ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.52- อ่อนค่าเล็กน้อยหลังกนง.ปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(17 ธ.ค.68)กลับมาปิดตลาดที่ระดับ 31.52 บาทต่อดอลลาร์ฯ หลังจากที่แข็งค่าทดสอบระดับ 31.40 บาทต่อดอลลาร์ฯในช่วงก่อนการประชุมกนง. ... โดยเงินบาทพลิกกลับมาอ่อนค่าลงในช่วงบ่าย ขณะที่ กนง. มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย นโยบายของไทยไปที่ระดับ 1.25% ตามที่คาด พร้อมกับส่งสัญญาณติดตามการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่ขยับแข็งค่าขึ้นในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับทิศทางฟันด์โฟลว์ ซึ่งในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 1,167 และ 2,933 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.35-31.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา ผลการประชุม BOE และ ECB และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพ.ย. และผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจเดือนธ.ค. ของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย