นักวิเคราะห์บลูมเบิร์กเตือนBTCอาจวูบแตะ$10K “ปีเตอร์ ชิฟฟ์”ซ้ำบิตคอยน์ส่อล่มก่อนถึงคิวดอลลาร์

ไมค์ แม็กโกลน นักวิเคราะห์ของบลูมเบิร์ก อินเทลลิเจนซ์ เตือนราคาบิตคอยน์มีสิทธิ์หล่นไปอยู่ที่ 10,000 ดอลลาร์ เนื่องจากปัจจัยบวกที่นักลงทุนคาดหวังเกิดขึ้นครบแล้ว ขณะเดียวกัน ปีเตอร์ ชิฟฟ์ นักลงทุนสายทองคำชื่อดัง ย้ำบิตคอยน์ไม่ใช่สินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากการลดค่าเงิน แต่จะล่มนำร่องก่อนถึงคิวดอลลาร์ และเศรษฐกิจอเมริกามีแนวโน้มเผชิญวิกฤตเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่
แม้นักลงทุนบางคนมองว่า การย่อตัวระลอกล่าสุดของราคาบิตคอยน์เป็นการปรับฐานชั่วคราวในวัฏจักรตลาดกระทิงระยะยาว แต่อีกหลายคนเริ่มสงสัยมากขึ้นว่า หรือบิตคอยน์จะผ่านจุดพีคของรอบนี้ไปแล้ว
คำเตือนของแม็กโกลนจุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับการที่ราคาบิตคอยน์ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงและลึกกว่าปกติ ซึ่งบ่งชี้ความเป็นไปได้ที่บีทีซีอาจกลับไปอยู่ระดับก่อนที่ราคาจะพุ่งแรงในช่วงปี 2020-2021
นักวิเคราะห์ของบลูมเบิร์ก อินเทลลิเจนซ์ผู้นี้ชี้ว่า ปัจจัยบวกที่เคยส่งให้บิตคอยน์พุ่งเป็นกระสวยอวกาศหรือสิ่งที่นักลงทุนตั้งตารอ ไม่ว่าจะเป็น ETF หรือการที่ผู้นำสหรัฐฯ ยอมรับบิตคอยน์ และการอ้าแขนรับอย่างกว้างขวางของสถาบันกระแสหลัก ตอนนี้เกิดขึ้นครบแล้ว ส่งผลให้ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกสกุลนี้เสี่ยงที่จะถอยกลับ
แม็กโกลนสำทับว่า การขยายตัวอย่างรวดเร็วของระบบนิเวศคริปโตทำให้ข้อเท็จจริงที่ว่า บิตคอยน์มีปริมาณจำกัดถูกมองข้ามมากขึ้น ตัวอย่างเช่นตอนนี้มีคริปโตลิสต์บนคอยน์มาร์เก็ตแคปถึงราว 28 ล้านสกุล จากปี 2009 ที่บิตคอยน์แจ้งเกิดในฐานะคริปโตสกุลแรกของโลก
มุมมองของแม็กโกลนตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับการมองแง่บวกของไมเคิล เซย์เลอร์ ประธานกรรมการสเตรทเทอจีและผู้นำในอุตสาหกรรมอีกหลายคนที่ยังคงคาดว่า ราคาบิตคอยน์จะไปถึงเลขหกหลักในอีกไม่กี่ปีนี้
วัลดริน ทาฮิรี นักวิเคราะห์ของซีซีเอ็น มองว่า ดูเหมือนขาลงของบิตคอยน์ใกล้ถึงเฟสสุดท้ายภายในโครงสร้างการปรับฐานขนาดใหญ่แล้ว
ทาฮิรีวิเคราะห์ว่า การปรับฐานของบิตคอยน์กำลังจะครบ 5 เวฟหลังจากทำสถิติสูงสุดตลอดกาล โดยเขาเชื่อว่า การดีดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้คือจุดสิ้นสุดของเวฟที่ 4 และขณะนี้กำลังอยู่ในเวฟสุดท้าย
เขาระบุเป้าหมายขาลงที่เป็นไปได้ของราคาบิตคอยน์ที่ 70,100-72,000 ดอลลาร์โดยอิงกับระดับ Fibonacci retracement ซึ่งเป็นเครื่องมือในการระบุแนวรับ-แนวต้านที่เป็นไปได้ รวมทั้งการคาดการณ์การขึ้น-ลงของราคา
ทาฮิรีบอกว่า เมื่อถึงระดับดังกล่าว ราคาบิตคอยน์อาจดีดขึ้นอย่างรุนแรง
ขณะเดียวกัน ปีเตอร์ ชิฟฟ์ ที่ปักหลักต่อต้านบิตคอยน์มาตลอด เตือนว่า บิตคอยน์จะล่มสลายก่อนดอลลาร์และอเมริกาจะเจอวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่
ชิฟฟ์บอกว่า การที่ราคาทองคำและเงินพุ่งขึ้นในขณะนี้สะท้อนความอ่อนแอเชิงโครงสร้างในตลาดดอลลาร์และพันธบัตรคลัง และนักลงทุนที่ซื้อบิตคอยน์เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ค่าดอลลาร์อาจลดลงอาจไม่ทันระวังตัว
ชิฟฟ์โพสต์บนเอ็กซ์ว่า ราคาบิตคอยน์มีแนวโน้มทรุดแรงก่อนที่ค่าดอลลาร์จะล่ม ซึ่งเป็นการท้าทายโดยตรงต่อแนวคิดที่ว่า บิตคอยน์เป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากการลดค่าเงิน
นักลงทุนสายทองคำผู้นี้โจมตีมานานแล้วว่า บิตคอยน์ไม่มีมูลค่าที่แท้จริง และราคาเคลื่อนไหวตามความต้องการถือครองเพื่อเก็งกำไรเป็นหลัก
ในงานไบแนนซ์ บล็อกเชน วีกเมื่อเร็วๆ นี้ ชิฟฟ์ย้ำว่า บิตคอยน์คือแชร์ลูกโซ่
เขายังเตือนว่า เศรษฐกิจอเมริกาใกล้เข้าสู่วิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ และบอกว่า ในที่สุดแล้วราคาทองคำและเงินที่พุ่งขึ้นจะบ่อนทำลายความเชื่อมั่นที่มีต่อดอลลาร์และพันธบัตรคลังสหรัฐฯ กระตุ้นให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันบัตร และอัตราว่างงาน
ชิฟฟ์ย้ำว่า ทองคำมีมูลค่ามากกว่าบิตคอยน์จากสถานะที่จับต้องได้และบทบาทในฐานะสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้ ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ 4,345 ดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว และเมื่อวันพุธ (17 ธ.ค.) เทรดอยู่ที่ 4,323 ดอลลาร์ ส่วนราคาบิตคอยน์อยู่ที่ราว 87,173 ดอลลาร์ หรือลดลงเกือบ 6% ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา