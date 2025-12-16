Liberator ส่งท้ายปีด้วยจุดยืน “Liberate You” วางรากฐานแพลตฟอร์มการลงทุนยุคใหม่ มุ่งสู่ความครบครันในปีหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (Liberator) ตอกย้ำจุดยืนในฐานะแพลตฟอร์มการลงทุนที่ยึดหลัก Equality for all เป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจ นับตั้งแต่ปี 2020 Liberator มุ่งมั่นสื่อสารแนวคิด “โลกการลงทุนที่ทุกคนเท่ากัน” เพื่อผลักดันสังคมการเงินที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน
สู่ปี 2026 ภายใต้วิสัยทัศน์ “Liberate You” ที่ Liberator มุ่งเสริมพลังให้ผู้ลงทุนสามารถควบคุมและเข้าใจการเงินของตนเองได้อย่างแท้จริง พร้อมตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำแพลตฟอร์มการลงทุนดิจิทัลในภูมิภาค เชื่อมผู้ลงทุนสู่โลกการเงินยุคใหม่อย่างมั่นใจ และปลดล็อกศักยภาพของนักลงทุนไทยให้เติบโตไปกับโอกาสทางการเงินได้อย่างเต็มที่ โดยเปิดรับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาโซลูชันที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านเครื่องมือการลงทุนที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม ผสานพลังของแพลตฟอร์ม AI เพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น พร้อมความเชื่อว่าพลังที่แท้จริงเกิดจาก “ความเข้าใจ” ผสานกับ “ความคิดสร้างสรรค์” เพื่อเปลี่ยนทุกความท้าทายให้กลายเป็นโอกาส
Liberator มองว่าโลกการลงทุนในอดีตยังมีข้อจำกัดเชิงโครงสร้างจำนวนมาก ทั้งเรื่องต้นทุน ความซับซ้อน และความไม่สมดุลของโอกาส ขณะที่นักลงทุนรายย่อยหลายกลุ่มยังเข้าไม่ถึงระบบที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างแท้จริง พันธกิจของ Liberator จึงไม่ใช่เพียงการให้บริการด้านการลงทุน แต่คือการออกแบบแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเริ่มต้นและเติบโตได้อย่างเท่าเทียม ด้วยเชื่อว่าความเท่าเทียมทางด้านการลงทุน แต่ต้องถูกถ่ายทอดออกมาให้ผู้ใช้งานสัมผัสได้จริง ผ่านโครงสร้างต้นทุนที่เหมาะสม ระบบที่โปร่งใส และประสบการณ์ใช้งานที่เข้าใจง่าย เพื่อให้การลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะคนบางกลุ่ม
นับตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้ง Liberator มุ่งสร้างระบบนิเวศด้านการลงทุนผ่านกิจกรรมให้ความรู้ การพูดคุย แลกเปลี่ยน และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง กับกลุ่มผู้ใช้งานทุกวัย ตั้งแต่นักศึกษาไปจนถึงนักลงทุนรุ่นใหญ่ เพื่อสร้างชุมชนนักลงทุนคุณภาพที่เรียนรู้ เติบโต และพัฒนาไปพร้อมกัน ภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือการสร้างแพลตฟอร์มการลงทุนที่เป็นมากกว่าการซื้อขาย แต่เป็นพื้นที่ของความรู้ ความเข้าใจ และการเติบโตทางการเงินอย่างยั่งยืน
นางสาววทันยา บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) กล่าวว่า “ในวันนี้ Liberator มุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มด้วยแนวคิด Technology-driven Investment Experience เพื่อให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่มองการเงินไม่ใช่เรื่องซับซ้อนหรือไกลตัว แต่คือการวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมาย ใช้ชีวิตโดยปราศจากความกลัว และสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนในอนาคต โดยแพลตฟอร์มไม่ได้ถูกออกแบบมาเพียงเพื่อการซื้อขาย แต่เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การเติบโต และการจัดการอนาคตทางการเงินด้วยความมั่นใจ
“ก้าวถัดไปในปีหน้า Liberator เตรียมขยายขอบเขตแพลตฟอร์มให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ทั้งในด้านประเภทสินทรัพย์ เทคโนโลยี และประสบการณ์ผู้ใช้งาน เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนที่หลากหลาย หนึ่งในทิศทางสำคัญคือการยกระดับเครื่องมือการลงทุนทางเลือกและการลงทุนที่เชื่อมโยงกับตลาดโลก เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารพอร์ตให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและความผันผวนในระดับสากล”
“โดยบริษัทวางเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับศักยภาพของนักลงทุน เพราะแพลตฟอร์มจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานเติบโตไปพร้อมกัน”
ในปีต่อไป ใช้ Liberate You ปลดล็อคศักยภาพการลงทุน ควบคู่กับการพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นแกนหลักที่ใช้กำหนดทิศทางธุรกิจ และจะสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นพัฒนาการที่จับต้องได้อย่างชัดเจนในปี 2569
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.liberator.co.th/article/view/open-cash-balance