ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.45- เคลื่อนไหวในกรอบแคบ-ติดตามสัญญาณธปท.ดูแลค่าเงิน

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(18 ธ.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 31.45 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ...ทั้งนี้ เงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับเงินหยวนและสกุลเงินส่วนใหญ่ของเอเชีย รวมถึงทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 1,600 ล้านบาท และ 676 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวของเงินบาทในระหว่างวันค่อนข้างอยู่ในกรอบแคบ และตลาดยังคงรอติดตามสัญญาณจากธปท. หลังจากที่มีการระบุถึงการติดตามธุรกรรมที่อาจส่งผลต่อค่าเงินบาท ทั้งในส่วนของธุรกรรมทองคำในรูปแบบ Paper Trade และสินทรัพย์ดิจิทัล
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.40-31.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา ผลการประชุม BOJ รวมถึงข้อมูลยอดขายบ้านมือสองและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ