ภูฏานทุ่มบิทคอยน์หมื่นเหรียญสร้าง ‘Mindfulness City’ เมืองเศรษฐกิจพิเศษแห่งอนาคต

ราชอาณาจักรภูฏาน ประกาศศักดา “วาฬระดับชาติ” อย่างเป็นทางการ! งัด Bitcoin กว่า 10,000 เหรียญ มูลค่ามหาศาลกว่า 875 ล้านดอลลาร์ ออกจากคลังสมบัติมาเป็นทุนรอนในการเนรมิต “Gelephu Mindfulness City” (GMC) เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่ หวังใช้นวัตกรรมดิจิทัลกู้วิกฤตประเทศ สร้างงานมูลค่าสูงเพื่อดึงคนรุ่นใหม่กลับบ้าน พร้อมปั้นประเทศเป็นศูนย์กลางการเงินและเทคโนโลยีระดับภูมิภาค
กลายเป็นความเคลื่อนไหวที่สั่นสะเทือนวงการคริปโตฯ โลก เมื่อราชอาณาจักรเล็กๆ บนเทือกเขาหิมาลัยอย่างภูฏาน ตัดสินใจเดินเกมรุกครั้งประวัติศาสตร์ ด้วยการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่สะสมไว้ออกมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยประกาศจะใช้ Bitcoin จำนวน 10,000 BTC (จากพอร์ตลงทุนทั้งหมดที่มีราว 11,286 BTC ซึ่งถือเป็นผู้ถือครองอันดับ 5 ของโลกในระดับประเทศ) เพื่อเป็นเงินทุนตั้งต้นในการพัฒนาโครงการยักษ์ใหญ่ Gelephu Mindfulness City (GMC)
GMC เมืองหลวงแห่งสติและนวัตกรรม
โครงการ GMC ถูกเปิดตัวในปี 2567 โดยตั้งเป้าให้เป็น “เขตบริหารพิเศษ” ที่กินพื้นที่กว่า 1,544 ตารางไมล์ หรือคิดเป็น 10% ของพื้นที่ประเทศภูฏาน ยุทธศาสตร์สำคัญของเมืองนี้ไม่ใช่แค่การสร้างตึกระฟ้า แต่คือการสร้าง “หลุมหลบภัยทางเศรษฐกิจ” เพื่อหยุดยั้งการไหลออกของประชากรวัยหนุ่มสาว (Brain Drain) ที่กำลังเป็นปัญหาวิกฤต ด้วยการสร้างงานคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ทั้งการเงิน, พลังงานสะอาด, เทคโนโลยี, และการแพทย์
เมืองแห่งนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นสวรรค์ของธุรกิจฟินเทคและคริปโตฯ ด้วยกฎระเบียบที่ยืดหยุ่น และยังเป็นฐานที่มั่นสำคัญในการขยายกำลังการขุด Bitcoin ของประเทศต่อไป
บริหารความเสี่ยงแบบ ‘กองทุนความมั่งคั่ง’
รัฐบาลภูฏานยืนยันว่า การนำ Bitcoin ออกมาใช้ครั้งนี้ ไม่ใช่การเทขายแบบสิ้นคิด แต่เป็นการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ โดยจะเน้นกลยุทธ์ “การสร้างผลตอบแทนบนความเสี่ยงที่ควบคุมได้” (Risk-managed yield) และการบริหารจัดการเงินคงคลัง (Treasury strategies) เพื่อรักษาและเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ในระยะยาว
“จุดแข็งที่ยั่งยืนของ Bitcoin อยู่ที่ความสามารถในการทบต้นมูลค่าตามกาลเวลา การใช้จ่ายใด ๆ จะต้องอยู่ภายใต้ธรรมาภิบาลที่เข้มงวด โดยเน้นการรักษาเงินต้นและการตรวจสอบที่โปร่งใส” แถลงการณ์ระบุ
วิสัยทัศน์กษัตริย์นักพัฒนา ประชาชนคือ ‘ผู้ถือหุ้น’
โครงการนี้ขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ของ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ที่ทรงเปรียบเทียบ GMC ว่าเป็นเสมือน “บริษัท” และประชาชนทุกคนคือ “ผู้ถือหุ้น” โดยพระองค์ตั้งเป้าให้คนภูฏานกว่า 7.9 แสนคนได้รับประโยชน์จากความเจริญรุ่งเรืองนี้อย่างทั่วถึง ผ่านนโยบายที่ดินใหม่ที่ป้องกันความเหลื่อมล้ำ
นอกจากโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ระบบนิเวศทางการเงินในเมืองนี้ยังล้ำหน้าด้วยการรองรับการชำระเงินด้วยคริปโทฯ และการเปิดตัว “TER” โทเคนดิจิทัลที่หนุนหลังด้วยทองคำ เพื่อใช้เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโครงการทั้งหมดมีแผนพัฒนาต่อเนื่องยาวนานถึง 20 ปี