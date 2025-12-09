CGSI มองโอกาส SET ฟื้นครึ่งหลังปี 69 ลุ้นรัฐบาลใหม่หน้าตาดีหนุนเชื่อมั่น ชูหุ้น Defensive-หุ้นอิงวัฎจักร ศก.

นายพัชระนนท์ ชีวะเกรียงไกร ประธานเจ้าหน้าที่ บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) (CGSI) เปิดเผยว่า ปีนี้ตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงกดดันจากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจ การเมืองในประเทศ ภาษีสหรัฐ ข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา และน้ำท่วมหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่หาดใหญ่ ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายสูงมากและกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ ขณะที่ในปีหน้าปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะยังฉุดรั้งตลาดหุ้นไทยอยู่ แต่ยังมีความหวังจากการเมืองที่จะชัดเจนขึ้นหลังการเลือกตั้ง
"ปีนี้ธุรกิจหลักทรัพย์เผชิญกับความยากลำบาก ปีหน้ายังไม่สดใสนัก เราเองในปีนี้เร่งปรับตัว รุกธุรกิจไปในสายต่างๆ อย่างวาณิชธนกิจ และบริการการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ด้วยจุดแข็งจากการมีเครือข่ายและพันธมิตรทั่วโลก ในปีหน้าจะเห็นความร่วมมือระหว่าง CGSI กับบริษัทแม่ของเรา China Galaxy Securities และพันธมิตรมากขึ้น" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CGSI กล่าว
นายเกษม พันธ์รัตนมาลา ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ CGSI เปิดเผยว่า ในปี 69 ให้เป้าหมายดัชนี SET สิ้นปีที่ 1,400 จุด เท่ากับ P/E 15 เท่าในปี 70 หรือ -0.75SD จากค่าเฉลี่ย 10 ปี ทั้งนี้ ปัจจุบัน SET ซื้อขายที่ P/E 15 เท่าปี 68 หรือ P/E 13 เท่าหากตัด DELTA ออก จึงสะท้อนโอกาสฟื้นตัวได้ ขณะที่ตลาดหุ้นไทย Underperform ตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคมาตลอดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
"Valuation หุ้นบ้านเราน่าสนใจ ตอนนี้ถ้าตัด DELTA ออก จะเทรด P/E ที่ 13 เท่า สามปีแล้วที่หุ้นไทย Underperform ตลาดในภูมิภาค จึงมองว่าปีหน้านี้หุ้นไทยน่าจะมีโอกาส rebound" ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ CGSI กล่าว
นายเกษม มองว่า ช่วงครึ่งปีแรก 69 หุ้นไทยจะเผชิญกับความไม่แน่นอนทางการเมือง โดยนายกรัฐมนตรีมีแผนยุบสภาเดือน ม.ค.69 จากนั้นจะมีการเลือกตั้งปลายเดือน มี.ค.และรัฐบาลใหม่น่าจะเริ่มทำงานปลายเดือน พ.ค.-ต้นเดือน มิ.ย.69 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การเมืองซับซ้อนขึ้น หลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ภาคใต้กระทบคะแนนนิยมของพรรคภูมิใจไทย เท่ากับเปิดความเสี่ยงให้มีการจัดตั้งรัฐบาลผสม มองว่ามีความเป็นไปได้ที่พรรคภูมิใจไทยจะจับมือพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาล
นายเกษม มองว่า หุ้นไทยจะฟื้นตัวช่วงครึ่งปีหลัง 69 หลังมีรัฐบาลใหม่หนุนความเชื่อมั่นและเดินหน้าฟื้นเศรษฐกิจ ซึ่งหากได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาบริหารกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญๆ ก็จะยิ่งหนุนความเชื่อมั่นมากขึ้น นอกจากนี้ หุ้นไทยยังมีปัจจัยหนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และเงินทุนต่างชาติมีโอกาสไหลกลับเข้าตลาดหุ้นไทย หลังตั้งแต่ปี 2566 มีเงินทุนไหลออกสูงถึง 4.53 แสนล้านบาท
*ชูหุ้น Defensive-หุ้นอิงวัฎจักรเศรษฐกิจ
กลยุทธ์การลงทุนในปี 2569 ช่วงครึ่งปีแรก แนะเลือกลงทุนหุ้น Defensive เนื่องจากเป็นหุ้นที่ปลอดภัย และช่วงครึ่งปีหลังให้เพิ่มการลงทุนหุ้นวัฏจักรที่อิงกับกระแสการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยหุ้น Top Picks ประกอบด้วย ADVANC, BCPG, BDMS, CPN, MOSHI, MTC, PR9, SCB และ TRUE
CGSI มองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป GDP จะเติบโตเพียง 1.9% จากที่คาด 2.0% ในปีนี้ เนื่องจากการลงทุนขนาดใหญ่ถูกชะลอจนกว่าจะประกาศผลการเลือกตั้ง หากรัฐบาลชุดปัจจุบันได้เป็นรัฐบาลอีกครั้งจะทำให้โครงการคนละครึ่งเดินหน้าต่อ ขณะที่เงินเฟ้ออยู่ระดับต่ำ ทำให้คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะยังปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยคาดอัตราดอกเบี้ยสุดท้าย (terminal rate) จะอยู่ที่ 0.75% ในปี 69
คำแนะนำหุ้นรายกลุ่ม
- กลุ่มอสังหาริมทรัพย์คาดว่ากำไรจากการดำเนินงานปกติเติบโต 14% yoy ในปี 69 จากฐานที่ต่ำในปีนี้ มองว่าตลาดคอนโดมิเนียมผ่านจุดต่ำสุดแล้วในไตรมาส 2/68 ช่วงครึ่งปีหลัง 68 เห็นความต้องการคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น และจะฟื้นตัวต่อเนื่องในปีหน้า ขณะที่ความต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบจะลดลง ส่วนกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมีแรงขับเคลื่อนจากการกระจายฐานการผลิตตามกลยุทธ์ China Plus One (China+1) ซึ่งประเทศในอาเซียนเป็นจุดหมายที่นักลงทุนจีนและบริษัทข้ามชาติเลือกตั้งโรงงาน คาดว่ากลุ่มนิคมอุตสาหกรรมจะมีกำไรปกติเติบโต 3.1% ในปี 2569
- กลุ่มค้าปลีก แนวโน้มปี 69 ยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน การจับจ่ายที่เพิ่มขึ้นช่วงปลายปีนี้มาจากโครงการคนละครึ่งและเที่ยวดีมีคืนกระตุ้นระยะสั้น ไม่สามารถสร้างโมเมนตัมต่อไปปีหน้าได้ ขณะที่หนี้ครัวเรือนสูง การเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับต่ำ ยังกดดันต่ออุปสงค์ระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดกำไรผู้ค้าปลีกจะโต 7.9% ในปี 69 แม้ดีขึ้นจากปีนี้ แต่ไม่มากพอที่จะหนุนกลุ่มค้าปลีกขึ้นมาซื้อขาย P/E ที่สูงขึ้นได้ แนะนำเลือกลงทุนเฉพาะบริษัทที่เห็นแนวโน้มการเติบโตที่ชัดเจน
- กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ในปี 69-70 สินเชื่อน่าจะขยายตัวเพียง 1.1-2.0% จากมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด และ GDP ที่เติบโตชะลอตัว ส่วนอัตราการเติบโตของกำไรก่อนตั้งสำรองคาดไว้ที่ -3.0% ในปี 69 และ +1.6% ในปี 70 ส่วน ROE โดยรวมคาดจะอยู่ที่ 8.9-9.3% ในปี 69-70 แนะนำให้คงน้ำหนักการลงทุน เพราะขาดปัจจัยบวกระยะสั้น แต่ยังมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูง ซื้อขายที่ P/BV 0.68 เท่าในปี 69 หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตห้าปีที่ 0.64 เท่าเล็กน้อย
- กลุ่มโทรคมนาคม เชื่อว่าปริมาณการใช้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจะเปิดโอกาสให้ใช้กลยุทธ์ upsell ทำให้รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (ARPU) เพิ่มขึ้น แนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนจาก ARPU จะเข้าสู่วงจรการเติบโตด้วยแรงขับเคลื่อนจากปริมาณการใช้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นตามการใช้งาน AI smartphone และ AI app และการประเมินมูลค่ากลุ่ม EV/EBITDA 8 เท่าในปี 69 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ยังไม่สะท้อนการเติบโตของ ARPU
- กลุ่มพลังงาน แม้กลุ่ม OPEC+ เดินหน้าปรับลดกำลังการผลิตสำรอง แต่คาดว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์ยังมีแนวโน้มเผชิญแรงกดดันต่อ เพราะประเทศกลุ่ม non-OPEC ยังคงเพิ่มปริมาณการผลิต ส่งผลให้ตลาดมีอุปทานน้ำมันส่วนเกินกดดันราคา สำหรับก๊าซธรรมชาติและ LNG คาดว่าปี 69 ความต้องการ LNG ทั่วโลกจะเติบโตราว 2% yoy หนุนด้วยการฟื้นตัวของอุปสงค์ในจีน และความต้องการก๊าซเพื่อผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ ขณะที่ธุรกิจโรงกลั่นในปี 69 ค่าการกลั่นตลาดมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ช่วงต้นปี 69 ส่วนต่างราคาดีเซลอาจทรงตัวระดับสูงจากภาวะอุปทานที่ยังตึงตัว ตามการลดลงของการส่งออกจากรัสเซีย และการปิดโรงกลั่นในหลายภูมิภาคทั่วโลก
- กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี คาดว่ากำลังการผลิตรอบใหม่จะเริ่มทะลักเข้าสู่ตลาดตั้งแต่ครึ่งหลังปี 68 เป็นต้นไป กำลังการผลิตเอทิลีนทั่วโลกมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจนถึงปี 71 ขณะที่การฟื้นตัวของสเปรดอาจต้องรออีก 1-2 ปีหลังจากนั้น ประเมินว่าจำเป็นต้องมีการประกาศปิดกำลังการผลิตรวมราว 11 ล้านตันต่อปีในช่วงปี 69-71 เพื่อทำให้ตลาดเอทิลีนโลกกลับเข้าสู่จุดสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
- กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (สุกร, เนื้อไก่) ในปี 69 คาดภาพรวมรายได้มีแนวโน้มชะลอตัว ราคาสุกรมีทิศทางอ่อนตัว ขณะที่เนื้อไก่จะได้รับแรงหนุนจากการบริโภค เพราะเป็นทางเลือกที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าในภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำ คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นของอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลง yoy สะท้อนผลกระทบจากราคาสุกรที่อ่อนตัวและยอดขายสาขาเดิมที่ชะลอ ในปีหน้ามองว่าความต้องการในประเทศจะอ่อนแอและความอ่อนไหวต่อราคาจะกดดันการบริโภคโปรตีน ซึ่งผู้ผลิตที่มีโมเดลค้าปลีกหรือเน้นส่งออกจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่า ขณะที่ผู้เล่นรายใหญ่บางรายเผชิญความเสี่ยงจากมาร์จิ้นที่ลดลง
- กลุ่มเทคฯ การเร่งลงทุนในระบบพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น compute, memory, networking, power และ cooling เพื่อรองรับดีมานด์ AI เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก ยังคงเป็นแกนหลักของธีมเทคโลกในปี 69 กลยุทธ์เน้นลงทุนบริษัทที่มีศักยภาพการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด และลดน้ำหนักหุ้นที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นเกินพื้นฐาน หลีกเลี่ยงบริษัทที่มีอัตรากำไรต่ำ อยู่ในอุตสาหกรรมแข่งขันสูง ขณะที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ดั้งเดิมคาดปี 69 จะฟื้นตัวแบบ L-shaped ยังมีความเสี่ยงด้านขาลงจากความเป็นไปได้ของอุปสงค์ที่ถูกทำลายเป็นผลจากมาตรการภาษียืดเยื้อ และความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั่วโลกอ่อนแอลง
นายภควัต พิสุทธิพันธุ์ รักษาการผู้บริหารสูงสุด สายงานธุรกิจลูกค้ารายย่อย CGSI กล่าวว่า จากภาพสะท้อนทิศทางการลงทุนในปีหน้าที่ยังคงเผชิญแรงกดดัน การเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนชนะตลาดและบริหารความเสี่ยงได้เป็นสิ่งสำคัญ CGSI มีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ทั้งการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ เช่น บริการ Cross Border Trading, บริการ Private Fund, ตราสาร DR สำหรับลงทุนหุ้นต่างประเทศ และกองทุนรวมต่างๆ ที่นักลงทุนเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสมและตามความเสี่ยงที่แต่ละรายมีความแตกต่างกัน