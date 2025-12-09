EKH อัพผลงาน Q4 กำไรเกินคาด โบรกฯเคาะเป้าราคา 6.90 บ./หุ้น

บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) แนะนำ “ซื้อ” หุ้น "เอกชัยการแพทย์ " ประเมินผลประกอบการ Q4/2568 เติบโตแข็งแกร่ง รับแรงหนุนจำนวนคนไข้เข้าใช้บริการมากขึ้นจากโรคระบาดและการขยายธุรกิจรวมถึงการเติบโตของศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ประมาณการกำไรปี 2568 เท่ากับ 252 ล้านบาท และปี 2569 ที่ 281 ล้านบาท ให้ราคาเป้าหมายปี 2569 ที่ 6.90 บาทต่อหุ้น ยิลด์ปันผลเกือบ 5% ต่อปี ฟาก “นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร” มั่นใจภาพรวมธุรกิจปีนี้เติบโตต่อเนื่อง เดินหน้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ หนุนอนาคตมั่นคง
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เผยแพร่บทวิเคราะห์ หุ้นบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) โดยระบุว่าเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส4/2568 ที่แข็งแกร่งกว่าปกติในปีนี้ ผนวกกับผลบวกจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของศูนย์หัวใจและหลอดเลือด (EKC) ในปี 2569 ทำให้ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรปี 2568 ของ EKH ไว้ที่ 252 ล้านบาท ลดลง 10.1% YoY และปี 2569 ที่ 281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.6% YoY
สำหรับประเด็นที่น่าติดตามคือ จำนวนผู้ป่วยของ EKH เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 4/2568 เนื่องจากความล่าช้าของฤดูฝนปีนี้ ทำให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่ง YoY,ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด(EKC) คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับ EKH ประมาณ 100 ล้านบาทในปี 2569 โดยจะรับผู้ป่วยจากทุกโครงการ ซึ่งปัจจุบันมีการทำบอลลูน และการตรวจวินิจฉัยหลอดเลือด (Angiography) หลายรูปแบบ (ดำเนินการไปแล้วประมาณ 100 รายตั้งแต่เปิดศูนย์ในเดือนสิงหาคม 2568) โดยตั้งเป้ารายได้ไว้ที่เดือนละ 8-10 ล้านบาท นอกจากนี้ EKH ยังมีอัตรากำไรสุทธิ สูงที่ระดับ 25% จากบริการในส่วนนี้
การขยายกิจการ โดยกลุ่มหลักจะมาจาก 1.โรงพยาบาลคูน ซึ่งให้บริการเต็ม Capacity ที่มีอยู่ 30 เตียงแล้ว ซึ่ง EKH มีแผนจะเพิ่มอีก 10 เตียง ในขณะที่โรงพยาบาลคูนอ่าวนาง (กระบี่) มีกำหนดจะเปิดให้บริการในไตรมาส 2/2569 2.โรงพยาบาลจิตเวชเฉพาะทาง (Bloom) จะให้บริการแพ็กเกจการรักษาแบบรายเดือน กำหนดเปิดให้บริการในไตรมาส 2/2569 และ 3.อาคาร C ของโรงพยาบาลเอกชัย (จำนวน 60 เตียง) กำหนดเปิดให้บริการในไตรมาส 2/2569
ฝ่ายวิจัยฯ ยังคงแนะนำ ซื้อ EKH โดยประเมินราคาเป้าหมาย DCF ปี 2569 ที่ 6.90 บาท (ใช้ WACC ที่ 9%) TG ที่ 1% และมองว่าสถานะทางการเงินของ EKH ยังคงแข็งแกร่ง และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเกือบ 5% ต่อปี
ด้านนายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า บริษัทฯ เชื่อว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2568 ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) ทำให้อัตราการเข้ารักษาและตรวจสุขภาพ รวมถึงอัตราการครองเตียงของผู้ป่วย IPD ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
ขณะที่จำนวนผู้ป่วย OPD เข้ารับการรักษาตามศูนย์บริการทางการแพทย์ที่รักษาโรคเฉพาะทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ฉุกเฉิน, ศูนย์กุมารเวช, ศูนย์สูติ-นรีเวช, ศูนย์ หู ตา คอ จมูก, ศูนย์ทันตกรรม, ศูนย์กายภาพบำบัด,ศูนย์ไตเทียม และศูนย์หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง รวมถึงโรงพยาบาลคูนที่มีผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้น จึงช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสที่จะขยายการให้บริการด้านสุขภาพใหม่ๆ รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการที่ยังมีอยู่อีกมาก และเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ