โบรกเก็ง กนง.เหลือ Room ไม่มากหลังหั่นดอกเบี้ยรอบนี้ เพิ่มมุมมองระมัดระวังกลุ่มไฟแนนซ์

บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) มองมติคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% จากเดิม 1.50% เป็น 1.25% โดยให้มีผลทันที เป็นไปตามการคาดการณ์ของเรา และตลาดได้รับรู้ประเด็นดังกล่าวไปแล้วส่วนหนึ่ง สะท้อนผ่านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีที่ปัจจุบันอยู่ที่ 1.22% เพิ่มขึ้นจากช่วงต้นเดือน ต.ค.ที่ 1.19% และ ก.ย.ที่ 1.14%
หากมองไปข้างหน้าเราประเมิน กนง.อาจปรับลดดอกเบี้ยได้อีกไม่มาก โดยคาดว่าจะปรับลดอีกเพียง 1 ครั้งในไตรมาส 1/69 เนื่องจาก room ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของไทยมีไม่มาก หากอิงข้อมูลในอดีตอัตราดอกเบี้ยของไทยลงไปต่ำสุดเพียง 0.5% ซึ่งเกิดขึ้นในปีไตรมาส 2/63 ที่มีการแพร่ระบาดโควิด โดยช่วงดังกล่าว GDP หดตัว -12.2%
ในมุมการลงทุน เรามองมีมุมมองระวัดระวังมากขึ้นต่อกลุ่มการเงินจากจำนวนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่คาดจะลดลง และอาจสิ้นสุดการปรับลดลงตั้งแต่ไตรมาส 1/69 แต่ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มอื่นๆ ที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยน้อยกว่า และมีภาระหนี้มาก ซึ่งจะได้ประโยชน์ผ่านดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง เราชอบ BGRIM. EGCO, GULF, CPALL