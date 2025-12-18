ไบแนนซ์รื้อโครงสร้างใหญ่ CZ ลดหุ้น ปูทางกลับสหรัฐจับมือทรัมป์ - BlackRock

ยักษ์ใหญ่กระดานเทรดโลก ‘ไบแนนซ์’ เตรียมรื้อโครงสร้างองค์กรครั้งมโหฬาร! สะพัด ‘CZ’ ผู้ก่อตั้งคนดัง ยอมถอยก้าวสำคัญ เล็งลดสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อปลดล็อกโซ่ตรวนทางกฎหมาย หวังปูพรมแดงกลับเข้ายึดหัวหาดตลาดสหรัฐฯ เต็มรูปแบบ จับตาดีลสะท้านโลก เล็งผูกมิตร ‘BlackRock’ และอาณาจักรคริปโทฯ ของ ‘โดนัลด์ ทรัมป์’ ท่ามกลางเสียงก่นด่าจากฝั่งเดโมแครตที่มองว่าเป็น ‘การเมืองต่างตอบแทน’
กลายเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองที่สุดในรอบปี เมื่อไบแนนซ์ พี่เบิ้มแห่งวงการคริปโทเคอร์เรนซีโลก กำลังพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ใหม่ (Strategic Reshuffling) เพื่อกลับมาผงาดในสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง หลังจากต้องถอยร่นออกไปตั้งแต่ปี 2562 โดยรายงานจาก Bloomberg ระบุว่า กุญแจสำคัญของแผนการนี้อาจแลกมาด้วยการที่ ฉางเผิง จ้าว (Changpeng "CZ" Zhao) ต้องยอมเฉือนเนื้อ “ลดสัดส่วนการถือหุ้นข้างมาก” ของตนเองลง
‘หุ้นใหญ่ CZ’ กลายเป็นกำแพงที่ต้องทุบ
แหล่งข่าววงในระบุชัดเจนว่า อำนาจการควบคุมแบบเบ็ดเสร็จของ CZ กลายเป็น “อุปสรรคชิ้นโต” (Major Hurdle) ที่ทำให้ Binance ไม่สามารถขยายใบอนุญาตเข้าไปในรัฐสำคัญทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ได้ แม้ปัจจุบันจะมี Binance.US ให้บริการอยู่ แต่ก็เป็นเพียงบริษัทแยกที่ไร้เขี้ยวเล็บ ไม่มีสภาพคล่องระดับโลกและไม่มีผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ (Derivatives) ที่เป็นแหล่งรายได้หลัก
การยอมลดบทบาทความเป็นเจ้าของ จึงเปรียบเสมือนการ “ยอมถอยหนึ่งก้าว เพื่อรุกฆาต” เปิดทางให้บริษัทสามารถเจรจากับหน่วยงานกำกับดูแลได้ง่ายขึ้น และปลดล็อกประตูสู่ตลาดที่มีการยอมรับคริปโตฯ สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก
พันธมิตรระดับพระกาฬ "BlackRock & Trump"
ความน่าสนใจของเกมนี้อยู่ที่ “พันธมิตรใหม่” ที่ Binance กำลังหมายตา รายงานระบุว่าบริษัทกำลังซุ่มเจรจาเพื่อร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ทางการเงินอย่าง BlackRock และแพลตฟอร์ม DeFi ที่ชื่อว่า World Liberty Financial (WLFI)
ชื่อของ WLFI มีนัยสำคัญทางการเมืองอย่างยิ่ง เพราะนี่คือโปรเจกต์ที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งข่าวลือเรื่องการคัมแบ็กของ Binance เริ่มโหมกระพือหนักขึ้นหลังจากที่ ทรัมป์ ตัดสินใจ “อภัยโทษ” ให้กับ CZ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดย CZ ได้ขานรับทันทีด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะช่วยผลักดันให้อเมริกาเป็น “เมืองหลวงแห่งคริปโตฯ”
การเมืองเดือด เดโมแครตซัด ‘คอร์รัปชัน’
อย่างไรก็ตาม เส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ การอภัยโทษของทรัมป์ได้จุดชนวนความเดือดดาลให้กับขั้วอำนาจเก่าอย่างพรรคเดโมแครต
เอลิซาเบธ วอร์เรน (Elizabeth Warren) วุฒิสมาชิกคู่ปรับตลอดกาลของวงการคริปโตฯ ประณามการกระทำนี้ว่าเป็น “การคอร์รัปชัน” ขณะที่ แม็กซีน วอเตอร์ส (Maxine Waters) ส.ส. รุ่นใหญ่ กล่าวหาว่านี่คือรูปแบบของ “Pay-to-play” หรือการต่างตอบแทนทางการเมืองที่ทรัมป์ทำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนคริปโทฯ ที่ช่วยเติมเงินเข้ากระเป๋าเขา
อย่างไรก็ดีการขยับตัวของ Binance ครั้งนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจ แต่เป็นเกมอำนาจที่ผูกโยงกับการเมืองสหรัฐฯ อย่างแยกไม่ออก หาก CZ ยอมลดอำนาจและจับมือกับขั้วอำนาจใหม่ได้สำเร็จ นี่อาจเป็นการ “ล้างไพ่” ครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนภูมิทัศน์ของตลาดคริปโตฯ สหรัฐฯ ไปตลอดกาล