุ่งเน้นการลงทุนอย่างยั่งยืน (ESG Fund) แสดงถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เชื่อมโยงการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจกับการขยายโอกาสทางการเงินอย่างรับผิดชอบ พร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่อศักยภาพและเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ตอกย้ำบทบาทขององค์กรในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินที่เติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างแท้จริง