เช็ก 11 หุ้นพอร์ตกระทรวงคลัง 1.1 ล้านล้าน ราคาหุ้นปี 68 แดงเกือบยกแผงบวกแค่ 2 ตัว!

จากข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลังมีการลงทุนและติดรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 11 หลักทรัพย์ มีมูลค่ารวมกัน 1,134,716,001,293 บาท (1.13 ล้านล้านบาท)และเมื่อดูอัตราผลตอบแทนราคาYTD ปี 68 ของแต่ละหลักทรัพย์ เมื่อ 19 ธ.ค.2568 พบว่า เป็นลบมากถึง 9 ตัวและบวกเพียง 2 หลักทรัพย์
1.AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงการคลังถือ 10,000,000,000 หุ้น หรือ 70.00% (วันปิดสมุด 12/12/68) มูลค่า 542,500,000,000 บาท (5.42 แสนล้านบาท),ผลตอบแทนราคาหุ้น YTD ปี 68 อยู่ที่ -8.82%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ +8.50%,ราคา ณ 19 ธ.ค.68 อยู่ที่ 54.25 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 60.75/26.75 บาท,ค่า P/E 43.35 เท่า,ผลตอบแทนปันผล YTD ปี 68 อยู่ที่ 1.47%
กระทรวงการคลังถือในลำดับที่ 1 และยังมีผู้ถือหุ้นที่สำคัญอย่างบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3.28%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 2.42%,สำนักงานประกันสังคม 1.37%
2.PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงการคลัง ถือ 14,675,631,250 หุ้น หรือ 51.38% (วันปิดสมุด 2/10/68) มูลค่า 462,282,384,375 บาท (4.62 แสนล้านบาท),ผลตอบแทนราคาหุ้น YTD ปี 68 อยู่ที่ -0.79%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ +0.80%,ราคา ณ 19 ธ.ค.68 อยู่ที่ 31.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 33.75/27.00 บาท,ค่า P/E 11.97 เท่า,ผลตอบแทนปันผลอยู่ที่ 6.78%
กระทรวงการคลังถือในลำดับที่ 1 และยังมีผู้ถือหุ้นที่สำคัญอย่าง กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 9.96%,บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4.47%,ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย จำกัด 2.06%,สำนักงานประกันสังคม 1.83%,สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 1.32%
3.THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงการคลัง ถือ 11,010,143,112 หุ้น หรือ 38.90% (วันปิดสมุด 20/11/68) มูลค่า 97,439,766,541 บาท (9.74 หมื่นล้านบาท) ,ผลตอบแทนราคาหุ้น YTD ปี 68 อยู่ที่ +166.57%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ +5.99%,ราคา ณ 19 ธ.ค.68 อยู่ที่ 8.85 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 19.40/8.15 บาท,ค่า P/E- เท่า,ผลตอบแทนปันผลอยู่ที่ -%,
กระทรวงการคลังถือในลำดับที่ 1 และยังมีผู้ถือหุ้นที่สำคัญอย่างธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 8.49%,สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด 5.43%,ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 4.65%,ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 2.05%,ธนาคาร ออมสิน 1.58%
4.TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) กระทรวงการคลัง ถือ 11,364,282,005 หุ้น หรือ 11.65% (วันปิดสมุด 7/10/68)มูลค่า22,955,849,650บาท (2.95 หมื่นล้านบาท),ผลตอบแทนราคาหุ้นYTD ปี 68 อยู่ที่ +8.60%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ +3.59%,ราคา ณ 19 ธ.ค.68 อยู่ที่ 2.02 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.08/1.74 บาท,ค่า P/E 9.62 เท่า,ผลตอบแทนปันผลอยู่ที่ 6.40%
กระทรวงการคลังถือในลำดับที่ 3 และยังมีผู้ถือหุ้นที่สำคัญอย่าง บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ถืออันดับ 1 ถือ 24.37%,ING BANK N.V.22.74%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 6.95%,กองทัพบก 0.56%
5.TFFIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย กระทรวงการคลัง ถือ 457,000,000 หุ้น หรือ 10.00% (วันปิดสมุด 11/12/68)มูลค่า 2,833,400,000 บาท (2.83 พันล้านบาท),ผลตอบแทนราคาหุ้น YTD ปี68 อยู่ที่ -2.36%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ +0.81%,ราคา ณ 19 ธ.ค.68 อยู่ที่ 6.20 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 6.50/5.25 บาท,ค่าP/E -เท่า,ผลตอบแทนปันผลอยู่ที่ 7.53%,
กระทรวงการคลังถือในลำดับที่ 1 และยังมีผู้ถือหุ้นที่สำคัญอย่าง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 4.30%,สำนักงานประกันสังคม 3.45%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 2.05%,ธนาคาร ออมสิน 1.17%,มหาวิทยาลัยมหิดล 0.96%,นาง นฤมล โอสถานุเคราะห์ 0.70%
6.DMT บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) กระทรวงการคลัง ถือ 261,350,000 หุ้น หรือ 22.13% (วันปิดสมุด 27/11/68) มูลค่า 2,691,905,000 บาท(2.69 พันล้านบาท),ผลตอบแทนราคาหุ้น YTD ปี 68 อยู่ที่ -4.63%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ -%,ราคา ณ 19 ธ.ค.68 อยู่ที่ 10.30 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 11.40/9.30 บาท,ค่า P/E 13.23 เท่า,ผลตอบแทนปันผลอยู่ที่ 8.06%
กระทรวงการคลังถือในลำดับที่ 2 และยังมีผู้ถือหุ้นที่สำคัญอย่าง บริษัท ธานินทร์ โฮลดิ้ง จำกัดถืออันดับ 1 ถือ 25.68%,ร.ต. สมบัติ พานิชชีวะ 10.57%,บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 2.62%,นาย ปริญญา เธียรวร 1.57%
7.BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กระทรวงการคลังถือ 65,543,767 หุ้นหรือ 4.76% (วันปิดสมุด14/3/568) มูลค่า 1,720,523,883 บาท(1.72 พันล้านบาท),ผลตอบแทนราคาหุ้นYTD ปี 68 อยู่ที่ -27.08%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ -2.78%,ราคา ณ 19 ธ.ค.68 อยู่ที่ 26.25 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 41.00/24.20 บาท,ค่าP/E 56.33 เท่า,ผลตอบแทนปันผลอยู่ที่ 3.78%
กระทรวงการคลังถือในลำดับที่ 5 และยังมีผู้ถือหุ้นที่สำคัญอย่าง กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง ถืออันดับ 1 ถือ 19.84%,สำนักงานประกันสังคม 15.11%,CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE. LTD 4.87%,บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1.45%,น.ส. แคทรียา บีเวอร์ 1.22%,น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร 0.73%
8.MCOT บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กระทรวงการคลัง ถือ 452,134,022 หุ้น หรือ 65.80% (วันปิดสมุด 13/3/68) มูลค่า 1,492,042,272 บาท (1.49 พันล้านบาท,ผลตอบแทนราคาหุ้น YTD ปี 68 อยู่ที่ -42.61%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ -1.20%,ราคา ณ 19 ธ.ค.68 อยู่ที่ 3.30 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 6.60/2.74 บาท,ค่า P/E -เท่า,ผลตอบแทนปันผลอยู่ที่ -%
กระทรวงการคลังถือในลำดับที่ 2 และยังมีผู้ถือหุ้นที่สำคัญอย่างธนาคาร ออมสิน 11.48%,น.ส.อรวรรณ วิเชียรกวี 3.68%
9.MFC บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กระทรวงการคลัง ถือ 20,000,000 หุ้น หรือ 15.92% (วันปิดสมุด 29/5/68) มูลค่า 482,000,000 บาท,ผลตอบแทนราคาหุ้น YTD ปี 68 อยู่ที่ -14.69%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ -1.23% ,ราคา ณ 19 ธ.ค.68 อยู่ที่ 24.10 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 31.25/22.00 บาท,ค่า P/E 10.70 เท่า,ผลตอบแทนปันผลอยู่ที่ 4.36%
กระทรวงการคลังถือในลำดับที่3 และยังมีผู้ถือหุ้นที่สำคัญอย่าง OPUS - CHARTERED ISSUANCES S.A.ถืออันดับ 1 ถือ 24.96%, ธนาคารออมสิน 24.94%,บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จำกัด1.00%,นายสอง วัชรศรีโรจน์ 0.88%
10.BEYOND บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) กระทรวงการคลัง ถือ 31,200,000 หุ้นหรือ 10.76% (วันปิดสมุด 11/3/68) มูลค่า 258,960,000 บาท, ผลตอบแทนราคาหุ้น YTD ปี 68 อยู่ที่ -2.35%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ +9.21%,ราคา ณ 19 ธ.ค.68 อยู่ที่ 8.30 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 9.15 / 4.90บาท,ค่า P/E -เท่า,ผลตอบแทนปันผลอยู่ที่ -%
กระทรวงการคลังถือในลำดับที่ 2 และยังมีผู้ถือหุ้นที่สำคัญอย่าง บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถืออันดับ 1 ถือ 38.96%, นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ 3.84%,LGT BANK (SINGAPORE) LTD 2.64%,ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 1.14%
11.NEP บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กระทรวงการคลัง ถือ 295,847,860 หุ้น หรือ 12.72% (วันปิดสมุด 14/3/68)มูลค่า 59,169,572 บาท,ผลตอบแทนราคาหุ้น YTD ปี 68 อยู่ที่ -13.04%,ผลตอบแทนราคาหุ้น 5 วัน อยู่ที่ -4.76%,ราคา ณ 19 ธ.ค.68 อยู่ที่ 0.20 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 0.26/0.16 บาท,ค่าP/E 33.00 เท่า,ผลตอบแทนปันผลอยู่ที่ -%,
กระทรวงการคลังถือในลำดับที่ 2 และยังมีผู้ถือหุ้นที่สำคัญอย่าง บริษัท วาวา แพค จำกัดถืออันดับ 1 ถือ 19.78%,นาย ณัฐพล จุฬางกูร 11.63%,นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 2.02%