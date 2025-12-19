แบงก์กรุงเทพจัดงาน‘บัวหลวงเอสเอ็มอีแฟร์ 2025’ชูแนวคิด “ปรับตัว เติบโต ยั่งยืน”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)นำโดย นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร และนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการบริหาร ร่วมกับ ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี จัดงาน “บัวหลวงเอสเอ็มอีแฟร์ 2025 ครั้งที่ 16” งานแฟร์ประจำปีที่จัดขึ้นต่อเนื่อง เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีในราคาพิเศษ ส่งตรงจากโรงงานสู่มือผู้บริโภค รวม 91 ร้านค้า ภายใต้แนวคิด “ปรับตัว เติบโต ยั่งยืน” ซึ่งสะท้อนบทบาทของธนาคารในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้พัฒนาศักยภาพ สร้างเครือข่ายธุรกิจ และต่อยอดสู่โอกาสใหม่อย่างมั่นคง
นายสุวัชชัย ทรงวานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลางและสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่ทางการค้า ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านงาน ‘บัวหลวงเอสเอ็มอีแฟร์’ ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 91 ราย นำสินค้าหลากหลายกว่า 200 รายการ ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ในบ้าน สินค้าแฟชั่น อาหารสด–แปรรูป สินค้าเพื่อสุขภาพ และของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ มาวางจำหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เตรียมความพร้อมด้านระบบชำระเงิน เพื่อให้การจับจ่ายในงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ผ่าน QR Code รับชำระเงินของธนาคารกรุงเทพ เพื่อยกระดับประสบการณ์ซื้อขายให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
"ธนาคารตั้งใจให้งาน บัวหลวงเอสเอ็มอีแฟร์ เป็นตลาดกลางที่เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ให้ผู้ประกอบการได้ขยายตลาด สร้างเครือข่าย และพัฒนาองค์ความรู้ทางธุรกิจร่วมกัน โดยร่วมมือกับชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ที่มีสมาชิกกว่า 485 ราย สะท้อนถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายของผู้ประกอบการ ภายใต้การร่วมสนับสนุนของธนาคาร ให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ เพื่อนำไปยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันธนาคารยังคงมุ่งกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่งท้ายปี ตามบทบาทของธนาคารกรุงเทพในฐานะ ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน’ ที่ยืนหยัดเคียงข้างผู้ประกอบการ และสังคมไทยในทุกมิติ"
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดพิธีประกาศรางวัล ‘Bangkok Bank SME Award 2025’ เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการต้นแบบที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และนำแนวคิดด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และความยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่
ด้านการนำ AI และ Automation มาใช้ในธุรกิจ มอบให้แก่ บริษัท เพียวฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งโดดเด่นในการพัฒนาองค์กรด้วยระบบ ERP เพื่อบูรณาการข้อมูลทั้งบริษัท การใช้ Power BI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและวางกลยุทธ์ธุรกิจ ตลอดจนการนำหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้า ลดต้นทุน ลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
ด้านความยั่งยืน มอบให้แก่ บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตยากันยุงแบรนด์ “KAYARI” ที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ลดการตกค้างอันตราย ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยสำหรับบุคคลทั่วไป เด็กเล็ก และสัตว์เลี้ยง รวมถึงมีการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของสินค้า
ด้านการมีนวัตกรรม มีผู้ได้รับรางวัล 2 ราย ได้แก่ บริษัท เอส. อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตท่อและอุปกรณ์ HDPE ซึ่งเป็นบริษัทไทยรายแรกและรายเดียวที่ได้รับการรับรองห้องแล็บมาตรฐานสากล ISO/IEC17025 พร้อมทั้งได้รับอนุสิทธิบัตรและขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ผลงานนวัตกรรมของบริษัทช่วยสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคของประเทศ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน้ำในชุมชน และได้รับรางวัลจากโครงการ Thailand City Innovation Challenge และ บริษัท ซิมาเทค จำกัด ซึ่งพัฒนานวัตกรรมระบบควบคุมคุณภาพอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยี Pulse Jet Filter Bags จากประเทศเดนมาร์ก สามารถกรองฝุ่นได้มากกว่า 99.9% ช่วยลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่สำรวจ ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และบำรุงรักษา จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในภาคอุตสาหกรรม
'บัวหลวงเอสเอ็มอีแฟร์'จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2552 โดยการริเริ่มของ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ อดีตประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกของชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ด้วยคุณภาพสินค้าระดับมาตรฐานส่งออก ในราคาสมเหตุสมผล ทำให้ได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารกรุงเทพยังคงยืนหยัดเป็นตัวกลาง เสริมสร้างระบบนิเวศธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้แข็งแรงและก้าวสู่ความยั่งยืนไปพร้อมกัน