Bitkub Exchange คว้า 4 รางวัล จาก ก.ล.ต. ตอกย้ำบทบาทผู้สร้างความรู้ทางการเงินการลงทุนให้สังคมยอดเยี่ยม

คุณอรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ผู้ให้บริการ Bitkub Exchange ศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของไทย เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในโครงการ “ตลาดทุนไทยร่วมใจ ส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน เฟส 2 ปี 2568” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จากคุณพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. โดย Bitkub Exchange ได้รับ 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลขวัญใจมหาชน (Public Favorite Award), รางวัลการสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืน (Sustainability Award), รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม (Creativity Award) และรางวัลผู้สร้างพลังความรู้ทางการเงินและการลงทุน (The Financial Empowerment Award) ซึ่งรางวัลเชิดชูเกียรตินี้มอบให้กับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน สมาคมหรือชมรมด้านการเงินและการลงทุน ที่มีการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการลงทุนให้แก่ประชาชนเป็นอย่างดี ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิตฯ กรุงเทพฯ
คุณอรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด กล่าวว่า “Bitkub Exchange ในฐานะศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของไทย ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เรามีความตั้งใจที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่คนไทย เพื่อให้มีความเข้าใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างปลอดภัย การได้รับ 4 รางวัลเชิดชูเกียรติจาก ก.ล.ต. ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของบิทคับที่ส่งต่อความรู้ให้กับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราไม่เพียงนำเสนอความรู้ด้านการเงินและการลงทุนเท่านั้น แต่ยังร่วมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามบัญชีม้า อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการฟอกเงิน ผ่านแคมเปญรณรงค์เสริมสร้างการตระหนักรู้ ‘บิทคับไม่มีมอม้า’ รวมถึงยกระดับมาตรการต่าง ๆ ในการจัดการบัญชีม้าอย่างจริงจังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยให้ความปลอดภัย”
ทั้งนี้ Bitkub Exchange ได้รับรางวัลผู้สร้างพลังความรู้ทางการเงินและการลงทุน (The Financial Empowerment Award) ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษที่มอบให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 3 รางวัลหลักตามเกณฑ์โครงการนี้ โดย Bitkub Exchange ยังเป็นศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเพียงรายเดียวในไทยที่ได้รับรางวัลในโครงการนี้อีกด้วย ซึ่งตอกย้ำบทบาทขององค์กรที่มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ (Financial Literacy) ให้กับประเทศอย่างแท้จริง