Coinbase คัมแบ็กตลาดคริปโตอินเดียในรอบ 2 ปี จ่อเปิดเทรดทวงส่วนแบ่งตลาดคืน

ยักษ์ใหญ่คริปโตฯ สหรัฐฯ ‘Coinbase’ ประกาศคัมแบ็กตลาดอินเดียอย่างเป็นทางการ หลังม้วนเสื่อกลับบ้านไปนานกว่า 2 ปีจากพิษกฎระเบียบ ล่าสุดเปิดประตูรับลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่แล้ว พร้อมบริการเทรดคริปโตฯ ทันที ด้านผู้บริหารระดับสูงเผยยุทธศาสตร์ ‘ล้างกระดาน’ (Clean Slate) มุ่งสร้างฐานใหม่ที่ขาวสะอาด เตรียมเปิดฟีเจอร์ฝากถอนเงินสด (Fiat On-ramps) ภายในปี 2569 พร้อมเดินสายกระชับมิตรภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล หวังทวงคืนส่วนแบ่งในตลาดคริปโตฯ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
Coinbase แพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญที่จะเขย่าวงการคริปโทเคอร์เรนซีในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยการกลับมาเปิดให้บริการลงทะเบียนแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้งานในประเทศอินเดียอีกครั้ง หลังจากที่ต้องถอนตัวออกจากตลาดแห่งนี้ไปอย่างเจ็บปวดเมื่อกว่า 2 ปีก่อน
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นกลางเวที India Blockchain Week (IBW) โดยจอห์น โอ’ล็อกเลน (John O’Loghlen)** ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ของ Coinbase ระบุว่า ขณะนี้ผู้ใช้งานในอินเดียสามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันได้แล้ว โดยในระยะแรกจะรองรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างคริปโตฯ ด้วยกัน (Crypto-to-crypto trades) ได้ทันที
ยุทธการ ‘เผาเรือ’ เพื่อสร้างบ้านใหม่ สู่บทเรียนจากอดีตสู่อนาคต
โอ’ล็อกเลน ได้ย้อนรอยถึงบาดแผลในอดีตที่ทำให้ Coinbase ต้องยุติการให้บริการในอินเดียเมื่อเดือนกันยายน 2566 ภายหลังการเปิดตัวที่ขลุกขลักในปี 2565 ซึ่งเผชิญแรงต้านจากหน่วยงานกำกับดูแลเรื่องระบบการชำระเงิน UPI
“ในอดีตเราเคยมีลูกค้าหลายล้านคนในอินเดีย แต่เราตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะยุติการให้บริการลูกค้ากลุ่มนั้นทั้งหมด เพื่อเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ (Off-board) เราต้องการใช้วิธีการแบบ ‘เผาเรือ’ (Burn the boats) เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะมีกระดานที่ขาวสะอาด (Clean Slate) สำหรับการกลับมาครั้งนี้” ผู้บริหาร Coinbase กล่าวเปรียบเปรยถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ปักหมุดปี 2569 คาดเชื่อมต่อระบบการเงินท้องถิ่นเต็มรูปแบบ
แม้ปัจจุบันจะยังทำได้เพียงการเทรดเหรียญชนเหรียญ แต่ Coinbase ได้วางโรดแมปที่ชัดเจนสำหรับอนาคต โดยเตรียมที่จะเปิดตัวบริการ “Fiat On-ramps” หรือช่องทางการนำเงินสด (สกุลเงินรูปี) เข้าสู่ระบบ ภายในปี 2569 ซึ่งถือเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะช่วยให้ Coinbase สามารถแข่งขันกับกระดานเทรดท้องถิ่นได้อย่างสมน้ำสมเนื้อ
ความเคลื่อนไหวนี้เริ่มส่งสัญญาณมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา เมื่อ Coinbase เริ่มเปิดรับผู้ใช้งานกลุ่ม Early-access ควบคู่ไปกับการดึงตัว คาลัน มาลิก (Karan Malik) เข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาดประจำประเทศอินเดีย ซึ่งเคยมีผลงานโดดเด่นในการปั้นแบรนด์ให้กับงาน IBW ในปีก่อนหน้า
ใช้การทูตธุรกิจ เร่งเครื่องผูกมิตร ‘รัฐบาล-หน่วยงานกำกับ’
นอกจากการรุกตลาดผู้ใช้งานแล้ว Coinbase ยังเดินเกมรุกด้านความสัมพันธ์ภาครัฐ (Government Relations) อย่างหนักหน่วง เพื่อป้องกันประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ได้แก่
การเข้าพบสภา : เมื่อต้นเดือนธันวาคม โดยเคธี่ มิทช์ (Katie Mitch) ที่ปรึกษานโยบายระหว่างประเทศ ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการเงินของรัฐสภาอินเดีย โดยแสดงความเชื่อมั่นต่อกฎระเบียบสินทรัพย์ดิจิทัล (VDA) ของอินเดีย
จับมือรัฐคาร์นาอตากา : ล่าสุด ปรียางค์ คาร์เก (Priyank Kharge) รัฐมนตรีไอทีของรัฐคาร์นาอตากา ได้ลงนาม MOU ร่วมกับ Coinbase เพื่อผลักดันนวัตกรรมบล็อกเชนและความปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพบนเชน Base ของ Coinbase
ผลักดันใบอนุญาต FIU : ซึ่ง Coinbase ได้รับการจดทะเบียนกับหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ของอินเดียเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 ซึ่งเป็นใบเบิกทางสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย
การกลับมาครั้งนี้ของ Coinbase จึงไม่ใช่เพียงแค่การรีรันความพยายามเดิม แต่เป็นการวางหมากเกมใหม่ที่สุขุมและรัดกุมกว่าเดิม โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการยึดครองส่วนแบ่งในตลาดที่มีประชากรและนักพัฒนาบล็อกเชนมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก