TTBประกาศซื้อหุ้นคืนรอบที่2วงเงิน8.9พันล้าน-เริ่ม 22 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2569

ทีเอ็มบีธนชาต เดินหน้าโครงการซื้อหุ้นคืนระยะ 3 ปี วงเงินรวม 21,000 ล้านบาท โดยกำหนดวงเงินครั้งที่ 2 เพิ่มขึ้นเป็น 8,900 ล้านบาท เริ่มซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2569 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2569 ด้วยวิธี General Offer ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องตามแผนการบริหารส่วนทุน
จากกรณีที่ในเดือนมกราคม 2568 ที่ผ่านมาธนาคารทหารไทยธนชาต(ทีทีบี)หรือทีเอ็มบีธนชาตได้ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนวงเงิน 21,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2568 - ปี 2570) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานด้านการบริหารส่วนทุน (Capital Management) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการปรับโครงสร้างและขนาดงบดุลให้มีความเหมาะสม โดยธนาคารได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนครั้งที่ 1 ไปแล้วในช่วงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 - 1 สิงหาคม 2568 เป็นจำนวน 2,688 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2.76% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,103 ล้านบาทนั้น
นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าล่าสุดของโครงการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวว่า สำหรับโครงการซื้อหุ้นคืนของทีทีบี ในภาพรวมถือว่ามีความคืบหน้าในเชิงบวก ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่กระทรวงพาณิชย์ได้ปลดล็อกกฎการซื้อหุ้นคืน โดยเฉพาะในเรื่องของการยกเลิกระยะเวลาพักคอย (Breaking Period) ซึ่งทำให้บริษัทจดทะเบียนสามารถเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนรอบใหม่ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องเว้นระยะรอ 6 เดือนหลังจบโครงการเดิม
จากการปลดล็อกดังกล่าว ธนาคารจึงได้ปรับแผนการซื้อหุ้นคืนครั้งที่ 2 ให้เร็วขึ้นกว่ากำหนดเดิม รวมถึงเพิ่มวงเงินซื้อคืนขึ้นเป็น 8,900 ล้านบาท โดยจะใช้วิธี General Offer หรือการเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2569 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2569 รวม 10 วันทำการ ขณะที่ราคารับซื้อหุ้นคืนสุดท้าย (Final Price) จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 5 มกราคม 2569 โดยจะพิจารณาจากราคาตลาดและสภาวะตลาดในช่วงเวลาดังกล่าวประกอบการกำหนดราคา ซึ่งแผนการซื้อหุ้นคืนครั้งที่ 2 นี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568
สำหรับการซื้อหุ้นคืนครั้งที่ 2 นี้ จะเห็นว่าธนาคารใช้วิธีการที่ต่างไปจากครั้งแรก นั่นคือเปลี่ยนจากการจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งใช้ระยะเวลาในการรับซื้อคืนถึง 6 เดือน มาใช้วิธี General Offer เพราะพิจารณาแล้วว่าเป็นวิธีที่ช่วยให้ธนาคารสามารถซื้อหุ้นคืนด้วยวงเงินที่สูงขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลง โดยไม่รบกวนการซื้อขายหรือสภาพคล่องรายวันในตลาดรอง และลดผลกระทบจากภาวะตลาดที่ค่อนข้างผันผวน โดยธนาคารยังคงเป้าหมายการซื้อหุ้นคืนให้ครบตามวงเงินรวม 21,000 ล้านบาท และยังคงเน้นย้ำการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ ภายหลังการซื้อหุ้นคืน ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ตามการลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นและการลดลงของจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ เทียบกับระดับ ROE จากผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนปี 2568 ที่ 8.6% และ EPS ที่ 0.16 บาท ขณะที่ประเมินแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อระดับเงินกองทุน โดยอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น (Total CAR) ภายหลังการซื้อหุ้นคืนจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่า 19% ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับธนาคาร D-SIBs แห่งอื่น ๆ รวมถึงยังคงอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการเติบโตสินเชื่อตามแผนธุรกิจ
“นอกเหนือจากการซื้อหุ้นคืน ทีทีบียังคงเดินหน้าตามแผน Capital Management ในด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอและรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลในระดับสูง รวมทั้งการสร้างการเติบโตทางธุรกิจจากภายนอก หรือ Inorganic Growth เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยาว ขณะเดียวกันธนาคารยังเน้นย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ เพื่อให้ทีทีบีเติบโตได้อย่างมั่นคงและสามารถส่งมอบประโยชน์กลับคืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างยั่งยืน”