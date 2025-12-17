BC เปิด “เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง เจอร์นี่ย์ฮับ” รับท่องเที่ยวคึก

บูทิค คอร์ปอเรชั่น เปิดตัวโรงแรม เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง เจอร์นีย์ฮับ (Mercure Phuket Patong Journeyhub) โฉมใหม่ หลังการรีโนเวตครั้งใหญ่ และดึงแบรนด์โรงแรมระดับโลกภายใต้เครือ Accor เข้ามาบริหาร เสริมพอร์ตธุรกิจโรงแรม รับแรงหนุนจากดีมานด์ท่องเที่ยวปลายปีและช่วงไฮซีซัน ส่งผลให้ยอดจองล่วงหน้าขยายตัวต่อเนื่องยาวถึงปี 2569 พร้อมตอกย้ำศักยภาพการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมภายใต้โมเดล Build–Operate–Sale (BOS)
นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BC เปิดเผยว่า นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในปีนี้ที่เราได้เปิดตัว โรงแรม เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง เจอร์นี่ย์ฮับ (Mercure Phuket Patong Journeyhub) อย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังจากปิดปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อยกระดับประสบการณ์การเข้าพัก รองรับดีมานด์ท่องเที่ยวภูเก็ตที่กำลังกลับมาคึกคัก
การรีโนเวตครั้งนี้มาพร้อมกับการดึง เมอร์เคียว (Mercure) แบรนด์โรงแรมระดับโลกภายใต้เครือ แอคคอร์ (Accor) เข้ามาบริหาร พร้อมยกระดับอสังหาริมทรัพย์เดิมจาก เจอร์นี่ฮับ ภูเก็ต ป่าตอง (Journeyhub Phuket Patong) สู่การรีแบรนด์เป็นโรงแรมระดับนานาชาติได้สำเร็จตามมาตรฐานสากล ช่วยหนุนทิศทางรายได้ในไตรมาส 4 ปี 2568 ให้มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของ BC ในการบริหารจัดการโรงแรมในส่วนการดำเนินงาน (Operate) และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินในพอร์ต
ทั้งนี้ โรงแรม Mercure Phuket Patong Journeyhub จำนวน 196 ห้อง ตั้งอยู่ใจกลางป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นทำเลศักยภาพสูง และเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ด้วยการออกแบบให้ตอบโจทย์การพักผ่อนอย่างมีสไตล์ โดยโดดเด่นด้วยสระว่ายน้ำบน Rooftop ที่เปิดมุมมองพาโนราม่าของทิวเขาป่าตอง ให้แขกผู้เข้าพักดื่มด่ำบรรยากาศภูเขาอันสวยงามและวิวพระอาทิตย์ตกสุดประทับใจ มอบประสบการณ์วันหยุดที่ยกระดับขึ้น เหมาะทั้งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อน และผู้ที่มองหาความสะดวกสบายบนทำเลศักยภาพใจกลางภูเก็ต อีกทั้งยังรองรับสัตว์เลี้ยง (Pet-Friendly) เพื่อสอดรับกับไลฟ์สไตล์นักเดินทางยุคใหม่
ปัจจุบัน โรงแรม เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง เจอร์นี่ย์ฮับ (Mercure Phuket Patong Journeyhub) มีอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (ADR) อยู่ที่ 2,350 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 53% สะท้อนศักยภาพของทีมบริหารควบคู่กับดีมานด์ด้านการท่องเที่ยวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดจองล่วงหน้า (Forward Booking) ไหลเข้ามายาวจนถึงสิ้นปี 2568 และต่อเนื่องไปถึงต้นปี 2569 จากแรงหนุนของช่วงไฮซีซัน เทศกาลปีใหม่ และวันหยุดยาวช่วงปลายปี ทั้งนี้ คาดว่าโรงแรม เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง เจอร์นี่ย์ฮับ (Mercure Phuket Patong Journeyhub) จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้ประจำให้กับกลุ่ม Operate และเสริมการเติบโตของพอร์ต BOS ซึ่งจะช่วยหนุนผลการดำเนินงานและศักยภาพการเติบโตของธุรกิจโรงแรมในระยะยาว