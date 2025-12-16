ทรัมป์คืนทำเนียบขาวสะเทือนคริปโต ก.ล.ต. กลับลำยุติคดี Ripple Binance

วงการคริปโทเคอร์เรนซีเนื้อหอมฟุ้ง! หลัง ‘โดนัลด์ ทรัมป์’ หวนคืนเก้าอี้ผู้นำสหรัฐฯ สื่อดังแฉ ก.ล.ต. กลับลำ 180 องศา สั่งพับเก็บและยุติคดีความที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลไปแล้วเกือบ 60% รวมถึงคดีมหากาพย์ระดับโลกอย่าง Ripple และ Binance ท่ามกลางเสียงวิจารณ์หึ่งเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกับอาณาจักรธุรกิจเครือญาติผู้นำ ขณะที่ฟากฝั่งเอกชนสวนหมัด นี่คือการล้างบางความอยุติธรรมตลอด 4 ปีที่ผ่านมา
กลายเป็นประเด็นร้อนที่สั่นสะเทือนวอลล์สตรีท เมื่อรายงานล่าสุดจาก The New York Times เปิดโปงความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) นับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กลับเข้าสู่ทำเนียบขาว โดยพบว่าหน่วยงานกำกับดูแลที่เคยดุดันดั่งเสือร้าย ได้ลดโทนความเข้มงวดลงอย่างน่าใจหาย
ข้อมูลระบุชัดเจนว่า แม้การไล่ล่าบังคับใช้กฎหมายในตลาดทุนดั้งเดิมจะยังคงเดินหน้าตามปกติ แต่ในสมรภูมิ “สินทรัพย์ดิจิทัล” กลับพบปรากฏการณ์ “ถอยทัพ” อย่างมีนัยสำคัญ นับตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา คดีความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทคริปโตฯ ถูกถอนฟ้อง พักการไต่สวน หรือยกเลิกไปแล้วถึง 60%
กรณีที่เด่นชัดที่สุดคือคดีมหากาพย์ที่ยืดเยื้อมานานอย่างการฟ้องร้อง Ripple Labs และ Binance ซึ่งทั้งสองยักษ์ใหญ่ต่างได้รับอานิสงส์จากการผ่อนคันเร่งนี้อย่างเต็มที่ ทำให้สถานการณ์ทางกฎหมายที่เคยรัดตัวเริ่มคลี่คลายลง
ที่น่าจับตามองเป็นพิเศษคือ รายงานระบุว่า ก.ล.ต. ยุคใหม่ “ยุติการไล่บี้คดีกับบริษัทที่มีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกับทรัมป์โดยสิ้นเชิง” ซึ่งประเด็นนี้จุดชนวนข้อกังขาเรื่องความเป็นกลางและแรงจูงใจเบื้องหลังการทำงานของหน่วยงานรัฐ
ข้อครหา ‘ผลประโยชน์ทับซ้อน’ vs ‘การเมือง’
แม้ ก.ล.ต. จะออกมาปฏิเสธเสียงแข็งว่าการตัดสินใจทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยเหตุผลทางข้อกฎหมายและนโยบาย ไม่ใช่ใบสั่งทางการเมือง และไม่พบหลักฐานว่าทรัมป์กดดันการสอบสวนโดยตรง แต่ภาพความเป็นจริงที่ปรากฏกลับสวนทาง
ในปี 2568 อาณาจักรธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์และครอบครัวได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ World Liberty Financial, เหรียญมีม Official Trump, ไปจนถึงธุรกิจเหมืองขุด American Bitcoin ที่ได้รับการสนับสนุนจากบุตรชายของประธานาธิบดี ความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งนี้ทำให้การลดบทบาทของ ก.ล.ต. ถูกมองด้วยสายตาเคลือบแคลงสงสัย
อย่างไรก็ตาม Alex Thorn หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Galaxy Digital มองต่างมุม โดยซัดกลับว่า การมองเรื่องนี้เป็นเพียงผลประโยชน์ส่วนตนของทรัมป์ คือการมองข้ามความเจ็บปวดของอุตสาหกรรมที่ถูก ก.ล.ต. ชุดก่อน “รังแก” ด้วยกฎระเบียบที่ก้าวร้าวและไร้มาตรฐานมาตลอด 4 ปีเต็ม การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงเป็นเสมือนการ “คืนความยุติธรรม” และการประเมินแนวทางกำกับดูแลใหม่มากกว่า
ผลัดใบสู่ยุคเสรี ‘เหยี่ยวข่าว’ คนสุดท้ายเตือนหายนะ
ทิศทางลมเปลี่ยนชัดเจนเมื่อโครงสร้างอำนาจใน ก.ล.ต. กำลังถูกจัดทัพใหม่ ภายใต้การนำของ Paul Atkins ประธาน ก.ล.ต. จากฝั่งรีพับลิกัน ผู้มีแนวคิดสนับสนุนกลไกตลาดเสรี (Market-driven regulation)
ในขณะเดียวกัน Caroline Crenshaw กรรมาธิการจากฝั่งเดโมแครต ผู้เป็น “ไม้แข็ง” และนักวิจารณ์ฝีปากกล้าคนสุดท้ายที่คัดค้านแนวทางผ่อนปรนของทรัมป์ กำลังจะอำลาตำแหน่งในเดือนมกราคมนี้ หลังจากต่ออายุวาระมา 18 เดือน โดยที่ทรัมป์ยังไม่มีทีท่าว่าจะเสนอชื่อใครมาแทนที่ในโควตานี้
Crenshaw ทิ้งทวนด้วยคำเตือนที่น่าขนลุกในการปรากฏตัวครั้งล่าสุดว่า การลดระดับการกำกับดูแลตลาดคริปโทฯ อาจนำไปสู่ “ความเสี่ยงที่ลุกลาม” (Contagion Risks) ในวงกว้าง และการถอดเขี้ยวเล็บของ ก.ล.ต. อาจต้องแลกมาด้วยความปลอดภัยของนักลงทุนรายย่อยที่ลดน้อยลง