เป้าราคาหุ้น NTF ที่เพ้อเจ้อ / สุนันท์ ศรีจันทรา

หุ้นน้องใหม่ตัวล่าสุด และอาจเป็นตัวสุดท้ายของปี 2568 หุ้น บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด หรือ NTF ประเดิมซื้อขายวันแรกในตลาด MAI 16 ธันวาคมที่ผ่านมา แม้จะยืนเหนือจองได้ แต่ระหว่างการซื้อขาย มีช่วงเวลาที่หวาดเสียว เกือบหลุดราคาจอง จนนักลงทุนที่ซื้อหุ้นไว้เสีย นึกว่าต้องเจ็บกบหุ้นใหม่ซ้ำรอยอีกแล้ว
NTF นำหุ้นเสนอขายประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวน 60 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 6 บาท มีค่าพี/อี เรโช ประมาณ 5.7 เท่า ซึ่งถือว่าเป็นหุ้นใหม่ที่มีค่า พี/อี เรโช ต่ำเพื่อสร้างแรงจูงใจนักลงทุน
บริษัทดำเนินธุรกิจผลไม้คัดเกรดหรือคัดคุณภาพ ส่วนใหญ่ส่งออก โดยมีทุเรียนเป็นผลไม้หลัก และส่งออกไปจีน
NTF เปิดซื้อขายที่ราคา 8.50 บาท ก่อนถูกลากขึ้นไปสูงสุดที่ 8.95 บาท แต่ถูกถล่มขายลงมาต่ำสุดที่ 6.10 บาท หลังจากนั้นดีดตัวขึ้นมายืนอยู่ 6 บาทเศษ ก่อนปิดการซื้อขายที่ 7 บาท สูงกว่าจอง 1 บาท หรือสูงกว่าจอง 16.67% มูลค่าซื้อขาย 669.41 ล้านบาท
หุ้นน้องใหม่ NTF เกือบกลายเป็นหุ้นทุเรียนเน่าไปแล้ว ถ้าไม่มีแรงซื้อประคองราคาไม่ให้หลุดจอง อย่างไรก็ตาม บทสรุปการประเดิมเข้าซื้อข่ายวันแรก ถือว่าสอบผ่าน เพราะนักลงทุนที่จองซื้อไว้มีกำไรกันถ้วนหน้า มากน้อยแล้วแต่จังหวะเวลาในการขายหุ้น
แต่มีประเด็นที่เข้าข่ายการละครหรือ “ดราม่า” หุ้นน้องใหม่ตัวนี้ ซึ่งถูกพูดถึงมาก ในหมู่นักลงทุน เพราะมีบริษัทหลักทรัพย์ที่ร่วมเป็นผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย หรืออันเดอร์ไรท์เตอร์หุ้น NTF ได้ออกบทวิเคราะห์หุ้น เชียร์ NTF ชนิดสุดลิ่มทิ่มประตู โดยเฉพาะการตั้งราคาเป้าหมายหุ้นที่สูงลิบลิ่ว
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า จำกัด เป็นเจ้าของบทวิเคราะห์ที่มองโลกสวย มองหุ้น NTF ดีมาก ประเมินแนวโน้มธุรกิจคัดเกรดทุเรียนส่งออกเติบโตอย่างสดใส ผลประกอบการพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตั้งราคาเป้าหมายสิ้นปีหน้าไว้ที่หุ้นละ 27.50 บาท
ราคาปิด NTF วันแรกอยู่ที่ 7 บาท ถ้านักลงทุนเชื่อบทวิเคราะห์ของ บล.หยวนต้า หุ้น NTF น่าจะกระโจนขึ้นไปยืนเหนือ 10 บาท หรือราคา 7 บาท นักลงทุนคงไล่ซื้อกันฝุ่นตลบ
เพราะถ้าซื้อและถือไว้รอจนถึงสิ้นปี 2569 ถ้าราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปที่ระดับ 27.50 บาท ตามที่บทวิเคราะห์ บล.หยวนต้าทำนายไว้จริง จะมีกำไรถึงประมาณ 300% ในระยะเวลาการถือหุ้นเพียง 1 ปี
แต่บังเอิญที่ นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่เชื่อบทวิเคราะห์ของบล.หยวนต้า ไม่เชื่อว่า หุ้น NTF จะเติบโตอย่างร้อนแรงและต่อเนื่อง และไม่เชื่อว่า หุ้นจะวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปถึง 27.50 บาท ภายใน 1 ปีข้างหน้า จึงไม่ไล่ซื้อหุ้น และทุบขายทำกำไรกันสนั่นหวั่นไหว เมื่อราคาถูกลากขึ้นไปเกือบแตะ 9 บาท ซึ่งไม่รู้ว่า บรรดานักลงทุนขาใหญ่ที่ได้โควตาจอง เทขายหุ้นทิ้ง โกยกำไรไปแล้วหรือไม่
ราคาเป้าหมาย NTF ที่บล.หยวนต้าให้ไว้ที่ 27.50 บาท ในสิ้นปีหน้า ในขณะนี้ต้องถือว่าเป็นราคาบนความเฟ้อฝัน หรือเข้าข่ายราคาที่เพ้อเจ้อ แม้นักวิเคราะห์ของ”หยวนต้า”จะมีเหตุผลหยิบยกมาสนับสนุนก็ตาม และราคาหุ้นที่ซื้อขายบนกระดานก็ไม่ได้ตอบรับการมองโลกสวยของนักวิเคราะห์ “หยวนต้า”
แต่สิ่งที่น่าตั้งคำถามถือ บทวิเคราะห์ “หยวนต้า” จะเข้าข่ายการชี้นำราคาหุ้น NTF หรือไม่ เพราะมีผลประโยชน์ได้เสีย ในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายฯหุ้นอยู่ และการวิเคราะห์เป้าหมายราคา เป็นไปตามมาตรฐาน โดยไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือไม่
ประเด็นบทวิเคราะห์ “หยวนต้า” เชียร์หุ้น NTF เป็นประเด็นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่ควรมองข้าม แต่ต้องหยิบยกเข้าไปพิจารณาว่า เป็นบทวิเคราะห์ที่มีมาตรฐานตามวิชาชีพหรือไม่ มีวาระแฝงเร้นหรือไม่
และ บล.หยวนต้าเข้าข่ายการชี้นำหุ้น NTF หรือไม่