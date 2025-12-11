แอปฟินนิกซ์จุดกระแสเตือนภัยเงินกู้ผิดกฎหมายเปิดตัวแคมเปญ:ไม่ตกเป็นเหยื่อหนี้นอกระบบ'

แอปฟินนิกซ์ (FINNIX) สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ถูกกฎหมาย โดยบริษัท มันนิกซ์ จำกัด (MONIX) ภายใต้กลุ่มเอสซีบีเอกซ์ เปิดตัวแคมเปญ “ไม่ตกเป็นเหยื่อหนี้นอกระบบ” เพื่อสร้างการตระหนักรู้และป้องกันความเสี่ยงจากเงินกู้ผิดกฎหมายในช่วงปีใหม่ นำร่องด้วยสื่อออฟไลน์ที่พลิกภาพคุ้นตาของป้ายเงินกู้นอกระบบให้กลายเป็นป้ายเตือนภัย พร้อมเสริมพลังการสื่อสารบนช่องทางออนไลน์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์หลากหลายกลุ่มต่อเนื่องถึงต้นปี 2569 เพื่อชวนสังคม “คิดก่อนกู้” และเลือกทางออกที่ปลอดภัยกว่า
นางสาวถิรนันท์ อรุณวัฒนกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มันนิกซ์ จำกัด กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่มักเป็นเวลาที่คนไทยใช้เงินมากขึ้น ทั้งเพื่อการเดินทางกลับบ้านและดูแลครอบครัว หลายคนจึงมองหาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพเสริมหรือหารายได้เพิ่มเติม เช่น เปิดร้านขายอาหารหรือขายสินค้าตามฤดูกาล แต่กลับพบว่าช่องทางเข้าถึงสินเชื่อถูกกฎหมายมีจำกัดกว่าที่คิด โดยเฉพาะกลุ่มคนทำมาหากินที่มักกู้กับสถาบันการเงินไม่ผ่าน ต้องใช้เอกสารจำนวนมากและรออนุมัตินาน ความล่าช้าและข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้หลายคนตัดสินใจผิดพลาด หันไปพึ่งเงินกู้นอกระบบที่ไม่ปลอดภัย เสี่ยงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ดังนั้น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มทางเลือกที่ปลอดภัยแอปฟินนิกซ์จึงได้เปิดตัวแคมเปญ “ไม่ตกเป็นเหยื่อหนี้นอกระบบ” ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ สื่อออฟไลน์ที่ออกแบบเป็นป้ายเตือนภัย และสื่อออนไลน์ที่ขยายการรับรู้ผ่านอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เพื่อเชื่อมต่อทุกช่องทางการสื่อสารให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ ฟินนิกซ์เลือกใช้สื่อที่คนไทยคุ้นตาที่สุด คือ ป้ายกู้นอกระบบ เป็นแรงบันดาลใจ โดยพลิกทุกองค์ประกอบของป้ายล่อลวงให้กลายเป็นป้ายเตือนภัย ตั้งแต่ตัวอักษร ลวดลาย ไปจนถึงโทนสี เพื่อดึงสายตาด้วยสิ่งที่คนคุ้นเคย แต่พบว่ามันไม่ใช่ข้อเสนอเงินกู้ผิดกฎหมาย หากเป็นคำเตือนจากแอปฟินนิกซ์ ป้ายเหล่านี้ถูกติดตั้งตามจุดสำคัญที่คนเดินทางกลับบ้านต้องผ่าน เช่น ป้ายรถเมล์ เสาไฟฟ้า ท่าเรือ และร้านอาหารริมทาง จุดประสงค์ไม่ใช่เพียงแค่ให้คนเห็น แต่ทำให้หยุดคิดในวินาทีที่ถูกต้องที่สุด ก่อนตัดสินใจผิดพลาดก้าวเข้าสู่วังวนของหนี้นอกระบบ
"เราร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์หลากหลายกลุ่ม อาทิ คุณ ‘น้ำ รพีภัทร’ เซเลบที่ผันตัวเป็นเกษตรกรเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในวงกว้าง เสริมด้วย ‘Mommy Boombim’ กูรูสายการเงินที่ให้ความรู้และความมั่นใจ รวมถึง ‘ไบรท์ไร้ไขมัน’ อินฟลูเอนเซอร์สายเอนเตอร์เทนที่ผสานสาระกับความบันเทิง และ ‘แจ็คพ่อค้าโจ๊ก’ ตัวแทนคนทำมาหากิน พร้อมอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายที่ร่วมสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมทุกอาชีพ ผ่านคอนเทนต์ที่เหมือนเป็นการประกาศให้สมัครเงินกู้ผิดกฎหมาย ก่อนเฉลยว่า “นี่ไม่ใช่เงินกู้นอกระบบ…แต่คือสัญญาณเตือนภัยจากแอปฟินนิกซ์” วิธีนี้ทำให้ประเด็นหนี้นอกระบบถูกพูดถึงในวงกว้าง และช่วยให้ผู้บริโภคหยุดคิดก่อนกู้ในแบบที่เข้าถึงง่ายและเป็นธรรมชาติ"