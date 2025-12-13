“MMM” เสิร์ฟข่าวดี ปันผลเป็นเงินสด 0.10 บาทต่อหุ้น และปันผลเป็นหุ้น 10 : 1 จ่อทิ้งทวนคว้าโครงการใหม่ 1-2 ดีล ส่งท้ายปี

บมจ.เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล หรือ MMM ประกาศข่าวดีหลังเข้า mai แจกปันผลให้ผู้ถือหุ้นรูปแบบเงินสดในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงิน 30 ล้านบาท และปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 30 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท เตรียมขึ้น XD 25 ธ.ค.นี้ เพื่อจ่ายเงินปันผล 6 ก.พ. 69 นับเป็นการจ่ายปันผลต่อเนื่อง 7 ไตรมาสติดต่อกันจากการซื้อขายในตลาด LiVEx ด้าน CEO “ณิชา โรจน์วัฒนา” เร่งเดินเกมรุกขยายพอร์ตอสังหาฯ แนวราบต่อเนื่อง จ่อคว้างานใหม่ 1-2 ดีล ส่งท้ายปี
นางสาวณิชา โรจน์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MMM ผู้นำด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การให้บริการที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดแก่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาฯ และซื้อขายอสังหาฯ แบบครบวงจร เปิดเผยว่า ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลรูปแบบเงินสด และรูปแบบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่เชื่อมั่นในบริษัทฯ และการจ่ายปันผลในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่ MMM ย้ายจากตลาดหลักทรัพย์ LiVEx สู่การเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2568 ที่ผ่านมา
สำหรับการจ่ายปันผลครั้งนี้ MMM แบ่งเป็นการจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท พร้อมทั้งได้อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าจำนวนเงิน 15 ล้านบาท ทั้งนี้จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 26 ธันวาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 25 ธันวาคม นี้
“การจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบเงินสด และหุ้นของ MMM ในครั้งนี้ เพื่อขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เชื่อมั่น ในบริษัทฯ ตั้งแต่วันแรกที่เปิดเสนอขาย IPO จนถึงปัจจุบัน และถือว่าเป็นการแจกของขวัญปีใหม่ให้กับนักลงทุน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้ย้ายเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai และนับว่าเป็นการจ่ายปันผลต่อเนื่องถึง 7 ไตรมาสติดต่อกันนับจากวันที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx เมื่อปี 2566 ดังนั้นจึงตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพความแข็งแกร่งทางการเงิน และการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง”
นางสาวณิชา CEO “MMM” กล่าวทิ้งท้ายว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้ความสำคัญในการสร้างโอกาสการเติบโตของผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จากการขยายพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะโครงการแนวราบ โดยขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปิดดีลโครงการใหม่ๆ ภายใต้การเข้าไปบริหารงานขายโครงการแนวราบ อีก 1 – 2 โครงการ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ประกอบการที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งท้ายปี 2568 ดังนั้นหากดีลดังกล่าวสำเร็จตามแผนจะส่งให้ MMM มีพอร์ตอสังหาริมทรัพย์แนวราบเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่มีพอร์ตแนวราบ จำนวน 8 โครงการ
โดยล่าสุด MMM ได้เข้าบริหารงานขายโครงการแนวราบ ของ บมจ.เบล็ส เเอสเสท กรุ๊ป “BLESS” และโครงการ บริษัท พาเวิร์คแอสเซท จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง ซึ่งกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีความต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง (Real Demand) ดังนั้น บริษัทฯ มั่นใจว่า จะสามารถปิดการขายได้หมดภายในครึ่งแรกของปี 2569 ตามเป้าหมายที่วางไว้