แสนสิริ – ไทยพาณิชย์ ผนึกความร่วมมือทางการเงิน สนับสนุนการพัฒนาโครงการใหม่ ร่วมขับเคลื่อนภาคอสังหาฯ ปี 69

แสนสิริ – ไทยพาณิชย์ ผนึกความร่วมมือทางการเงิน
สนับสนุนการพัฒนาโครงการใหม่มูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท ร่วมขับเคลื่อนภาคอสังหาฯ ปี 2569
นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI) ผู้นำกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สถาบันการเงินชั้นนำของไทย ตอกย้ำความเชื่อมั่นและพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งร่วมกัน จับมือสนับสนุนทางการเงินสำหรับพัฒนาโครงการใหม่ทั้งในกรุงเทพฯ และภูเก็ต มูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้จุดเด่นทั้งในด้านดีไซน์ คุณภาพ การบริการ พร้อมการให้ความสำคัญกับสังคมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
“แสนสิริขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการพัฒนาโครงการใหม่ตามแผนธุรกิจปี 2569 จากความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ และ มุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ นอกจากนี้การจับมือภายใต้พันธมิตรธุรกิจที่แข็งแกร่งนี้ ยังพิสูจน์ถึงความเชื่อมั่นแสนสิริในฐานะบริษัทอสังหาฯ ที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการที่ประสบความสำเร็จตลอดระยะเวลา 40 ปี” นายอุทัย กล่าว
ทั้งนี้ แสนสิริยังคงความสามารถในการรักษาเสถียรภาพของผลประกอบการได้อย่างน่าพึงพอใจในปี 2568 ท่ามกลางสถานการณ์ความท้าทายในหลายด้าน โดยล่าสุดมียอดขายในช่วง 11 เดือนอยู่ที่ 47,700 ล้านบาท และผลประกอบการ 9 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุด 30 กันยายน 2568) สามารถทำรายได้รวมได้ 23,670 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 3,029 ล้านบาท เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยไทย ภายใต้กลยุทธ์สำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรควบคู่กับความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ประกอบด้วย การรักษาระดับผลประกอบการให้เติบโตอย่างสม่ำเสมอ ให้ความสำคัญกับวินัยทางการเงิน ตลอดจนรักษาสภาพคล่องที่เหมาะสมรองรับได้กับทุกสถานการณ์
นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่แสนสิริจำนวน 5,500 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในทำเลศักยภาพทั้งในกรุงเทพฯ และ ภูเก็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและความยั่งยืน ธนาคารมีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะนำมาซึ่งการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ของผู้อยู่อาศัยในยุคปัจจุบัน
ทั้งนี้ ภาคอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร เพื่อตอบความต้องการทั้งผู้พัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ และอำนวยความสะดวกผู้ซื้อให้สามารถครอบครองบ้านในสังคมคุณภาพ การสนับสนุนในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch ของธนาคารไทยพาณิชย์ในการส่งเสริมการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ ทั้งยังให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมเข้ามาส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.