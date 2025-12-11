ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.74- แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบเกือบ 3 เดือน

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(9 ธ.ค.68)เงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบเกือบ 3 เดือน (นับตั้งแต่ 18 ก.ย.) ที่ระดับ 31.67 บาทต่อดอลลาร์ฯ ก่อนจะกลับมาปิดตลาดที่ระดับ 31.74 บาทต่อดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับระดับปิดในประเทศของวันทำการก่อนหน้าที่ 31.82 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นตามภาพรวมของสกุลเงินในเอเชีย ขณะที่ Sentiment ของเงินดอลลาร์ฯ อ่อนแอลงต่อเนื่องเนื่องจากตลาดประเมินสัญญาณจากการประชุมเฟดล่าสุดว่า เฟดยังมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงต่อเนื่องในปีหน้า หลังจากที่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาที่ 3.50-3.75% ในการประชุม 9-10 ธ.ค. ที่ผ่านมา นอกจากนี้ การแข็งค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับสถานะซื้อสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติด้วยเช่นกัน โดยในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 2,345 ล้านบาท (แต่ขายสุทธิหุ้นไทย 889 ล้านบาท)
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.60-31.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การตอบรับของตลาดต่อผลการประชุมเฟด ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา และสัญญาณดอกเบี้ยสหรัฐฯ จากถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด