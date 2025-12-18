MSCI จ่อเขี่ยหุ้นคริปโต ส่อเกิดแรงเทขาย 1.5 หมื่นล้าน MicroStrategy ตัวเต็งเสี่ยงสุด

ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีผวาระลอกใหม่! นักวิเคราะห์ส่งสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุด หลัง ‘MSCI’ ผู้จัดทำดัชนีระดับโลก งัดข้อเสนอสุดโหด เตรียมอัปเปหิบริษัทที่มีสินทรัพย์ดิจิทัลในครอบครองสูงออกจากดัชนีอ้างอิง ชี้หากบังคับใช้จริง อาจเกิดแรงเทขายแบบ ‘Forced Selling’ มหาศาลถึง 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมี ‘MicroStrategy’ ของเจ้าพ่อบิทคอยน์ "ไมเคิล เซย์เลอร์" เป็นเป้ากระสุนใหญ่สุดที่อาจเจ็บหนักกว่าใครเพื่อน
มรสุมลูกใหม่กำลังตั้งเค้าถล่มวอลล์สตรีท เมื่อ Morgan Stanley Capital International (MSCI) กำลังพิจารณากฎเกณฑ์ใหม่ที่จะ “กีดกัน” บริษัทที่ถือครองคริปโทเคอร์เรนซีเป็นสินทรัพย์หลักในงบดุล (Crypto Treasury Firms) ออกจากการคำนวณดัชนี ซึ่งถือเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย เพราะดัชนี MSCI คือเกณฑ์มาตรฐานที่กองทุน Passive Fund ทั่วโลกต้องใช้ในการจัดพอร์ตลงทุน
ประเมินความเสียหายมากถึง 1.5 หมื่นล้าน
กลุ่มรณรงค์ BitcoinForCorporations ได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขที่น่าตกใจว่า หากกฎนี้ผ่านการอนุมัติ จะมีบริษัทจดทะเบียนถึง 39 แห่ง (มูลค่าตลาดรวม 1.13 แสนล้านดอลลาร์) ที่เข้าข่ายถูกดีดออกจากดัชนี ซึ่งจะบีบให้กองทุนต่างๆ ต้องเทขายหุ้นเหล่านี้ทิ้งทันที (Forced Selling) คิดเป็นเม็ดเงินไหลออก (Outflows) ระหว่าง 10,000 - 15,000 ล้านดอลลาร์
ด้านบทวิเคราะห์จาก JPMorgan ประเมินตัวเลขไว้ที่ 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยระบุชัดเจนว่า MicroStrategy (Strategy) ของไมเคิล เซย์เลอร์ จะเป็นผู้รับเคราะห์หนักที่สุด โดยคาดว่าจะเผชิญแรงเทขายหุ้นถึง 2.8 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากบริษัทมีขนาดใหญ่ถึง 74.5% ของมูลค่าตลาดกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด
แรงเทขายระดับนี้ ไม่เพียงแต่จะทุบราคาหุ้น แต่จะส่งแรงกระเพื่อมไปกดดันตลาดคริปโตฯ ที่กำลังซึมยาวมาเกือบ 3 เดือน ให้ทรุดหนักลงไปอีก
โต้เดือด! ใช้ ‘งบดุล’ ตัดสิน = ไม่เป็นธรรม
ข้อเสนอนี้จุดชนวนความไม่พอใจอย่างรุนแรง โดย BitcoinForCorporations แย้งว่า การใช้เกณฑ์ “สัดส่วนสินทรัพย์ในงบดุล” เพียงอย่างเดียวมาตัดสินธุรกิจ เป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมและตื้นเขิน
“ตัวเลขในงบดุลเพียงบรรทัดเดียว ไม่สามารถสะท้อนความเป็นธุรกิจที่แท้จริงได้ กฎนี้จะเขี่ยบริษัทดี ๆ ทิ้ง ทั้งที่ลูกค้า รายได้ การดำเนินงาน และโมเดลธุรกิจของพวกเขายังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง” แถลงการณ์ระบุ พร้อมเรียกร้องให้ MSCI ถอนข้อเสนอนี้ และหันไปพิจารณาจากผลประกอบการและลักษณะการดำเนินธุรกิจจริงแทน
ก่อนหน้านี้ ยักษ์ใหญ่อย่าง Strive ที่จดทะเบียนใน Nasdaq และตัว MicroStrategy เอง ก็ได้ออกมาซัด MSCI ว่ากำลังทำตัว “เลือกปฏิบัติ” และมีอคติต่อสินทรัพย์ดิจิทัล แทนที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นกลาง (Neutral Arbiter) ตามที่ควรจะเป็น
จับตาเส้นตาย "15 ม.ค. 2569" วันชี้ชะตา
นักลงทุนทั่วโลกต้องจับตามองวันที่ 15 มกราคม 2569 นี้อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะเป็นวันที่ MSCI ประกาศผลสรุปสุดท้ายว่าจะเดินหน้าฆ่าตัดตอนหุ้นกลุ่มคริปโตฯ หรือไม่ หากไฟเขียว กฎเหล็กนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในการปรับปรุงดัชนีรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เม็ดเงินสถาบันไหลออกจากอุตสาหกรรมนี้ขนานใหญ่