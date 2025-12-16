แสนสิริ ร่วมมือ กลุ่มมิตซุย ฟุโดซัง ลุยเปิดคอนโด-บ้านหรู มูลค่ารวม 9,500 ล้านบาท

แสนสิริ ชูความสำเร็จกลยุทธ์ Strategic Partnership สานต่อความร่วมมือครั้งสำคัญอย่างยิ่งใหญ่กับมิตซุย ฟุโดซัง เอเชีย ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) บริษัทในเครือของ มิตซุย ฟุโดซัง ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น รุกพัฒนา 2 โครงการ JV ใหม่ ได้แก่ “คอนโดใหม่ วิวแม่น้ำเจ้าพระยา บนย่านเจริญนคร” และ “เศรษฐสิริ เกรท วงแหวน–จตุโชติ” มูลค่า 9,500 ล้านบาท ตอกย้ำพันธมิตรแกร่ง จากความร่วมมือร่วมทุนพัฒนารวมทั้งสิ้น 5 โครงการ มูลค่าสูงถึง 20,900 ล้านบาท (รวม 2 โครงการใหม่) สะท้อนความเชื่อมั่นของ มิตซุย ฟุโดซัง เอเชีย ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) ในแสนสิริ ผู้นำอสังหาฯ ยืนหนึ่งผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ที่โดดเด่นทั้งด้านคุณภาพ การออกแบบ ฟังก์ชั่น และบริการหลังการขาย
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI) ผู้พัฒนาอสังหาฯ ระดับแถวหน้าของประเทศไทย ตอกย้ำความแข็งแกร่งของกลยุทธ์ Strategic Partnership สานต่อความร่วมมือครั้งสำคัญอย่างยิ่งใหญ่กับ บริษัท มิตซุย ฟุโดซัง เอเชีย ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (MFADT) พันธมิตรผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น โดยการผนึกกำลังครั้งนี้เป็นการเดินหน้าอย่างเต็มกำลังเพื่อรุกพัฒนา 2 โครงการร่วมทุน (Joint Venture - JV) ใหม่ มูลค่ารวมถึง 9,500 ล้านบาท ซึ่งจะเข้ามายกระดับมาตรฐานตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย 2 โครงการสำคัญของแสนสิริ ได้แก่ คอนโดมิเนียมใหม่วิวแม่น้ำเจ้าพระยาบนทำเลศักยภาพเจริญนคร และโครงการบ้านเดี่ยวระดับพรีเมียม เศรษฐสิริ เกรท วงแหวน–จตุโชติ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้สะท้อนชัดถึงความเชื่อมั่นที่พันธมิตรระดับโลกมีต่อศักยภาพของแสนสิริ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความได้เปรียบที่โดดเด่นในตลาด เพื่อส่งมอบโครงการคุณภาพสู่ผู้บริโภค
การประกาศความร่วมมือครั้งล่าสุดนี้ ถือเป็นการตอกย้ำสถานะ "พันธมิตรที่แข็งแกร่ง" หลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงในโครงการร่วมทุนก่อนหน้าอย่าง นาราสิริ บางนา กม.10, บุราสิริ จตุโชติ และ เซลฟ์ บาย แสนสิริ ส่งผลให้ปัจจุบัน พอร์ตโครงการร่วมทุน (JV) ระหว่างแสนสิริและมิตซุย ฟุโดซัง เอเชีย ดีเวลลอปเมนท์ (ไทยแลนด์) มีมูลค่ารวมสูงถึง 20,900 ล้านบาท (รวม 2 โครงการใหม่) โดยการผนึกกำลังทางธุรกิจในครั้งนี้ สะท้อนถึงการรวมจุดแข็งที่ลงตัวของแสนสิริ ในฐานะผู้นำอสังหาฯ ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี โดดเด่นด้านคุณภาพ, การออกแบบ, ฟังก์ชัน รวมถึงบริการหลังการขาย และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกลุ่มมิตซุย ฟุโดซัง ซึ่งจะนำมาผสานรวมกันเพื่อยกระดับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
สำหรับ คอนโดใหม่ วิวแม่น้ำเจ้าพระยา บนย่านเจริญนคร มูลค่ารวม 6,500 ล้านบาท เป็นโครงการ Rare Item มีทางเข้าติดถนนเจริญนครที่ซอย 29/2 เจริญนคร เรียกได้ว่าเป็นทำเล Countdown Destination วิวแม่น้ำเจ้าพระยาย่านเจริญนครที่มีศักยภาพ ใกล้กับไอคอนสยาม รายล้อมด้วยโรงแรม 5 ดาว เดินทางสู่ใจกลาง CBD กรุงเทพฯได้สะดวก ด้วยการเชื่อมต่อทั้งรถยนต์, รถไฟฟ้า และเรือโดยสาร ตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุนในทำเลที่มีศักยภาพเติบโตสูง เปิดตัวอย่างเป็นทางการต้นปีหน้า
เศรษฐสิริ เกรท วงแหวน–จตุโชติ มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท บ้านเดี่ยวโครงการใหม่ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากโครงการการแรกที่เป็นสไตล์ Art Deco ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ตั้งอยู่บนทำเลติดวงแหวนกาญจนาภิเษก ใกล้จุดขึ้น-ลงทางด่วน ฉลองรัช–ด่านจตุโชติ บ้านแต่ละหลังถูกออกแบบบนพื้นที่ดินขนาดใหญ่ 100–200 ตร.ว. ให้ความเป็นส่วนตัวสูง รองรับการอยู่อาศัยของครอบครัวที่ต้องการทั้งพื้นที่ใช้ชีวิตและพื้นที่พักผ่อนอย่างแท้จริง โดดเด่นด้วย พื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ระดับ Luxury ที่เหนือกว่าโครงการทั่วไปในทำเลเดียวกัน
การร่วมทุนครั้งนี้ คือ หัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ Strategic Partnership ของแสนสิริ ในการขยายโอกาสการลงทุนเชิงรุกร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจระดับแถวหน้า สิ่งที่ตอกย้ำความแข็งแกร่งและสถานะทางการเงินอันมั่นคงของ SIRI ได้อย่างชัดเจน คือ เสถียรภาพของผลประกอบการที่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดยล่าสุด ผลประกอบการ 9 เดือน (สิ้นสุด 30 กันยายน 2568) สามารถทำรายได้รวมได้ 23,670 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 3,029 ล้านบาท เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยไทย ซึ่งมาจากการดำเนินงานที่รอบคอบและแผนธุรกิจที่ยืดหยุ่นภายใต้สถานการณ์ที่ผันผวน.