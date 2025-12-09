ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.82- แข็งค่าสอดคล้องกับการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(9 ธ.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 31.82 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.85 บาทต่อดอลลาร์ฯ…เงินบาทแข็งค่าทดสอบแนว 31.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ สอดคล้องกับการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่ แรงหนุนเงินดอลลาร์ฯ ไม่ชัดเจน เนื่องจากตลาดยังคงรอติดตามสัญญาณดอกเบี้ยและมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของเฟดจากการประชุมรอบนี้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ การขยับแข็งค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ ซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 911 ล้านบาท และ 238 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ ได้แก่ ผลการประชุมและ dot plot ของเฟด ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา และตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ