บอร์ดธอส.มีมติแต่งตั้ง'มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์' นั่งกรรมการผู้จัดการ-มีผลวันที่ 22 ธันวาคม 2568

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการธนาคารในการประชุมวันนี้มีมติแต่งตั้งนายมหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (กรรมการผู้จัดการลำดับที่ 15 ของ ธอส.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป โดยนายมหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ เป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. ด้วยคุณสมบัติโดดเด่นเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย โดยเฉพาะการวิเคราะห์และออกแบบนโยบายการเงิน - การคลัง การประเมินผลกระทบเชิงมหภาค และการกำกับดูแลเชิงนโยบาย ควบคู่กับประสบการณ์ในการขับเคลื่อน Digital Transformation ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ดิจิทัล กระบวนการทำงาน ไปจนถึงการยกระดับขีดความสามารถด้านข้อมูลและเทคโนโลยีขององค์กรตลอดจนมีประสบการณ์บริหารจัดการองค์กรในตำแหน่งสำคัญ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาล และสานต่อการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ ธอส. ได้ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สอดคล้องกับพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน”
นายมหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate University (California) ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Suffolk University (Boston) ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ University of California (Irvine) ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด กรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Digital and Data Officer บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) Senior Vice President บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการส่วนนโยบายประกันภัย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โดยล่าสุดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในปัจจุบัน