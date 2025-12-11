Bernstein ชี้วัฏจักร 4 ปีบิทคอยน์จบแล้ว สู่ยุคกระทิงลากยาวเป้า 2 แสนดอลลาร์

วงการคริปโทเคอร์เรนซีสั่นสะเทือนรับทฤษฎีใหม่! ‘Bernstein’ วาณิชธนกิจระดับโลก ออกบทวิเคราะห์สุดระทึก ประกาศสิ้นสุดยุค ‘วัฏจักร 4 ปี’ (Four-Year Cycle) ของบิทคอยน์ที่นักลงทุนเคยยึดถืออย่างเป็นทางการ ชี้โครงสร้างตลาดได้เปลี่ยนไปตลอดกาลหลังเม็ดเงินสถาบันไหลบ่าผ่าน ETF กลายเป็น ‘เสาหลัก’ ที่แข็งแกร่ง สวนทางแรงขายตื่นตระหนกของรายย่อย มั่นใจตลาดกำลังเข้าสู่ภาวะ ‘กระทิงลากยาว’ (Elongated Bull Market) พร้อมปรับเป้าราคา BTC ทะยานสู่ 1.5 แสนดอลลาร์ในปี 2026 และแตะจุดพีค 2 แสนดอลลาร์ในปี 2570
นักวิเคราะห์จาก Bernstein บริษัทวิจัยและการลงทุนชั้นนำแห่งวอลล์สตรีท ได้ส่งสัญญาณที่ท้าทายความเชื่อดั้งเดิมของตลาดคริปโตฯ โดยระบุชัดเจนในบันทึกการวิจัยว่า รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาบิทคอยน์ (BTC) ที่เคยอิงกับเหตุการณ์ Halving และมักจะเกิดการปรับฐานรุนแรงทุกๆ 4 ปีนั้น ได้ "จบสิ้นลงแล้ว"
Bernstein ชี้ว่า สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ใช่การเข้าสู่ภาวะหมีตามวงรอบเดิม แต่เป็นการเข้าสู่ "วัฏจักรขาขึ้นที่ยืดเยื้อกว่าเดิม" (Elongated Bull-Cycle) โดยมีตัวแปรสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้เล่นในตลาด
‘แรงซื้อสถาบัน’ เหนียวแน่น ดับฝันขาลงหนัก
หัวใจสำคัญของทฤษฎีใหม่นี้คือ "แรงซื้อที่เหนียวแน่นจากนักลงทุนสถาบัน" (Sticky Institutional Buying) ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านเข้ามาทางกองทุน Bitcoin ETF แรงซื้อเหล่านี้ได้เข้ามาทำหน้าที่ดูดซับแรงเทขายด้วยความตื่นตระหนก (Panic Selling) ของนักลงทุนรายย่อย ทำให้ตลาดมีเสถียรภาพมากขึ้น
Bernstein ยกหลักฐานสำคัญมายืนยันว่า แม้ในช่วงที่ผ่านมา ราคา Bitcoin จะเผชิญการปรับฐานรุนแรงถึงประมาณ 30% แต่กระแสเงินทุนไหลออก (Outflows) จากกองทุน ETF กลับมีสัดส่วน น้อยกว่า 5% เท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า "มือใหญ่" ในวอลล์สตรีทยังคงกอดสินทรัพย์ชนิดนี้ไว้อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อความผันผวนระยะสั้น
ปรับเป้าหมายใหม่ สู่ 2 แสนดอลลาร์ และ 1 ล้านดอลลาร์ในระยะยาว
จากโครงสร้างตลาดที่เปลี่ยนไปและพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้นจากการยอมรับของสถาบัน Bernstein ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายราคา Bitcoin ในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่
1.ปี 2569 (ประมาณการ) คาดว่าราคาจะพุ่งแตะระดับ 150,000 ดอลลาร์
2.ปี 2570 (ประมาณการจุดสูงสุดของวัฏจักร) คาดว่าจะไปถึงจุดพีคที่ประมาณ 200,000 ดอลลาร์
3.เป้าหมายระยะยาวปี 2033 ยังคงยืนยันตัวเลขมหาศาลที่ 1,000,000 ดอลลาร์ ต่อ 1 BTC
‘เคธี วูด’ ประสานเสียง ยุคราคาดิ่ง 90% จบแล้ว
ทฤษฎี "สิ้นสุดวัฏจักร 4 ปี" นี้ ไม่ได้มีเพียง Bernstein ที่เป็นผู้จุดประเด็น แต่ยังได้รับการสนับสนุนจากแม่ทัพการลงทุนคนดังอย่าง เคธี วูด (Cathie Wood) ซีอีโอแห่ง ARK Invest
วูด ให้สัมภาษณ์กับ Fox Business โดยเห็นพ้องว่า วัฏจักรเดิมกำลังจะถูกขัดขวาง (Disrupted) เนื่องจากการยอมรับในวงกว้างที่มากขึ้น จะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้บิทคอยน์เผชิญกับการล่มสลายของราคาถึง 75-90% เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในยุคแรกๆ
"ความผันผวนกำลังลดลง...ซึ่งเราเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของสถาบันต่างๆ ที่กระโดดเข้ามาในสินทรัพย์ประเภทใหม่นี้ จะช่วยป้องกันไม่ให้ราคาดิ่งลงลึกไปมากกว่านี้" วูดกล่าว พร้อมแสดงความเห็นว่า ตลาดอาจจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน
สอดคล้องกับรายงานของ Grayscale ยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุนคริปโตฯ อีกราย ที่เพิ่งออกรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยทำนายว่าบิทคอยน์มีแนวโน้มที่จะฉีกกฎทฤษฎีวัฏจักรเดิม และเตรียมพุ่งทะยานในปี 2569 เช่นเดียวกัน.