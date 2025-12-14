12 สุดยอดหุ้น SETHD แห่งปี 2568 จัดเต็มทั้งปันผลและ Capital Gain

หุ้นปันผลสูงยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่อง จากการสร้างกระแสเงินสด อย่างสม่ำเสมอ และลดความเสี่ยง จากความผันผวนของราคาหุ้น ซึ่งเกรดที่ตลาดหลักทรัพย์คัดกรองมาอยางดี คือดัชนี SETHD โดยเลือกจากอัตราปันผลตอบแทน เกิน4%และมีผลตอบแทนราคาYTD ปี68 ที่ยังเป็นบวก
1.SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 7.79%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 67 อยู่ที่ 8.80%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 66 อยู่ที่ 6.31%,ผลตอบแทนราคาYTD ปี68 อยู่ที่ +14.04%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ +0.37%,ผลตอบแทนราคา 1 เดือน อยู่ที่ +4.69%,ราคา ณ 12 ธ.ค.68 อยู่ที่ 134.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 135.50/111.00 บาท,ค่าP/E 9.20 เท่า,มาร์เก็ตแคป 451,192.38 ล้านบาท
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยบริษัทจะพิจารณาถึงผลตอบแทนแก่ผู่ถือหุ้นในระยะยาว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
2.TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 7.28%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 67 อยู่ที่ 7.87%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 66 อยู่ที่ 7.77%,ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +8.12%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -0.47%,ผลตอบแทนราคา 1 เดือน อยู่ที่ -1.84%,ราคา ณ 12 ธ.ค.68 อยู่ที่ 106.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 109.50/95.00 บาท,ค่า P/E 12.69 เท่า,มาร์เก็ตแคป 85,268.76 ล้านบาท
นโยบายเงินปันผล.ประมาณ 50% หรือ สูงกว่าของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน ความเพียงพอของเงินกองทุนในระยะยาว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
3.AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 7.06%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 67 อยู่ที่ 8.64%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 66 อยู่ที่ 5.75%,ผลตอบแทนราคาYTD ปี68 อยู่ที่ +4.94%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -1.16%,ผลตอบแทนราคา 1 เดือน อยู่ที่ +4.94%,ราคา ณ 12 ธ.ค.68 อยู่ที่ 8.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.25/5.60 บาท,ค่าP/E 6.19 เท่า,มาร์เก็ตแคป 26,740.15 ล้านบาท
นโยบายเงินปันผล...ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
4.TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 6.83%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 67 อยู่ที่ 5.62%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 66 อยู่ที่ 4.35%,ผลตอบแทนราคาYTD ปี 68 อยู่ที่ +4.84%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -1.02%,ผลตอบแทนราคา1เดือน อยู่ที่ +6.56%,ราคา ณ 12 ธ.ค.68 อยู่ที่ 1.95 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.02/1.74 บาท,ค่าP/E 9.02 เท่า,มาร์เก็ตแคป 190,264.11 ล้านบาท
นโยบายเงินปันผล...จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะของธนาคาร โดยคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
5.KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 6.27%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 67 อยู่ที่ 4.18%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 66 อยู่ที่ 2.96%,ผลตอบแทนราคา YTD ปี68 อยู่ที่ +23.47%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ +0.52%,ผลตอบแทนราคา 1 เดือน อยู่ที่ +5.79%,ราคา ณ 12 ธ.ค.68 อยู่ที่ 192.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 194.00/145.00 บาท,ค่าP/E9.10 เท่า,มาร์เก็ตแคป 454,910.90 ล้านบาท
นโยบายเงินปันผล...ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หากสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ดังกล่าว โดยยึดหลักความระมัดระวังและผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น
6.KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 6.18%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 67 อยู่ที่ 5.82%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 66อยู่ที่ 6.47%,ผลตอบแทนราคาYTD ปี 68 อยู่ที่ +26.67%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ +1.53%,ผลตอบแทนราคา 1 เดือน อยู่ที่ +1.92%,ราคา ณ 12 ธ.ค.68 อยู่ที่ 66.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 66.75/43.50 บาท,ค่าP/E 9.65 เท่า,มาร์เก็ตแคป 56,309.57 ล้านบาท
นโยบายเงินปันผล...ธนาคารยังมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรของงบการเงินของธนาคาร โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7.TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 5.71%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 67อยู่ที่ 6.34%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 66อยู่ที่ 6.26%,ผลตอบแทนราคาYTD ปี68 อยู่ที่+14.36%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ +0.87%,ผลตอบแทนราคา1เดือน อยู่ที่ +13.24%,ราคา ณ 12 ธ.ค.68 อยู่ที่ 57.75บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 58.00/44.25 บาท,ค่าP/E 8.42เท่า,มาร์เก็ตแคป 60,556.94ล้านบาท
นโยบายเงินปันผล..บริษัทฯจะพิจารณาถึงผลประกอบการ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
8.TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี68 อยู่ที่ 5.47%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 67 อยู่ที่ 12.04%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 66อยู่ที่ 6.88%,ผลตอบแทนราคาYTD ปี68 อยู่ที่ +23.01% ,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -4.14%,ผลตอบแทนราคา 1 เดือน อยู่ที่ -4.14%,ราคา ณ 12 ธ.ค.68 อยู่ที่ 34.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 37.75/21.00 บาท,ค่าP/E 5.21 เท่า,มาร์เก็ตแคป 77,625.79 ล้านบาท
นโยบายเงินปันผล...ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
9.KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 5.42%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 67 อยู่ที่ 4.13%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 66อยู่ที่ 3.71%,ผลตอบแทนราคาYTD ปี 68 อยู่ที่ +35.71%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ 0.00%,ผลตอบแทนราคา1เดือน อยู่ที่ +5.56%,ราคา ณ 12 ธ.ค.68 อยู่ที่ 28.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 28.75/19.70 บาท,ค่า P/E 8.31 เท่า,มาร์เก็ตแคป 398,317.75 ล้านบาท
นโยบายเงินปันผล...ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของธนาคาร แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินธุรกิจปกติของแต่ละปีนั้นๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
10.BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี68 อยู่ที่ 5.21%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 67อยู่ที่ 4.64%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 66อยู่ที่ 2.88%,ผลตอบแทนราคาYTD ปี68 อยู่ที่ +7.95%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -1.51%,ผลตอบแทนราคา 1 เดือน อยู่ที่ +3.82%,ราคา ณ 12 ธ.ค.68 อยู่ที่ 163.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 167.50/131.00 บาท,ค่าP/E 6.40 เท่า,มาร์เก็ตแคป 311,141.39 ล้านบาท
นโยบายเงินปันผล...เมื่อผลประกอบการของธนาคารมีกำไร (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
11.MEGA บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 4.74%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 67 อยู่ที่ 4.81%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 66 อยู่ที่ 3.98%,ผลตอบแทนราคาYTD ปี 68 อยู่ที่ +1.50%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -0.74%,ผลตอบแทนราคา1เดือน อยู่ที่ +13.45%,ราคา ณ 12 ธ.ค.68 อยู่ที่ 33.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 35.50/24.30 บาท,ค่า P/E 14.90 เท่า,มาร์เก็ตแคป 29,425.60 ล้านบาท
นโยบายเงินปันผล...ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิรายปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย
12.BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 4.70%,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 67 อยู่ที่ 6.23 %,อัตราเงินปันผลตอบแทนปี 66 อยู่ที่ 6.75%,ผลตอบแทนราคาYTD ปี 68 อยู่ที่ +22.13%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -2.61%,ผลตอบแทนราคา1เดือน อยู่ที่ +2.76%,ราคา ณ 12 ธ.ค.68 อยู่ที่ 7.45 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 8.60/5.35 บาท,ค่า P/E 10.86 เท่า,มาร์เก็ตแคป 24,078.72 ล้านบาท
นโยบายเงินปันผล...ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจกาของบริษัทฯ และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)