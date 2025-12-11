SODECIA AAPICO ทุ่ม 120 ล้านดอลลาร์ สร้างโรงงานแห่งใหม่ในสหรัฐฯ

นาย เย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อาปิโก ไฮเทค (คนที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยนาย รุย มอนเตโร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SODECIA (คนที่ 3 จากซ้าย), นาย โอลิเวอร์ วอลลินสกี้, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต Scout Motors (คนที่ 1 จากซ้าย), นาย ไรอัน เด็คเกอร์ รองประธานฝ่ายกลยุทธ์และแบรนด์ Scout Motors (คนที่ 4 จากซ้าย) และนายเจมส์ อี. ไคลเบิร์น ท่านสมาชิกสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา (คนที่ 5 จากซ้าย) เข้าร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2568 ที่ผ่านมา
โดยเป็นการร่วมทุน SODECIA AAPICO ประกาศลงทุน 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สร้างโรงงานผลิตโครงแชสซี (Ladder Frame) มาตรฐานระดับโลกแห่งใหม่ในรัฐเซาท์แคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ผสานจุดแข็งและความเชี่ยวชาญหลักของทั้งสองบริษัท เพื่อผลิตโครงแชสซีให้กับ Scout Motors ซึ่งเป็นแบรนด์ภายใต้กลุ่ม Volkswagen คาดเกิดการจ้างงานเกือบ 400 ตำแหน่ง