"ไบแนนซ์" สวนกลับเกาหลีใต้ ปฏิเสธล่าช้าอายัดเงินแฮ็ก Upbit

ยักษ์ใหญ่ ‘Binance’ ออกโรงสวนกลับข้อกล่าวหาจากแดนกิมจิ! ปฏิเสธเสียงแข็งกรณีถูกวิจารณ์ว่าดำเนินการล่าช้าในการแช่แข็งสินทรัพย์จากการโจรกรรมครั้งใหญ่ของ ‘Upbit’ ยันทีมความปลอดภัยทำงานทันทีและประสานตำรวจใกล้ชิด ด้าน Upbit ไม่รอช้า ยกระดับมาตรการป้องกันขั้นสุด ประกาศโยกสินทรัพย์ลูกค้า 99% เก็บใน ‘Cold Wallet’ ปิดประตูตีแมวแฮกเกอร์ หลังข่าวกรองชี้เป้าฝีมือกลุ่มวายร้ายระดับโลก ‘Lazarus’ จากเกาหลีเหนือ
กลายเป็นประเด็นร้อนข้ามพรมแดนเมื่อ Binance กระดานเทรดคริปโทเคอร์เรนซีอันดับหนึ่งของโลก ต้องออกมาแก้ต่างข้อกล่าวหาที่หนักหน่วงจากรายงานในเกาหลีใต้ ที่ระบุว่าไบแนนซ์ให้ความร่วมมือเพียง “บางส่วน” และ “ล่าช้า” ในการสกัดกั้นเส้นทางการเงินของแฮกเกอร์ที่ปล้นสินทรัพย์มูลค่ากว่า 30 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 4.45 หมื่นล้านวอน) ไปจาก Upbit เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
ไบแนนซ์ยัน ‘ทำทันที’ ไม่มีการดึงเชง
โฆษกของ Binance ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Cryptonews โดยระบุว่า รายงานข่าวที่โจมตีว่าไบแนนซ์เพิกเฉยหรือดำเนินการล่าช้านั้น “ไม่ถูกต้องและปราศจากมูลความจริง”
“ทีมสืบสวนและความปลอดภัยของ Binance ระบุเหตุการณ์ได้และดำเนินการ ‘ทันที’ เพื่อช่วยอายัดการโอนที่เกี่ยวข้องและบรรเทาความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายเงินเพิ่มเติม” โฆษกฯ ย้ำ พร้อมยืนยันว่าบริษัทได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนับตั้งแต่เกิดเหตุ
เปิดปมขัดแย้ง หลังพบตัวเลขที่ไม่ตรงกัน
ชนวนความขัดแย้งเกิดจากรายงานของสื่อท้องถิ่นเกาหลีใต้ ที่อ้างข้อมูลจากทีมสืบสวนระบุว่า ทางการได้ร้องขอให้ไบแนนซ์อายัดเหรียญ Solana มูลค่าประมาณ 470 ล้านวอน (ราว 370,000 ดอลลาร์) ที่ไหลเข้าสู่กระดานเทรด แต่ไบแนนซ์กลับดำเนินการอายัดได้จริงเพียง 17% หรือราว 80 ล้านวอนเท่านั้น โดยอ้างเหตุผลเรื่องกระบวนการตรวจสอบเพิ่มเติม
ฝั่งนักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์ชี้ว่า ความยากลำบากในการติดตามคืนเงินมาจากกลยุทธ์อำพรางของแฮกเกอร์ ที่ใช้เทคนิค “Chain Hopping” (กระโดดข้ามเชน), การสวอปเหรียญ (Token Swaps) และการใช้สะพานเชื่อมเครือข่าย (Bridges) เพื่อกระจายเงินที่ขโมยมาไปยังกระเป๋าเงินกว่า 1,000 แห่งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ทำให้เส้นทางการเงินซับซ้อนจนยากจะสกัดกั้นได้ทันท่วงที
Upbit ผวาหนัก! เก็บเงินเข้ากรุเย็น 99%
จากเหตุการณ์ความเสียหายครั้งนี้ ทำให้ Dunamu ผู้ให้บริการ Upbit ตัดสินใจงัดมาตรการขั้นเด็ดขาด โดยประกาศจะเพิ่มสัดส่วนการเก็บสินทรัพย์ลูกค้าใน Cold Wallet (กระเป๋าเก็บเงินออฟไลน์ที่ตัดขาดจากอินเทอร์เน็ต) ขึ้นเป็น 99% และลดสัดส่วนใน Hot Wallet ให้เหลือเกือบศูนย์ เพื่อปิดความเสี่ยงจากการถูกเจาะระบบ
ตัวเลขดังกล่าวถือว่าสูงกว่าเกณฑ์กฎหมายของเกาหลีใต้ที่กำหนดไว้เพียง 80% อย่างมาก และเป็นการเร่งเครื่องมาตรการความปลอดภัยหลังจากที่เดิมเคยเก็บไว้ที่ระดับ 98.33% ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในบรรดากระดานเทรดเกาหลีใต้อยู่แล้ว
เงาทะมึนจาก ‘Lazarus Group’
ขณะเดียวกัน ความคืบหน้าด้านการสืบสวน ทางการเกาหลีใต้และรายงานข่าวกรองเบื้องต้นเริ่มมีน้ำหนักไปในทิศทางเดียวกันว่า การโจมตีครั้งนี้อาจเป็นฝีมือของ “Lazarus Group” กลุ่มแฮกเกอร์ระดับพระกาฬที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลเกาหลีเหนือ ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการโจรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อระดมทุนเข้าประเทศ และมักใช้เทคนิคการฟอกเงินที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนยากแก่การติดตาม