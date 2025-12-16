ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.51- อ่อนค่าตามจังหวะการย่อตัวลงของราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(16 ธ.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 31.51 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.43 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... โดยเงินบาทอ่อนค่ากลับมาตามจังหวะการย่อตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก ประกอบกับน่าจะมีแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ฯ บางส่วนในช่วงที่ตลาดรอติดตามการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (ในคืนนี้) และผลการประชุมกนง. (ในวันพรุ่งนี้ 17 ธ.ค.) นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามสัญญาณ และท่าทีของทางการต่อการเคลื่อนไหวของเงินบาทในระยะนี้ด้วยเช่นกัน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 344 ล้านบาท และ 2,741 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.40-31.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพ.ย. ของยูโรโซนและอังกฤษ ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด และตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนต.ค. ของสหรัฐฯ