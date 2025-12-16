Grayscale ฟันธงบิทคอยน์จ่อทำ New High ปี 69 ยุคสถาบันล้มวัฏจักร 4 ปี

ยักษ์ใหญ่ผู้จัดการกองทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ‘Grayscale’ ออกโรงการันตี! วัฏจักรขาขึ้นรอบนี้ยังไม่จบ มั่นใจ Bitcoin เตรียมระเบิดฟอร์มทำจุดสูงสุดใหม่ (All-Time High) ภายในครึ่งปีแรกของปี 2569 พร้อมประกาศจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ “สิ้นมนต์ขลังวัฏจักร 4 ปี” (Four-year Cycle) เข้าสู่ยุค “Institutional Era” ที่เม็ดเงินสถาบันจะเป็นตัวกำหนดทิศทาง เผยตัวเลขเด็ด แม้เงินไหลเข้า ETP ท่วม 8.7 หมื่นล้านเหรียญ แต่เศรษฐีมะกันเพิ่งแบ่งพอร์ตมาเพียง 0.5% ชี้ยังมี “Room” ให้โตอีกมหาศาล!
ท่ามกลางความผันผวนของตลาด Grayscale ได้ออกรายงาน Outlook ปี 2569 ที่ทำให้นักลงทุนหูผึ่ง โดยส่งสัญญาณบวกระดับ “Strong Buy” ว่า Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังก้าวข้ามจากสินทรัพย์ทางเลือก เข้าสู่โครงสร้างหลักของระบบการเงินโลกอย่างเต็มตัว
สัญญาณชัด! New High รับปี 2569
Grayscale มองข้ามช็อตไปถึงปี 2569 โดยคาดการณ์ว่า Bitcoin (BTC) จะสร้างสถิติราคาใหม่ได้สำเร็จในช่วงครึ่งปีแรก ปัจจัยหนุนสำคัญไม่ใช่แรงเก็งกำไรรายย่อย (Retail Frenzy) แบบในอดีต แต่เป็น “โครงสร้างตลาดที่เปลี่ยนไป” สู่ความที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้น (Mature) และขับเคลื่อนด้วยนักลงทุนสถาบัน (Institution-led)
แรงส่งสำคัญมาจาก 2 ขั้วอำนาจ
1.ความเสี่ยงมหภาค : หนี้สาธารณะที่พุ่งสูงและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ทำให้ความต้องการสินทรัพย์ที่ “เก็บรักษามูลค่า” (Store of Value) และป้องกันการเสื่อมค่าของเงินเฟียต พุ่งสูงขึ้น
2.กฎระเบียบที่ชัดเจน : การผ่านกฎหมายสำคัญอย่าง GENIUS Act และท่าทีที่เป็นมิตรของหน่วยงานกำกับดูแลสหรัฐฯ กำลังดึงคริปโตฯ ขึ้นมาจาก “พื้นที่สีเทา” สู่ “กระดานหลัก” ของโลกการเงิน
ล้างอาถรรพ์ ‘Halving 4 ปี’
ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดคือ Grayscale ประกาศว่า “วัฏจักร 4 ปี” ที่นักลงทุนท่องจำกันจนขึ้นใจ (Boom and Bust ตามรอบ Halving) กำลังจะสิ้นสุดลง!
ตลาดรูปแบบใหม่จะถูกขับเคลื่อนด้วย “Fundamental” มากขึ้น การแห่ซื้อแบบตื่นตูม (Melt-up) ที่เคยทำให้ราคาพุ่ง 1,000% ในปีเดียว จะถูกแทนที่ด้วยการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เห็นได้จากรอบนี้ที่ราคาโตราว 240% (ถึง มี.ค. 2567) ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมของ “เงินเย็น” จากกองทุนขนาดใหญ่ที่ไม่เข้าออกวูบวาบ และทำให้โอกาสที่จะเกิดการถล่มของราคา (Deep Drawdown) ในปี 2569 มีน้อยลง
ขุมทรัพย์ที่ยังไม่ถูกขุดเงินสถาบันอีก 99.5%
แม้กระแส Spot Bitcoin ETF จะร้อนแรง กวาดเม็ดเงินเข้าพอร์ต ETP ทั่วโลกไปแล้วกว่า 87,000 ล้านดอลลาร์ ตั้งแต่ต้นปี 2567 แต่ Grayscale ชี้ให้เห็นโอกาสทองที่ซ่อนอยู่
ข้อมูลระบุว่าเม็ดเงินความมั่งคั่งในสหรัฐฯ (US-advised wealth) มีการจัดสรรมาลงทุนในคริปโทฯ ไม่ถึง 0.5% เท่านั้น! นั่นหมายความว่า ยังมีเม็ดเงินก้อนมหึมาจาก “วาฬตัวจริง” ที่กำลังรอจังหวะไหลทะลักเข้ามา เมื่อกระบวนการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) เสร็จสิ้น และโมเดลพอร์ตการลงทุนได้รับการอนุมัติ
10 ธีมเปลี่ยนโลก & ทิศทางเฟด
นอกจากนี้ Grayscale ยังมองว่านโยบายดอกเบี้ยขาลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะเป็นลมใต้ปีกที่สำคัญ ในขณะที่ 10 ธีมหลัก ที่จะขับเคลื่อนตลาดในปีหน้า ได้แก่
- การป้องกันความเสี่ยงจากการเสื่อมค่าของดอลลาร์
- ความชัดเจนด้านกฎระเบียบ
- การขยายตัวของ Stablecoin
- Asset Tokenization (การแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคน)
- การผนวก AI เข้ากับ Blockchain
อย่างไรก็ดี ปี 2569 จะไม่ใช่แค่ปีแห่งการทำกำไรแต่จะเป็น “รุ่งอรุณแห่งยุคสถาบัน” ที่ Bitcoin ไม่ใช่แค่ของเล่นเก็งกำไร แต่เป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่ทุกพอร์ตต้องมี และการทำ New High คือ “Base Case” ที่มีความเป็นไปได้สูงยิ่งกว่าครั้งไหน ๆ