Krungthai GLOBAL MARKETS เผยค่าบาทเปิดที่ 31.73-ติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสำคัญ

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้(11ธ.ค.68)ที่ระดับ 31.73 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย”จากระดับปิดของวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ระดับ 31.82 บาทต่อดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมง คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 31.65-31.85 บาท/ดอลลาร์ โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา (วันที่ 10 ธันวาคม เป็นวันหยุดทำการของตลาดการเงินไทย) เงินบาท (USDTHB) เคลื่อนไหวไร้ทิศทางในกรอบ Sideways ก่อนที่จะผันผวนสูงขึ้น และทยอยแข็งค่าขึ้นในช่วงตลาดทยอยรับรู้ผลการประชุม FOMC ของเฟด และถ้อยแถลงของประธานเฟด Jerome Powell ในช่วง Press Conference (แกว่งตัวในกรอบ 31.72-31.87 บาทต่อดอลลาร์) โดยเงินบาทมีจังหวะอ่อนค่าลงบ้าง หลังเฟดมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ ลดดอกเบี้ย 25bps สู่ระดับ 3.50-3.75% ตามที่ตลาดคาด
ทว่า คาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุด สะท้อนมุมมองของเฟดที่มีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ มากขึ้น (เฟดปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราการเติบโตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในปี 2026 จาก 1.8% เป็น 2.3%) อีกทั้ง คาดการณ์แนวโน้มดอกเบี้ยใหม่ของเฟด (Dot Plot) ก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมในส่วนของค่ากลาง (Median) ทำให้ผู้เล่นในตลาดมีความกังวลต่อแนวโน้มการปรับดอกเบี้ยนโยบายของเฟด ทำให้ทั้งเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ มีจังหวะปรับตัวสูงขึ้น กดดันทั้งราคาทองคำ (XAUUSD) และเงินบาท ก่อนที่สุดท้ายในช่วง Press Conference ถ้อยแถลงของประธานเฟด Jerome Powell ทำให้ผู้เล่นในตลาดกลับมาประเมินว่า เฟดยังมีแนวโน้มเดินหน้าลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม แม้อาจจะค่อยเป็นค่อยไป (ล่าสุด ผู้เล่นในตลาดประเมินเฟดมีโอกาสลดดอกเบี้ย 2-3 ครั้ง ในปีหน้า แต่ Dot Plot ยังสะท้อนว่า เฟดอาจลดดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้ง) ส่งผลให้ เงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ พลิกกลับมาย่อตัวลงอีกครั้ง หนุนให้ ราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง สูงกว่าระดับก่อนรับรู้ผลการประชุม FOMC ส่วนเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นตามเช่นกัน
สำหรับในช่วง 24 ชั่วโมงหลังจากนี้ ผู้เล่นในตลาดจะรอติดตาม รายงานยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Jobless Claims) ของสหรัฐฯ เพื่อประกอบการประเมินภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของเฟด
ส่วนในฝั่งยุโรป ผู้เล่นในตลาดจะรอติดตามถ้อยแถลงของผู้ว่าฯ ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) เพื่อประเมินแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของ BOE
ทางฝั่งเอเชีย บรรดานักวิเคราะห์ต่างประเมินว่า ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (BSP) ยังมีแนวโน้มเดินหน้าลดดอกเบี้ย 25bps สู่ระดับ 4.50% เพื่อหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
และนอกเหนือจากประเด็นดังกล่าว เรามองว่า ผู้เล่นในตลาดจะรอติดตามพัฒนาการของสงครามรัสเซีย-ยูเครน หลังสหรัฐฯ ได้พยายามยุติสงครามดังกล่าวอีกครั้ง รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา หลังการสู้รบตามแนวชายแดนได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น
สำหรับ แนวโน้มของค่าเงินบาท เรายังคงประเมินว่า เงินบาท (USDTHB) มีแนวโน้มทยอยแข็งค่าขึ้น และอาจจบสิ้นปีแถวระดับ 31.85+/-0.25 บาทต่อดอลลาร์ ตามที่เราคาดการณ์ไว้ในรายงานบทวิเคราะห์ Global FX Outlook 2026 (สามารถอ่านได้ใน LineOA หรือขอรับบทวิเคราะห์ฉบับบเต็มจากทาง Sales ของ Krungthai Global Markets) สอดคล้องกับโมเมนตัมการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทที่ยังคงมีกำลังอยู่ อย่างไรก็ดี เรามองว่า การแข็งค่าขึ้นของเงินบาทก็อาจเป็นไปอย่างจำกัด หลังผู้เล่นในตลาดได้รับรู้ผลการประชุม FOMC ของเฟดไปแล้ว ซึ่งไม่ได้ปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มดอกเบี้ยเฟดอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เรามองว่า ยังเหลือการประชุมธนาคารกลางสำคัญ โดยเฉพาะ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) รวมถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ทำให้บรรดาผู้เล่นในตลาด โดยเฉพาะฝั่งที่มีสถานะถือครองเงินบาท อาจเลือกที่จะรอรับรู้ผลการประชุมธนาคารกลางดังกล่าว ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนสถานะถือครองที่ชัดเจนอย่างมีนัยสำคัญได้ และแม้ว่าเงินบาทจะทยอยแข็งค่าขึ้นบ้าง แต่เรามองว่า การแข็งค่าขึ้นของเงินบาทก็อาจเป็นไปอย่างจำกัด ตามแรงซื้อเงินดอลลาร์ของผู้เล่นในตลาดบางส่วน รวมถึงการปรับสถานะถือครองของผู้เล่นในตลาดบ้าง อย่าง การขายทำกำไรสถานะ Short USD (มองเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง) หลังผลการประชุม FOMC ของเฟด ก็ไม่ได้สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับตลาดมากนัก